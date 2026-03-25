「フリーランスエージェント AWARD 2026」を発表

INSTANTROOM株式会社

INSTANTROOM株式会社（本社：東京都 代表取締役：曽根弘介）が運営するフリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「フリーランスボード（https://freelance-board.com/）」は、2026年3月25日（水）、業界初となる日本で最もフリーランスから支持されたエージェントを表彰する「フリーランスエージェント AWARD 2026」の受賞結果を発表しました。

発表サイト：https://freelance-board.com/agents/award-2026

「フリーランスエージェント AWARD 2026」について

「フリーランスエージェント AWARD」は、フリーランスエンジニアによる投票と業界関係者の 投票・推薦をもとにした、「日本で最も支持されたフリーランスエージェント」を表彰する業界初の年間エージェントアワードです。

日本国内で活動するフリーランスエージェント328社がノミネート対象となり、ユーザー投票・業界関係者アンケート・独自データ分析を総合的に評価し、上位100社（BEST 100）を選出・表彰しました。

フリーランスエンジニア市場は年々拡大しており、エージェント企業の数も増加の一途をたどっています。一方で、フリーランスにとって「どのエージェントを選べばよいか」という情報は十分に整備されていません。

本アワードは、実際の利用者であるフリーランスエンジニアの声と業界関係者の評価を組み合わせることで、信頼性の高い評価基準を提供し、フリーランスのエージェント選びをサポートすることを目的としています。

本アワードを通じてフリーランスエージェント業界全体の透明性向上とサービス品質の底上げに貢献してまいります。

■ノミネート・受賞企業選出について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/116595/table/108_1_8a37e9dfb866a17bb4b38cc73b25839c.jpg?v=202603251251 ]

■2026年受賞企業について

各賞の受賞企業数は、以下のとおりです。

「GOLD」：5社 「SILVER」：15社 「BRONZE」：30社 「BEST 100」：50社

「ユーザーおすすめエージェント」（特別賞）

「業界関係者おすすめエージェント」（特別賞）

【GOLD 受賞企業 一覧】

レバテックフリーランス(https://freelance-board.com/agents/47)

レバテック株式会社運営のIT専門フリーランスエージェントです。案件数11万件以上・取引企業10,000社以上を誇り、リモート参画率91%以上、契約更新率93%以上を実現しています。

クラウドワークス テック(https://freelance-board.com/agents/46)

株式会社クラウドワークス運営のフリーランスエージェントです。フルリモート案件を中心に週1～5日の柔軟な稼働に対応し、専任サポーターの伴走体制のもと契約継続率90%を実現しています。

Findy Freelance(https://freelance-board.com/agents/104)

ファインディ株式会社運営のフリーランスエージェントです。スタートアップ特化の高単価案件を強みに、フルリモート案件80%・週2～3日稼働にも対応しており、登録ユーザーは9万人以上にのぼります。

ギークスジョブ(https://freelance-board.com/agents/52)

ギークス株式会社運営のITフリーランス専門エージェントです。20年以上の実績を持つ東証スタンダード上場企業で、90%以上がリモート案件に対応し、利用者平均年収901万円以上を実現しています。

TechStock(https://freelance-board.com/agents/39)

INTLOOP株式会社運営のITフリーランス向けエージェントです。東証グロース上場企業として21年の実績を持ち、月額80万円以上の案件が60%以上、リモート案件は72%以上を占めています。

【SILVER 受賞企業 一覧】

フリーランスのミカタ

FLEXY

HiPro Tech

PE-BANK

SEES

ハイパフォコンサル

ITプロパートナーズ

案件ナビ

Relance（リランス）

Midworks

ランサーズ テックエージェント

ROSCA freelance

テックビズフリーランス

ACWEB

エクストリームフリーランス

BRONZE 受賞企業（30社）およびBEST 100（50社）を含む全受賞企業一覧は、発表サイト（https://freelance-board.com/agents/award-2026）にてご確認いただけます。

各賞について

■メイン賞：フリーランスエージェント AWARD 2026（総合評価）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/116595/table/108_2_a21b13243646b0646a66de09431d561f.jpg?v=202603251251 ]

■特別賞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/116595/table/108_3_f4fcc47057dd52b9a600a9ef3850dc58.jpg?v=202603251251 ]

■「フリーランスボード」について

「フリーランスボード(https://freelance-board.com/)」はフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載されている、国内最大級の案件検索サイトです。

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）