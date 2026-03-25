【夫婦の共同口座と家計の実態調査】 生活費や貯蓄をふたりで管理する“共同口座”を持つ夫婦の金融資産、持たない夫婦より550万円多い

株式会社スマートバンク

AI家計簿アプリ「ワンバンク」広報事務局は、支出が増えがちな春の新生活の時期に合わせて、配偶者と同居をしている25歳～59歳までの既婚男女441名を対象に「夫婦の共同口座と家計の実態調査」を実施しました。

■ “共同口座”とは

生活費や将来の貯蓄を管理するために、銀行口座、決済アプリ、クレジットカードなどを、夫婦「ふたりで共有」して運用している口座を指します。封筒や共有の財布に「現金」を入れて管理している（共同財布）場合は、今回の調査では“共同口座”として含みません。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80496/table/106_1_0060a52346bc311e3fde32c8e94596c0.jpg?v=202603251251 ]■“共同口座”を始めるきっかけTOP3は「結婚」「将来に向けた貯蓄・運用」「出産などによる家族構成の変化」

“共同口座”を持つ夫婦に、“共同口座”を始めるきっかけを質問したところ、最も多いのは「結婚したため」で50.9%となりました。次いで、2位が「将来に向けて効率よく貯蓄・運用したいため」（22.1%）、3位が「出産などで家族構成が変わったため」（21.2%）となりました

■“共同口座”を持つ夫婦の85.1%が「配偶者は家計のやりくりに協力的」と実感。“共同口座”を持たない夫婦を14.3ポイント上回る結果に

配偶者は日々の家計のやりくりに対し、協力的かどうかを質問したところ、“共同口座”を持たない夫婦では「とても協力的」（27.9%）、「やや協力的」（42.9%）と合わせて70.8%が、「家計のやりくりに協力的」と回答しました。一方で、“共同口座”を持つ夫婦では、「とても協力的」（38.3%）、「やや協力的」（46.8%）と合わせて85.1%となっており、“共同口座”を持つ夫婦の方が、家計のやりくりに対する協力度が14.3ポイント高い傾向がわかりました。

■“共同口座”を持つ夫婦は、“共同口座”を持たない夫婦に比べて月平均の「貯蓄額」が約1.2倍、「投資額」が約1.6倍多い結果に

配偶者との二人分の月平均貯蓄額を質問したところ、“共同口座”を持たない夫婦では平均64,046円だったのに対し、“共同口座”を持つ夫婦では平均74,555円と、“共同口座”を持たない夫婦の約1.2倍貯蓄額が多いことがわかりました。

また配偶者との二人分の月平均投資額を質問したところ、“共同口座”を持たない夫婦では平均36,691円だったのに対し、“共同口座”を持つ夫婦では平均58,497円と、“共同口座”を持たない夫婦の約1.6倍投資額が多いことがわかりました。

■“共同口座”を持つ夫婦は、“共同口座”を持たない夫婦より平均金融資産が約550万円多い結果に

また、配偶者との二人分の現在の金融資産額（預貯金のほか、株式・投資信託・債券・貯蓄型保険などの合計額）を質問したところ、“共同口座”を持たない夫婦では平均13,655,737円だったのに対し、“共同口座”を持つ夫婦では平均19,194,767円と、“共同口座”を持たない夫婦より約550万円金融資産額が多いことがわかりました。

■“共同口座”を持たない妻の59.6%が「夫は卵1パック、牛乳1本などの日常的に購入する食料品の相場を把握していない」と回答。“共同口座”を持つ妻と比べて、夫の相場把握度を18.2ポイント低く評価する結果に

妻から見て、「卵1パック、牛乳1本などの日常的に購入する食料品の相場」を夫がどの程度把握しているかを質問したところ、“共同口座”を持たない妻では、「あまり把握していないと思う」（39.4%）、「全く把握していないと思う」（20.2%）と合わせて59.6%が「（夫は食料品の相場を）把握していないと思う」と回答しました。“共同口座”を持つ妻では、「あまり把握していないと思う」（27.0%）、「全く把握していないと思う」（14.4%）と合わせて41.4%が「（夫は食料品の相場を）把握していないと思う」と回答し、“共同口座”を持たない妻は、“共同口座”を持つ妻と比べて夫の相場把握度を18.2ポイント低く評価していることがわかりました。

■AI家計簿「ワンバンク」リサーチャー・瀧本はろか によるコメント

“共同口座”での管理が日々の金銭感覚をすり合わせ、将来に向けた夫婦の協力関係を生み出す

株式会社スマートバンク UXリサーチャー

瀧本はろか

2022年4月より株式会社スマートバンクにUXリサーチャーとして入社。年間100件を超える生活者へのインタビューを担当し、これまでに累計約500世帯を超える家庭の暮らしについてインタビューをおこなってきた。著書に『UXリサーチの活かし方 ユーザー視点を意思決定につなげるためにできること』（翔泳社）。プライベートでは2児のママ。

