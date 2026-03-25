オイコス プロテインドリンクの新フレーバー「ヘーゼルナッツ＆チョコ風味」、3月30日に全国で販売開始！

ダノンジャパン株式会社

ダノンジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：ロドリゴ・リマ、以下ダノンジャパン）は、カラダを動かすすべての人の良質なタンパク質補給を応援する「オイコス」から、3月上旬より一部コンビニエンスストアで先行発売していた「オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g ヘーゼルナッツ＆チョコ風味」を、3月30日（月）より全国のスーパーマーケットで販売開始します。

オイコスは、日常のさまざまなシーンで良質なタンパク質を手軽に摂取できるよう、2024年に「オイコス プロテインドリンク」シリーズを発表。以来、体に吸収されやすく、筋肉合成などに有効利用されやすい“高吸収タンパク質”を配合した、多彩なフレーバーを展開してきました。

近年、健康的な身体づくりのためのタンパク質摂取は、間食代わりや仕事・家事の合間など、日常のあらゆるシーンへと広がっています。こうした“プロテインの生活習慣化”が進む中、外部調査※1では、プロテイン選びで重視されるポイントとして「価格」「タンパク質含有量」に続き、「味・おいしさ」が第3位に挙げられることが分かりました。また「味・おいしさ」を重視する割合は、女性（48%）が男性（32.7%）を15%以上上回るという結果に。こうした背景から、オイコスは“ちょっと気分が上がる、ご褒美系フレーバー”へのニーズが高まっていると考えました。

そうして誕生したのが、新フレーバー「ヘーゼルナッツ＆チョコ風味」です。高吸収タンパク質を18g含みながら、ヘーゼルナッツの香ばしい風味とビターチョコレートの味を調和させ、わずかな塩味でやさしく甘さを引き立てる、満足感のある味わいに仕上げました。オイコスが実施した事前調査※2では、特に女性層から当フレーバーに対する高い購入意向が示されており、”日常的に、おいしくタンパク質摂取を続けたい”という生活者の声に応える、新たな選択肢となることが期待されています。

今後もオイコスは、幅広い方々が良質なタンパク質を日常的においしく補給できるよう、バラエティ豊かな新製品開発に取り組んでまいります。

ダノン オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g ヘーゼルナッツ＆チョコ風味

【製品データ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175740/table/12_1_f167236db25d6452f89d43b1252e88fa.jpg?v=202603251251 ]

【高吸収タンパク質とは】

筋肉や骨など、体づくりに欠かせないタンパク質摂取においては、“量”のみならず、“質”が重要と言われています。オイコスが掲げる「高吸収タンパク質」とは、体へ吸収・利用される割合が高く、筋肉合成などに有効活用されやすい良質なタンパク質のことです。オイコスに配合されているタンパク質が身体に吸収・利用される割合は、茹でた鶏ささみ肉に匹敵する数値※3となっており、また高い割合で血中に吸収されることが分かっています。（詳細はこちら(https://www.danone.co.jp/oikos/#features)）

※1：TPCマーケティングリサーチ「2024年プロテイン摂取実態とニーズ（第4弾）」における、定期的にプロテイン（アミノ酸やHMBなどを含む）を摂取している20～70代の男女を対象とした調査結果

※2： 2025年ダノンジャパン調べ（N=100）、既存の「カフェラテ風味」に対し、「ヘーゼルナッツ＆チョコ風味」は女性から1.45倍高い購入意向が確認された

※3：タンパク質の吸収・利用される割合を表す消化性必須アミノ酸スコア（DIAAS）の数値に基づく。 「ダノン オイコス」は分析値、ささみは「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年 にわとり／ささみ／ゆで」のアミノ酸からDIAAS（消化必須アミノ酸スコア）をダノンジャパンが算出して比較

＜オイコスについて＞

オイコスは、「ジブン、追い越す。」をブランドメッセージとし、スポーツをはじめ体を動かすすべての人が、手軽に良質なタンパク質補給をできるようサポートするブランドです。オイコスの全製品に、体へ吸収される割合が高く、筋肉合成などに有効利用される「高吸収タンパク質」が使用されています。「オイコス プロテインヨーグルト」は、全ラインナップでタンパク質10g以上を含有しているほか、脂肪ゼロ、血糖値が急激に上がりにくい低GI、100kcal以下という特長を兼ね備えており、朝食はもちろん、間食や午後のおやつ、夜食など、幅広い喫食機会で支持されています。また2024年に販売開始した「オイコス プロテインドリンク(https://www.danone.co.jp/oikos/proteindrink/)」は、1本（240ml）で18gの高吸収タンパク質を手軽に摂取できる製品となっており、移動中や運動後など、多様なシーンにおけるタンパク質補給をサポートしてきました。2026年からは、より高い摂取量を求める層に向けて、高吸収タンパク質25gを配合した「オイコス PRO プロテインドリンク 高吸収タンパク質25g」シリーズが加わり、ニーズに応じた選択肢がさらに広がっています。

https://www.danone.co.jp/oikos/

＜ダノンジャパンについて＞

1919年に世界初のヨーグルト工業化に成功し、現在フランス・パリに本拠を置くダノンは、「世界中のより多くの人々に、食を通じて健康をお届けする」ことをミッションに、健康を重視した製品群を通して世界中でシェアを拡げている、食品・飲料業界のリーディングカンパニーです。ダノンは「チルド乳製品と植物由来の製品」「ウォーター」「専門栄養食品」の3つのカテゴリーでグローバルに事業を展開しており、世界120以上の地域で製品を販売しています。日本市場には1980年に参入し、現在はダノンジャパン株式会社として、乳製品の「ダノン ビオ」「ダノン オイコス」「ダノンヨーグルト」「ベビーダノン」「プチダノン」、また植物性食品（オーツミルク）の「アルプロ」を展開しています。またダノンジャパンは2020年、日本の大手消費財メーカーおよび食品業界で初めて、社会や環境に配慮した事業活動において一定の基準を満たした企業のみに与えられる国際認証「B Corp」を取得しており、「One Planet. One Health」というビジョンのもと、より健康的で持続可能な事業展開・経営に尽力しています。

https://www.danone.co.jp(https://www.danone.co.jp/)