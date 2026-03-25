『マネーフォワード クラウド固定資産』、AIエージェント「固定資産登録サポートエージェント」を一部ユーザー向けに提供開始

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードは、『マネーフォワード クラウド固定資産』において「固定資産登録サポートエージェント」を一部ユーザー向けに提供開始します。本エージェントは、アップロードした現物写真や入力した資産名をもとに、AIが資産科目や資産種類、耐用年数の候補を推定・提案することで、固定資産登録における情報検索の手間などを大幅に削減し、業務の属人化を防ぎます。

「固定資産登録サポートエージェント」は、固定資産の登録業務をサポートするAIエージェントです。ユーザーが固定資産の現物写真をアップロード、または資産名を入力するとAIが推定を行います。国税庁の公開資料に示されたルールや、自社が過去に登録した固定資産データを元に、適切な資産科目や資産種類、耐用年数などを、根拠とともに候補として提案することで、適切な固定資産登録をスムーズに行えます。今回は一部ユーザーを対象として提供し、その後、提供範囲を順次拡大予定です。

URL:https://biz.moneyforward.com/ai-agent/ai-accounting/asset-register-support/

■「固定資産登録サポートエージェント」の特長

1.画像・資産名を元にした、固定資産情報の自動解析

ユーザーがアップロードした現物写真や入力した資産名から、資産の形状や用途などを読み取り、解析します。ユーザーは、対象の固定資産を撮影し画像をアップロードするだけでAIが推定を開始します。

2.過去データ・国税庁などが公開する資料の参照

AIが自社における類似の登録履歴や、国税庁の公開資料に掲載された法定耐用年数や償却ルールを自動参照。資産科目や資産種類、耐用年数、償却方法などを推定します。

3.根拠とあわせて候補を提示

推定した資産科目や資産種類、耐用年数、償却方法などを候補として提案します。複数の候補を提示する場合は、ユーザー側で最適なものを選択の上ワンクリックで入力フォームに反映できます。また、推定の根拠もあわせて提示することで、顧問税理士・会計士などの専門家への確認もスムーズに行えます。

■提供背景

AIの活用が進み、企業のバックオフィス業務はDX（デジタルトランスフォーメーション）からAX（AIトランスフォーメーション）へと変化しています。AIエージェントが自律的に動き、定型作業を代替することで、働く人々は煩雑な作業から解放され、より本質的な業務に取り組めるような環境が整いつつあります。

固定資産管理業務では、車両や建物に付属する設備などを会計上正しく資産として登録するため、資産科目や資産種類の選択、耐用年数の判断などの専門知識を要します。これにより、経験の浅い経理担当者や専任者が不在の企業は、国税庁のWebサイトや自社の過去の履歴にアクセスし、膨大なルールや前例の中から、都度調べるという手間がかかっていました。さらに、顧問税理士・会計士への確認も、コストと時間の双方で課題となっていました。

本エージェントは、現物写真や資産名を入力するだけで、AIが適切な資産種類、償却方法、耐用年数などを推定し、根拠となる参照元と共に提案します。これにより、正確な固定資産登録をサポートし、情報検索の手間、相談コストなどを削減し業務の属人化を防ぎます。なお、今後はAIエージェントのサポート範囲を固定資産業務全般に拡大する予定です。

当社は、今後もバックオフィスの幅広い領域でAIエージェントを順次提供予定です。AIが自律的に業務を行うプロダクトへと進化させ、業務の自動化を通じてユーザーの事業成長に貢献してまいります。

■『マネーフォワード クラウド固定資産』について

『マネーフォワード クラウド固定資産』は、固定資産管理業務に関わるすべての方々の業務効率化を実現する固定資産管理システムです。経理部門における固定資産の取得や異動登録から、償却計算、増減集計、自動仕訳、償却資産申告に対応するほか、今後、法人税申告（別表十六）への対応、現場での固定資産実査棚卸サポート機能の提供を予定しています。総務やIT部門、営業所や工場など、固定資産の現物管理をする部門でも活用できます。内部統制にも対応しており、複数台帳管理も可能です。

URL：https://biz.moneyforward.com/fixed-assets/

■ AIに関する特設サイトについて

AIエージェントをはじめ、AI機能やAIネイティブサービスなど、ユーザーの業務変革を実現する最新のAIソリューションを一覧で掲載しています。

・「『マネーフォワード クラウド』with AI」

URL：https://biz-ai.moneyforward.com/

・マネーフォワードが提供するAIエージェントについて

URL：https://biz.moneyforward.com/ai-agent/

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。