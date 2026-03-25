「スシロー」のブランドロゴを改定。アルファベット表記のロゴマークを新たに策定 ～うまいすしで、世界中のお客さまを笑顔に～

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長 CEO：山本 雅啓 以下、「F&LC」）は、主力ブランド「スシロー」のカタカナ表記によるブランドロゴを改定するとともに、新たにアルファベット表記のロゴマークを策定いたしました。この新ロゴで、世界中のお客さまに共通して認識され、より深く記憶に残るブランドを目指します。今後は、新ロゴに込めた想いと共に、スシローの使命である「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」を追求し、世界中の皆さまに美味しさと喜びを届けてまいります。

（カタカナ表記）（アルファベット表記）

■ロゴに込めた想い

これまで多くのお客さまに親しまれてきたデザインを継承しながら、「うまいすしで、世界中のお客さまを笑顔にしたい」という想いを込め、上下の赤いラインをダブルアーチとして再定義しました。

上のアーチは私たちが追及している「うまいすし」を、下のアーチはそれにより広がる「みんなの笑顔」を象徴しています。このダブルアーチは、スシローの「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」という使命を視覚的に表現しました。

※従来のロゴデザインからの主な変更点は、アーチを太くすることで、より力強さを強調した点です。

■展開予定

2026年3月25日（水）より、順次世界中で新店またはリニューアルを機会として導入。

ダブルアーチを国内外で統一し、展開してまいります。