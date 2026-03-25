ワールド・モード・ホールディングスとiDAが5年連続で「健康経営優良法人」に認定

ワールド・モード・ホールディングス株式会社

ワールド・モード・ホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加福真介）は、グループ会社である株式会社iDA（アイ・ディー・エー）とともに、経済産業省と日本健康会議が共同で認定する「健康経営優良法人」に5年連続で認定されました。本認定は、従業員の心身の健康維持と働きやすい環境づくりに向けた継続的な取り組みが評価されたものです。

健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目的としています。

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html

健康経営に向けた取り組み

ワールド・モード・ホールディングスおよびiDAは、人的資本を企業価値創出の源泉と位置づけ、社員一人ひとりの成長と働きやすさを重視した経営を推進しています。心身ともに健やかであることは、従業員が能力を十分に発揮し長期的に活躍するための基盤であり、企業の持続的な成長にも繋がります。

従業員がいきいきと働ける職場環境の実現を目指し、健康促進・予防医療・メンタルヘルス支援など、日常的な健康維持から予防までを幅広くサポートする健康施策を実施しています。こうした健康施策を、健康保険組合や産業医などの専門的な意見を取り入れながら、必要な改善を重ねて継続的に実施していることが評価され、5年目となる健康経営優良法人に認定されました。

引き続き、従業員が健やかに働き続けるための健康施策の充実と改善に取り組んでまいります。

担当者メッセージ

【健康経営に向けた具体的な取り組み】

ワールド・モード・ホールディングス株式会社

人事部 人事戦略課 濱田薫

5年前に健康経営の担当を任された際、やりがいを感じると同時に、大きな責任を担うことになると実感したことを思い出します。社員の健康を支えるだけでなく、その取り組みをどのように企業価値の向上につなげ、ファッション業界に貢献していくのかを考えながら、試行錯誤を重ねてきました。まずは社員の健康課題を洗い出し、戦略マップの作成や健康経営の目標設定を行うことで、取り組むべき方向性が徐々に明確になっていきました。私たちが目指しているのは、社員が働き続ける中で、より健康に、より安心して力を発揮できる企業です。これからも社員一人ひとりの健康と成長を支えながら、持続的に価値を生み出す組織づくりに取り組んでいきます。

ワールド・モード・ホールディングスについて https://worldmode.com/(https://worldmode.com/)

ファッション・ビューティー業界を専門に人材やデジタルマーケティング、店舗代行など様々なソリューションを提供するグループ。iDA、BRUSH、AIAD、AIAD LAB、フォーアンビション、VISUAL MERCHANDISING STUDIO、双葉通信社 の 7 社の国内事業会社および シンガポール、オーストラリア、台湾、ベトナム、マレーシアに海外拠点を持ち、専門性の高い各社のシナジーによって、お客様の課題に応じた実効性の高いソリューションを提供しています。

株式会社iDA について https://www.ida-mode.com/(https://www.ida-mode.com/)

1999年3月創業。ワールド・モード・ホールディングスのグループ企業であり、ファッション・ビューティー業界を中心にクライアントニーズに応じて人材紹介、派遣、教育、店舗運営などトータルメニューでサービスを提供。求職者のキャリアプランやライフスタイルに沿った提案を行い、年間約1800人の社員転籍等を実現しています。