今回の調査から、“共同口座”を活用してふたりでお金を管理することが、夫婦の貯蓄や資産形成にプラスの影響を与えていることがわかりました。

「“共同口座”を持つ夫婦は、持たない夫婦に比べて月平均の貯蓄額が約1.2倍、投資額が約1.6倍多い」という結果の背景には、お互いの状況を把握し、生活を共にして家事育児を助け合う環境ができていることが影響していると考えられます。

調査でも、“共同口座”を持つ夫婦の85.1%が「配偶者は家計のやりくりに協力的」と実感していることがわかっています。生活費や貯蓄をふたりで一つの口座で管理することで、夫婦間でお金の流れが"見える化"され、結果としてお金に対する会話が増えるなど、適切な支出配分が促され貯蓄額の増加につながっているのでしょう。

また、“共同口座”を始めるきっかけの第2位に「将来に向けて効率よく貯蓄・運用したいため（22.1%）」が挙がっているように、投資額が約1.6倍多い背景には「夫婦で目標を合わせやすくなる」点が大きく関わっていると考えられます。別々の口座では世帯全体でどれくらい資金に余裕があるのか分かりづらく、お互いが気にかけたり話すきっかけを失いがちですが、“共同口座”でふたりの生活費や貯蓄を管理していれば、「毎月いくらまでなら投資に回せるか」という具体的な話し合いがしやすくなります。これが、将来に向けた前向きな資産運用への一歩を後押ししていると推測されます。

昨今の物価高により、日々のやりくりの難易度は高まっています。お金の管理は負担になりがちですが、アプリなどのデジタルツールを活用して、無理なくふたりで生活費や貯蓄を管理できる仕組みを作ること。それがお金の不安を減らし、夫婦で協力して資産を築いていくための第一歩となるでしょう。

■ 調査概要

調査名 ：夫婦の共同口座と家計の実態調査

調査期間 ：2026年3月3日（火）～2026年3月5日（木）

調査対象 ：配偶者と同居をしている25歳～59歳までの既婚男女441名

調査方法 ：インターネット調査

調査主体 ：株式会社スマートバンク

留意事項 ：小数点第二位以下四捨五入

■ ふたりのお金管理「ワンバンク ペアカード」について

ワンバンクペアカードは、共同口座を2枚のVisaプリペイドカードで管理できる、アプリ連動型サービスです。あらかじめふたりそれぞれのアプリから共有の残高にチャージすれば、どちらかのカードで支払いが行われると、支払い履歴に反映されます。（公式サイト： https://onebank.jp/card/pair/ ）

■AI家計簿アプリ「ワンバンク」とは

- 特徴1： 共同口座への入金・出金・残高移動がアプリで完結。ふたりのどちらからでも操作が可能。- 特徴2： どちらのカードで支払っても、利用履歴がリアルタイムで双方に通知されるため、家計の見える化が自然に続けられる。- 特徴3： 未婚・既婚問わず家族やパートナーと一緒に利用可能。

ワンバンク（旧名称：B/43）は、日々の支出をかんたんに記録でき、無理なく続けられる次世代の家計管理アプリです。

Visaプリペイドカードを発行するとキャッシュレス決済にも使え、使いすぎを防ぎながら安心してお買い物ができます。シンプルな家計簿にAIが搭載されており、レシート整理から改善提案までさまざまな家計管理の手間をサポートします。

さらに、日々、家計管理をするだけでポイントが獲得でき、続けるほどおトクになります。

家族やパートナーとふたりでひとつの口座で家計を一緒に管理したり、子ども用カードで親子の支出をリアルタイムに把握したりと、家族のスタイルに合わせた使い方も可能。支払い・家計簿・共有管理・ポイント獲得まで、これひとつで完結する新しい家計管理体験を提供します。

2021年4月のリリース以降、ユーザーの皆様にご活用いただき、2025年7月時点で累計ダウンロードは200万件にまで拡大しています。（サービスサイト：https://onebank.jp/ ）

■会社概要

会社名：株式会社スマートバンク

代表者：代表取締役 堀井 翔太

設立：2019年4月9日

URL：https://smartbank.co.jp/

業務内容：家計管理サービス「ワンバンク（旧B/43）」及び決済事業の運営

資金移動業者 関東財務局長第00084号

前払式支払手段 関東財務局長 第00782号