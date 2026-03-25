【採用担当者向け】自社の魅力、正しく伝わっていますか？インサイトリサーチで強みを可視化・言語化するセミナーを開催

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）は、2026年３月31日(火) 14:00よりオンラインセミナー「８割の採用担当者が勘違いしている「自社の強み」 インサイトリサーチで採用の限界を突破する、採用健康診断の３つの手法」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_260331/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260331

「うちはアピールできる強みが少ない…」

「競合他社に条件で負けてしまう…」

そう感じている採用担当者の多くが、実は「自社の本当の魅力」を見過ごしている、あるいは求職者に響かないポイントを強みと捉えてしまっているケースが見受けられます。

そこで本セミナーでは、自社の現状を客観的に数値化・言語化する「採用健康診断（インサイトリサーチ）」の手法をご紹介します。

「社員アンケート」「社員インタビュー」「競合比較・市場分析」という３つのアプローチを通じて、社内だけでは気づきにくい「採用市場で評価される独自の強み」を明らかにする方法を解説します。

感覚や経験則に頼った採用から脱却し、ファクト（事実）に基づいた「求職者に響く採用コンテンツ」を構築するための実践的なノウハウをお持ち帰りいただけます。

当日のプログラム

（1）なぜ、あなたの会社の魅力は伝わらないのか？

「８割の勘違い」の正体：企業が売りたい強み vs 求職者が知りたい魅力のギャップ

採用ブランディングにおける「インサイト（本音・深層心理）」の重要性

SNSや求人広告の効果が出ない最大の原因は「コンセプト設計」のミスにある

（2）採用の限界を突破する「採用健康診断」３つの手法

自社の立ち位置と武器を正確に把握するための、具体的なリサーチ手法を解説します。

・社員アンケート（定量分析）

満足度調査とは違う！「なぜ自社で働き続けるのか」を掘り下げる設問設計

定着している社員の共通項から「採用ターゲット」を逆算する方法

・社員インタビュー（定性分析）

ハイパフォーマーの「入社の決め手」と「今のやりがい」の言語化

求職者の感情を動かす「ナラティブ（物語）」の抽出事例

・競合求人比較・採用市場分析（相対分析）

給与や待遇だけではない、競合他社にはない「空白のポジション」の見つけ方

採用市場のトレンドと自社の強みを照らし合わせる「勝ち筋」の選定

（3）リサーチ結果を「最強の採用コンテンツ」へ

「強み」をキャッチコピーやSNS投稿、採用ピッチ資料に落とし込む方法

リサーチから生まれた採用成功事例の紹介

明日から始められる「採用健康診断」のファーストステップ

登壇者

株式会社天職市場 マーケティングチーム SNS運用担当

中川耕汰

個人のSNS総フォロワーは4万人以上。 現在は天職市場にて企業の採用SNSアカウント運用の支援に取り組んでいる。

株式会社天職市場 開発チーム 制作マネージャー／ディレクター

吉田 有佑

株式会社マイナビにて約10年間、制作およびメディアの運用に携わり、採用市場の最前線で企業の課題解決や要望実現に向き合う。 2023年、株式会社天職市場へ入社。現在は制作部門のマネージャー兼プレイヤーとして、年間50社以上の採用サイトや動画、記事など、コンテンツ制作の企画・ディレクションを担当。 これまでの経験や知見を活かし、引き続き多くの企業の採用課題解決のサポートをしている。

株式会社天職市場 アナリストチーム チーフアナリスト

斎藤 一

システムエンジニア・プロジェクトマネージャーとしてキャリアをスタートし、大手人材会社広報担当を経て2019年より天職市場に入社。 ニュースと労働市場データ分析を人材採用に活用するアナリストチームを立ち上げ、採用トレンドやコンテンツ改善の情報提供を行っている。

開催概要

タイトル：８割の採用担当者が勘違いしている「自社の強み」 インサイトリサーチで採用の限界を突破する、採用健康診断の３つの手法

開催日時：2026年３月31日(火) 14:00 ～ 15:00 ＊10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_260331/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260331(https://1049.co.jp/seminar/seminar_260331/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260331)

【本リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社天職市場 セミナー事務局

担当：櫻井

電話番号：0120-52-1049

お問い合わせ：ten_seminar@1049.cc

【主催企業】

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。



本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 41階

代表者 ：春名敬太

設立 ：2006年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年８月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025年３月31日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/