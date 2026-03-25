＜Wonjungyo・Wonjungyo Hair＞『名探偵コナン』をあしらったオリジナルパッケージで限定登場！

株式会社Rainmakers

涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」と、そのヘアケアライン「Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）」は、『名探偵コナン』のイラストをあしらった限定7アイテムを、4月1日（水）より数量限定で全国発売いたします。

【取扱店】ウォンジョンヨ公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、チャーリー、ハンズ、マツモトキヨシ、プラザ、ローズマリー（一部店舗除く）

『名探偵コナン』をデザインしたスペシャルアイテムが登場！

「Wonjungyo」の人気7アイテムが、長きに渡り多くの方に親しまれているテレビアニメ『名探偵コナン』のデザインをあしらった限定パッケージで新登場！

江戸川コナンや萩原千速などが描かれたプレストパウダーや、怪盗キッドをあしらったダイヤをイメージしたグリッターが登場するほか、「Wonjungyo Hair」のシャンプー・トリートメントからも『名探偵コナン』の限定デザインが登場いたします。数量限定のメイク・ヘア商品7アイテムとなっておりますので、ぜひチェックしてください！

ウォンジョンヨ エアリーフィルターパクト DC 商品詳細

フィルターをかけたような陶器肌へ

お直しプレストパウダーから

名探偵コナン限定デザインが登場！

ウォンジョンヨ エアリーフィルターパクト DC

全3色（限定1色） 2,200円（税込） 11g

毛穴レス（※1）の陶器肌に仕上げる人気プレストパウダーからは、既存の2色に加え、限定カラー「102 プレーンブルー」が登場。限定色は、劇場版最新作、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』にも登場するキャラクター・萩原千速のイメージカラーを落とし込んだ透明感あふれるブルーカラーに。パッケージには、主人公・江戸川コナンと萩原千速をあしらいました。

＜COLOR＞

01 プレーンピンク

02 プレーンラベンダー

【限定】102 プレーンブルー

＜POINT＞

●パッケージも中身も限定デザインに！

01 プレーンピンク02 プレーンラベンダー【限定】102 プレーンブルー

パウダーにはコナンの

アイコンマークの刻印あり

（3カラー共通柄）

●トーンアップ（※1）フィルター処方

肌をトーンアップ（※1）し、透明感を演出する美肌パウダーin

※1 メイクアップ効果による

●ソフトフォーカス効果

光の効果で毛穴や凹凸をぼかしてなめらかに肌を補正

●テカリ防止機能

オイルブロックパウダー（※2）が余分な皮脂を吸着し、サラサラでテカリ知らずの肌に

※2 シリカ

●2種の美容液成分in

ヒアルロン酸Na、グリチルレチン酸ステアリル（すべて保湿成分）

ウォンジョンヨ ダイヤモンドライナー DC 商品詳細

「CipiCipi」コラボグリッターから、

怪盗キッドをあしらったデザイン&限定カラーが登場！

ウォンジョンヨ ダイヤモンドライナー DC

限定1色 1,540円（税込）

ダイヤモンドのようなきらめきが人気の「ウォンジョンヨ ダイヤモンドライナー」からは、限定色「DC1 プリズムブルー」が登場。上品なあわいサファイヤカラーをベースに、ブルーやパープルなどの細かなラメと大粒ラメを配合し、パッと目を惹く目元を演出。

