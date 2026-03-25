【オリエンタルホテル東京ベイ】GW限定イベント　ホテルパティシエと作る「春色ネイキッドケーキ」親子で楽しむスイーツレッスン

株式会社ホテルマネージメントジャパン

オリエンタルホテル 東京ベイ（千葉県浦安市）では、ゴールデンウィーク期間中の2026年4月29日（祝・水）に、現役ホテルパティシエとともに「春色ネイキッドケーキ」を作る親子参加型のスイーツレッスンを開催します。本イベントは、1日限り・限定人数で実施する特別企画で、レッスンの後にはホテル自慢のランチブッフェもお楽しみいただけます。

ネイキッドケーキイメージ

今回のイベントでは、これから迎える「母の日」や「父の日」の贈り物にも最適な、“余白を楽しむネイキッドケーキ”をプロのパティシエから直接学べます。親子で一緒にケーキづくりに挑戦しながら、ホテルならではの本格的なスイーツづくりを楽しめる特別企画です。ネイキッドケーキとは、ケーキの側面にクリームやアイシングを薄く塗り、スポンジ生地の層をあえて見せたナチュラルな仕上がりが特徴のデコレーションケーキ。手作り感のある見た目と自由なデコレーションが楽しめるスタイルとして人気を集めています。

レッスンでは、パティシエが同ケーキの由来や特徴を紹介した後、実演を交えながらデコレーションのポイントをレクチャー。初心者やお子様でも安心して参加できる内容です。スポンジを重ね、クリームを塗り、飾り付けを完成させる工程を通して、親子でお菓子づくりの楽しさを体験していただけます。

デコレーション完成後には、お菓子づくりに関する疑問をパティシエへ直接質問できるコーナーもご用意しています。完成したケーキはそのままお持ち帰りいただけるほか、お子様にはレッスンで着用するオリジナルコック帽を記念品としてプレゼント。作り方のポイントが載ったレシピもお渡ししますので、ご家庭でもぜひ再現してお楽しみください。

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お菓子づくり体験後は、レストラン「グランサンク」にて、ホテル自慢のランチブッフェをご用意。旬のいちごと“美食のフランス”をテーマに、バラエティ豊かな料理が並びます。「白身魚のオレンジエスカベッシュ いちご添え」や、サーモン、ライス、ほうれん草をパイ生地で包み焼きにした「サーモンクリビアック」に加え、あまおういちごミルクやルビーチョコレートフォンデュ、甘酸っぱいいちごを使ったデザートも充実。実演コーナーではサーロインステーキや天婦羅、握り寿司を出来たてでご提供します。

親子でゴールデンウィークの特別なひとときをお過ごしください。

「ストロベリーフェア」ランチブッフェ詳細 :https://www.oriental-hotel.co.jp/restaurant/grand/menu/detail.php?id=636

親子で楽しむ「春色ネイキッドケーキレッスン」概要

【開催日】 2026年4月29日（祝・水）

【予約受付】 2026年3月25日（水）11:00～

【時間】 受付 11:30～ / お菓子作り 12:00～13:20 / ランチブッフェ 13:30～15:30

【会場】 お菓子作り：ホテル1階 特設会場 / ランチ：ホテル2階 レストラン グランサンク

【内容】 ホテルパティシエによるネイキッドケーキレッスン

【人数】 小学生のお子様とその保護者様 10組20名 ※定員になり次第締め切りとなります

【料金】 オリエンタルホテルズ＆リゾーツのメンバーシップ 「クラブオリエンタル」会員 9,000円、一般 9,500円（税金・サービス料込み）/ 小学生1名＋保護者1名

【特典】 コック帽（お子様のみ）、スイーツレシピ

【支払方法】

当日精算（現金、クレジットカード、各種電子決済）およびクレジットカードでの事前決済

【予約方法】 WEB予約限定

※キャンセル料は7日前まで無料となります

【持ち物】

お子様：エプロン ※コック帽はホテルでご用意しております

保護者様：エプロン、三角巾

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます

ご予約はこちら :https://www.oriental-hotel.co.jp/news/detail.php?id=640

【お問い合わせ】 Tel.047-350-8561（10:00～18:00）

シェフパティシエ 鈴木 裕太（すずき ゆうた）

ホテル・製菓業界で豊富な経験を持つシェフパティシエ。調理師免許取得後、1998年にホテル日航東京に入社し、パティシエとしてのキャリアをスタート。ホテルのレストラン・婚礼・宴会部門のほか、老舗洋菓子店や八王子日本閣などで経験を積み、独創的な菓子づくりに定評がある。2019年にヒルトン東京お台場のデザート部門責任者に就任し、現在はオリエンタルホテル 東京ベイのシェフパティシエとして、パティスリーに関するメニュー考案全般に携わっている。

■ レストラン グランサンク

各国の多彩なメニューを楽しめるブッフェレストラン。ライブキッチンカウンターでは熟練シェフによるライブパフォーマンスとともに、できたてのお料理をご提供いたします。子供向けメニューも取り揃え、ファミリーやグループでご利用いただける個室もございます。

■ オリエンタルホテル 東京ベイ

1995年開業。客室数511室、料飲施設2店舗、大中小の宴会場、チャペルなどを備える東京ディズニーリゾート(R)・パートナーホテル。JR京葉線新浦安駅北口直結で、東京ディズニーリゾート(R)まで1駅3分､無料シャトルバスの利用で約15分。

https://www.oriental-hotel.co.jp/

■ オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内17ホテル（総客室数4,617室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

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-CLUB ORIENTAL：https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■ 株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内26ホテル（総客室数8,831室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,970名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。（2026年3月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/