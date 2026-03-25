ピナイ・インターナショナル、外国籍人材採用を戦略に変える企業向けコミュニティ型サービス「Global Recruiting Team（GRT）」を2026年3月25日より会員募集開始

株式会社ピナイ・インターナショナルGlobal Recruiting Team

株式会社ピナイ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役：茂木 哲也）は、外国籍人材の採用を検討する企業の経営者及び人事部門を対象に、制度理解や受け入れ準備、実務情報の共有、採用機会の提供を支援するコミュニティ型サービス「Global Recruiting Team（GRT）」を立ち上げ、2026年3月25日より会員募集を開始します。



＜背景＞

少子高齢化に伴う人手不足が多くの業界で課題となる中、外国籍人材の採用はその解決策の一つとして注目されています。一方で、企業側には「制度が複雑で分かりにくい」「受け入れ体制をどう整えればよいか分からない」「採用しても定着するか不安」といったハードルがあり、導入に踏み切れないケースも少なくありません。

また、外国籍人材の採用は、現場でのコミュニケーションや生活面の支援、就業後のフォローまで見据えて進める必要があります。単なる“人手不足の穴埋め”として受け入れるだけでは、継続的な定着や戦力化にはつながりにくく、受け入れ側の環境整備が重要になります。

当社は2013年よりフィリピン人による家事支援サービスを運営しており、外国籍人材の採用と定着には、企業側の準備と理解が不可欠であることを実務として経験してきました。こうした現場での知見をもとに、外国籍人材採用はその場しのぎの人員確保ではなく、企業の持続的な成長を支える戦略的な取り組みとして進める必要があると考え、GRTを立ち上げました。

＜サービス概要・特徴＞

GRTは、外国籍人材の採用を検討する企業の経営者及び人事部門向けのコミュニティ型サービスです。単なる人材紹介ではなく、「学習・準備・機会」の3つの観点から支援する点を特徴としています。企業同士が情報交換できるコミュニティや研修を通じて、制度理解にとどまらない実践的な知見の共有も支援します。対象は、主に特定技能人材および日本国内在住の外国籍人材の採用を検討する企業です。

なお、本サービスは、株式会社ピナイ・インターナショナルを主体に、株式会社2step（本社：東京都港区、代表取締役：中野 雄介）が企画・設計を含む事業構築に共同参画し、立ち上げたものです。

＜提供内容＞

- 学習- - 1day完結型研修- - ゲスト講師セッション- - ※上記2つのプログラムは同日に実施し、年間12回の開催を予定しています。第一回目は5月15日、東京都内にて開催予定です。- 準備- - 外国籍人材採用に向けた求人票作成支援- 機会- - 会員同士の交流会- - 業界別コミュニティ- - 採用機会の提供

※年会費11,000円（税込）

＜代表コメント＞

株式会社ピナイ・インターナショナル

代表取締役 茂木 哲也

当社は2013年よりフィリピン人による家事支援サービスを運営し、国家戦略特区制度の第一号事業者として外国籍人材の受け入れにも取り組んできました。これまで累計約500人の外国籍人材の採用と定着に向き合う中で強く感じてきたのは、外国籍人材が能力を発揮できるかどうかは、人材そのものよりも「受け入れる企業側の環境」に大きく左右されるということです。実際に当社では、受け入れ体制や支援のあり方を見直すことで、フィリピン人スタッフの離職率を2年間で14％改善してきた実績があります。

代表取締役 茂木 哲也

今後、外国籍人材の活用はますます重要になりますが、そのためには企業側が制度や文化の違いを理解し、適切な受け入れ体制を整えることが欠かせません。Global Recruiting Team（GRT）は、そうした準備を企業同士が学び合いながら進めていくための場として立ち上げたものです。GRTを通じて、外国籍人材が安心して働き、企業にとっても持続的な成長につながるような雇用のあり方を広げていきたいと考えています。

また、当社は今後も外国籍人材活用に関する支援領域を広げ、企業と外国籍人材双方にとってより良い受け入れ環境づくりに取り組んでまいります。

＜詳細・お問い合わせ＞

「Global Recruiting Team（GRT）」の詳細およびお申し込みはこちら

（2026年3月25日より新規会員募集開始）

https://grt.pinay.jp/contact.html

外国籍人材の採用をご検討の企業様は、上記ページよりお問い合わせください。

＜会社概要＞

社名 ：株式会社ピナイ・インターナショナル

代表者 ：代表取締役 茂木 哲也

所在地 ：東京都港区六本木3丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー22階

設立 ：2016年7月1日（創業：2013年5月20日）

URL ：https://pinay.jp/

事業内容：家事支援サービス事業「ピナイ家事代行サービス」の運営

＜事業構築パートナー概要＞

社名 ：株式会社2step

代表者 ：代表取締役 中野 雄介

所在地 ：東京都港区赤坂7-10-6 ストークビル2F

設立 ：2020年10月

URL ：https://2step.co.jp/

事業内容：有料職業紹介事業