パッケージには怪盗キッドからの予告状が‥！美しく輝くグリッターアイテムをぜひゲットしてください。

＜COLOR＞

DC1 プリズムブルー

透明感あふれるブルーカラーに、

ダイヤのようにきらめくラメをプラス

＜POINT＞

●ダイヤのように輝く目元に！

クリアなブルーカラーに、宝石のようにランダムサイズのラメを贅沢に配合し、目元を透明感あふれる印象に仕上げてくれます。

パッケージにはクールに微笑む怪盗キッドをあしらいました。

●高密着ウォーターベース

みずみずしく、まぶたへぴたっと密着。

●オリジナル斜めカット筆

細い線も太い線も、自由自在に描ける斜めカット平筆。

筆の先端で、大粒ラメを狙った場所にのせることができます。

●うるおう美容液成分in

5種のトリートメント成分（※1）と2種の植物エキス（※2）配合。

※1 ナイアシンアミド、スイゼンジノリ多糖体、加水分解コラーゲン、パルミトイルトリペプチド-5、ヒアルロン酸Na（すべて保湿成分）

※2 ツボクサ葉/茎エキス、アロエベラ葉エキス（すべて保湿成分）

モイストアップレディスキンパック DM N DC 商品詳細

メイク前部分用シートパック高保湿タイプが

少年探偵団デザインになって限定登場！

ウォンジョンヨ

モイストアップレディスキンパック DM N DC

1,980円（税込） 50枚入り

＜POINT＞

●少年探偵団デザインの限定パッケージ

パックの蓋に江戸川コナンをデザインし、『名探偵コナン』ファンにはうれしい、使うたびにグッと気分が上がる特別版仕様に。

●使いやすいスクエア形状＆細かな部分に使いやすいミシン目入り

75mm×85mmのスクエア型シートで、シートを半分に切って使えるミシン目入り。

鼻周りや顎下などの細かい部分にもより使いやすいようにパワーアップしました。

●リッチなエッセンス量&厚みのあるシートで、うるおいチャージ

「モイストアップレディスキンパック」よりもリッチなエッセンス量&厚みのあるシートを採用し、しっとりうるおい肌へ。

●4種のモイスト成分inでリッチなしっとり感

緑茶エキス（チャ葉エキス）、アボカドエキス、ヒアルロン酸Na、3種のセラミド（※1）（すべて保湿成分）

※1 セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP

ウォンジョンヨ リペアシャンプー・トリートメント（モイスト）DC 商品詳細

モイストタイプのリペアシャンプー&リペアトリートメントから、

名探偵コナン限定デザインが登場！

ウォンジョンヨ リペアシャンプー モイスト DC

ウォンジョンヨ リペアトリートメント モイスト DC

各1,650円（税込） シャンプー 350mL / トリートメント 200g

＜モイストタイプ＞

髪のパサつき・広がりが気になる方におすすめ。

スパークリングペアーの香り

＜POINT＞

Shampoo

●『名探偵コナン』の限定デザイン

シャンプーには江戸川コナンとジンを、トリートメントには江戸川コナンと灰原哀をあしらった限定デザイン。

●分子量が異なる2種のケラチン配合で、髪の内側まで補修

・低分子ケラチン

⽺⽑から0.002%しか採取できない希少なキューティクルタンパク（※1）

髪にハリやツヤを与え、うねりや広がり等のトラブルを防ぎます。

※1 加水分解ウールキューティクルタンパク（保湿成分）

・中分子ケラチン

カシミヤヤギから得た中分子ケラチン（※2）は、髪の内側までダメージを補修し柔らかい手触りの髪に。

※2 加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）（保湿成分）

●アミノ酸系洗浄成分in

もこもこ泡の適度な洗浄力＆うるおいのあるなめらかな洗い上がりのシャンプー。

●ドライヤー、ヘアアイロン等の熱で髪の質感を整える

ドライヤーやヘアアイロン等の熱で髪の質感を整える新成分「トステア（※3）」配合。また、ストレートやカール、ボリューム感をキープする形状記憶効果（※4）で多様な髪の悩みにアプローチ。

※3 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（保湿成分）

※4 洗い流されるまでの一時的効果

Treatment

●サロン感覚の悩みに合わせた成分バランス

●ダメージ補修・保湿成分配合でなめらかな美しい髪に

・ケラチン由来の保湿成分（※5）in

髪のからまりをおさえ、毛先まで指通りなめらかに。羊毛の廃棄物を利用しています。

※5 加水分解ケラチン（羊毛）（補修成分）

・アロエベラ葉エキス（※6）配合

髪一本一本までツヤのある美しい髪へ整えます。沖縄のサンゴ礁保護活動を一部支援している宮古島産原料を使用。

※6 保湿成分

『名探偵コナン』

＜作品概要＞

『名探偵コナン』

1994年より小学館『週刊少年サンデー』にて連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメ。TVアニメ放送回数は1,100回以上、原作コミックスの単行本全世界累計部数は2億7,000万部を突破するなど、『週刊少年サンデー』を代表する作品。TVアニメは1996年から25年以上にわたり放送されており、TV放送の枠を越えて劇場版・イベントなど様々な展開がされている。

＜原作者情報＞

青山剛昌。1963年6月21日生まれ。鳥取県出身。血液型Ｂ型。

1986年、『ちょっとまってて』で第19回小学館新人コミック大賞入選。同作品でデビュー。

1992年、『YAIBA』で第38回小学館漫画賞・児童漫画部門受賞。

1994年より、週刊少年サンデーで『名探偵コナン』の連載を開始し、第46回小学館漫画賞・少年部門受賞。

TVアニメ「名探偵コナン」公式サイト：https://www.ytv.co.jp/conan/

＜『名探偵コナン』最新作を4月10日（金）より公開！＞

劇場版『名探偵コナン』の第29作目となる最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』を4月10日（金）より公開。

＜あらすじ＞

コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の“黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった-

しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。

その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していることが分かり、黒いエンジェル…「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。

犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか-

そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶…

旋風巻き起こす史上最速(リミットブレイク)バトルミステリー、いざ開戦(レーススタート)！！

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』 詳細はこちら

https://www.conan-movie.jp/2026/index.html

ウォン・ジョンヨ プロフィール

2008年よりメイクアップアーティストとして活動を開始。

韓国トップアイドルや女優の専属メイクアップアーティストとして活躍。現在はBLACKPINKのROSE やTWICE 9名中4名のメイクを専属で担当していることでも有名な、涙袋メイクの第一人者としても知られる人気メイクアップアーティスト。ソウルの清潭洞（チョンダムドン）にある美容室Bit&Bootの共同代表。

＜公式SNS＞

Instagram：＠bit.boot_jungyo(https://www.instagram.com/bit.boot_jungyo/)

Wonjungyoについて

韓国アイドルメイクを牽引するメイクアップアーティストのウォン・ジョンヨ氏が、長年培ってきたプロのメイクノウハウを簡単に再現できるよう開発し、「初めてメイクをした日のときめきを感じてほしい」という願いが込められたブランドです。

質感と色味にとことんこだわり、涙袋も簡単につくれる7色のアイシャドウパレットや、簡単にアイドル肌が目指せるトーンアップベース、マスカラ、クッションファンデーションなど、憧れの韓国アイドルに近づける商品が続々登場しています。ブランドロゴはウォン・ジョンヨのWと、メイクで輝いてほしいという想いからダイヤをモチーフにデザインされています。

＜ブランド公式＞

TikTok：＠wonjungyo_official_jp(https://www.tiktok.com/@wonjungyo_official_jp?lang=ja-JP)

Instagram：@wonjungyo_official_jp(https://www.instagram.com/wonjungyo_official_jp/)

X（旧Twitter）：@wonjungyo_of_jp(https://x.com/wonjungyo_of_jp)

HP：https://www.wonjungyobeauty.jp/

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353