人的資本投資を″企業価値向上の投資“と位置づけ、プロフェッショナル人材のDE&I戦略を推進。「人的資本経営品質2025 シルバー」を受賞

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティンググループ（本社：東京都千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦）は、特に優れた人的資本経営および情報開示の取り組みを行っていると認められる企業を選定・表彰する「人的資本リーダーズ2025」「人的資本経営品質2025」において、「人的資本経営品質2025 シルバー」を受賞いたしました。

当社では、人的資本に対する経営システムの構築や人的資本への積極投資、コーポレートウェルビーイングの取り組みが持続的成長に直結すると考えております。今後も、多様なプロフェッショナル人材の能力発揮によってイノベーションを起こし、社会貢献価値を実装してまいります。

１．評価いただいた当社の取り組み・施策

（１）経営戦略に基づいた人的資本経営体制の構築

１. 中期経営計画（2021～2025）「TCG Future Vision 2030」を起点に、人的資本を"成長戦略の最重要ドライバー"として位置づけ、経営層が人材戦略・開示方針の議論に継続参画

２. 経営会議において、人材戦略および人的資本の重要アジェンダを年に複数回設定

３. 人材戦略や情報開示をテーマとする全社横断的な委員会の設置など、人事部門だけではない他部門との連携体制を構築

（２）積極的な人的資本投資の実施

１. 全社員参加型のワークショップでTCG WAY（パーパス＆バリュー）を共創し、創業の想いから未来の社会に向けた貢献価値までを「自分ごと」化して推進する文化づくり

２. 事業戦略から逆算した人材要件・人員計画を「人材ポートフォリオ」として可視化し、部門別の採用・育成・配置計画に展開してKPIで進捗管理

３. 当社の提供価値を支える"専門性×総合力"人材の強化を最重点テーマとし、戦略的な採用と体系化された育成プログラムを推進

４. タレントマネジメントシステムの活用により人材の最適配置を実施

５. コーポレートウェルビーイング促進のため、健康経営や柔軟な働き方を実現する制度改革・効果検証を行い、パフォーマンスと健康を両立

６. 多様な価値観を尊重しながら建設的に意見を交わす風土を醸成するための「アサーション研修」を実施し、相互理解と心理的安全性を高めるコミュニケーションの定着を推進

７. 性別を問わず育児とキャリアを両立できる環境整備のため、男性社員の育児休業取得を含む育児関連制度の利用を促進し、ライフイベントを理由に活躍機会が損なわれない職場づくりを実施

２．「人的資本経営品質2025」について

一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム、一般社団法人人的資本と企業価値向上研究会、HR総研（ProFuture株式会社）が主催する「人的資本調査2025」への回答から、特に優れた人的資本経営および情報開示の取り組みを行っていると認められる企業を「人的資本リーダーズ2025」ならびに「人的資本経営品質2025」として選定・表彰する制度です。

・「人的資本経営品質2025」Webサイト

https://www.hrpro.co.jp/human_capital_survey/2025/

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCGは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、約900名のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来18,900社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDXサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。