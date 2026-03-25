テラチャージ、ヤマダデンキ店舗でのサービス提供を開始

Terra Charge 株式会社

電気自動車（EV）向け充電サービス「Terra Charge（テラチャージ）」を展開するTerra Charge 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重徹、以下「当社」）は、株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：佐野財丈、以下「ヤマダデンキ」）のTecc LIFE SELECT 前橋吉岡店において50kW出力の急速充電器1口のサービス提供を開始いたしました。

■背景

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、EV（電気自動車）の普及と充電インフラの拡充が急加速しています。経済産業省は2030年までにEV充電器を30万口設置する目標を掲げるなど、全国で利便性の高い充電環境の整備が求められています。

ヤマダデンキは、家電流通のリーディングカンパニーとして、持続可能な社会の実現に向けたカーボンニュートラルに関する取り組みを推進しています。このたびその一環として、日本全国でEV充電インフラを展開する当社のサービスを導入することとなりました。 今回の「Tecc LIFE SELECT 前橋吉岡店」への導入は、ヤマダデンキの店舗として初の事例となります。今後は本導入を皮切りに、全国の店舗への設置を急速に進めていく予定です。

現在、国内では約6.8万口（※1）の充電器が設置されていますが、当社はその一角を担う規模のインフラ網を展開しています。設置施設やユーザーのニーズ、あるいは充電シーンに応じた柔軟な導入が可能であり、ご自宅からお出かけ先まで、場所を選ばずEVを充電できる環境整備に取り組んでいます。

当社のサービスは、施設の初期・維持・運用費用が無料であることに加え、日本製ハードウェアの採用により部品欠品リスクが少なく、24時間365日対応のコールセンターや決済・管理機能も完備されています。この高い信頼性と手厚いアフターメンテナンス体制により、運用側と利用者の双方が安心して使える環境を提供してまいります。

（※1） 経済産業省「充電インフラ整備促進に関する取組」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/setseibizyoukyou.pdf

■設置充電器詳細

施設名：Tecc LIFE SELECT 前橋吉岡店

所在地：群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保字片貝370-1

充電器仕様：急速充電器（50kW）1口

施設のイメージ画像Tecc LIFE SELECT 前橋吉岡店の設置充電器画像

■より直感的で使いやすいテラチャージのアプリ

スマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用可能（ゲストモード対応）です。

EV充電アプリ「テラチャージ」はiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現しました。これにより、ユーザーの皆さまが快適に充電サービスをご利用いただける環境を整えています。

＜アプリDLはこちら＞

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/terra-charge/id1639315162

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge

■今後の展開

当社は今後も、商業施設・ホテル・観光地など、多様な生活動線上でのEV充電インフラ整備を加速してまいります。

特に、今回のヤマダデンキ店舗のような、日常的に多くの方が訪れる商業施設での整備を重点領域とし、利用者の皆さまにとって最も使いやすい充電環境の構築を進めてまいります。また、地域の事業者・自治体・パートナー企業との連携を強化し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けて取り組んでまいります。

■Terra Charge 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F

代表者：代表取締役社長 徳重徹

設立：2010年4月1日

URL：https://terra-charge.co.jp/

採用募集一覧：https://herp.careers/v1/terra

■EV充電インフラについてのお問い合わせ

MAIL：info@terra-charge.co.jp

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/

■報道・メディアからの取材のお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-other/