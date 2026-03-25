【全員必ず当たる！】最大5,000円クーポンガチャを実施。創作品モール「あるる」がアプリDLキャンペーン開始

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は、2026年3月25日（水）より、アプリダウンロードで全員にクーポンが当たる「最大5,000円クーポンガチャキャンペーン」を開始いたしました。

本キャンペーンは、アプリダウンロードを条件に、ハズレなしでクーポンが当たる仕組みとなっており、最大5,000円分のクーポンが当たるチャンスをご用意しています。

新生活シーズンにあわせ、より多くのユーザーに気軽に体験してもらうため参加がしやすい“ハズレなし”のガチャ形式を採用しています。

【ハズレなしのクーポンガチャ】

https://alulu.com/campaign/campaign2603_app/(https://alulu.com/campaign/gacha_2603app/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=appcp_press2603)

■ キャンペーン概要

キャンペーン名： アプリDLで必ず当たる！最大5,000円クーポンキャンペーン

期間： 2026年3月25日（水）11：00～4月8日（水）23:59

内容：ガチャに参加すると、あるるモールで利用できるクーポンが、参加者全員に必ず当たります。

参加条件：アプリ内キャンペーンページよりガチャを回す

※応募状況により、期間中であっても早期終了する場合があります。

※キャンペーン詳細は、特設ページをご確認ください。

【ハズレなしのクーポンガチャ】

https://alulu.com/campaign/campaign2603_app/(https://alulu.com/campaign/gacha_2603app/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=appcp_press2603)

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=appcp_press2603)

■お問い合わせ

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=appcp_press2603)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/