Dangbei、新生活に向けた「春のセールキャンペーン」を3月26日（木）よりスタート！

Hangzhou Dangbei Network Technology Co., Ltd

革新的なホームエンターテイメントソリューションを提供するHangzhou Dangbei Network Technology Co., Ltd（以下、Dangbei）は、2026年3月26日（木）～4月6日（月）の期間で、Dangbei製品を最大35%OFFでご購入いただける「春のセールキャンペーン」を実施します。

Dangbeiは、映画館さながらの没入体験を自宅で実現する4Kホームプロジェクター「Dangbei MP1 Max」をはじめ、4Kレーザーによる圧倒的な映像美を誇るフラッグシップモデル「Dangbei DBOX02 Pro」、床から天井まで自在に投写できるコンパクトモデル「Dangbei N2 mini」、アウトドアでも活躍するバッテリー内蔵型「Dangbei Freedo」など、ライフスタイルや利用シーンに合わせて選べる多彩なプロジェクターシリーズを展開しています。

本セールでは、これらの人気モデルを最大35％OFFで購入が可能です。引っ越しや在宅時間の増加など、新生活が始まる春を機に、高画質・洗練されたデザイン・使い勝手の良さ・手の届きやすい価格で評価を得ているDangbei製品をお試しいただけるチャンスです。“テレビの次の選択肢”として注目を集めるホームプロジェクターを、期間限定の価格で是非お楽しみください。

■セール対象商品

Dangbei MP1 Max：

通常価格：293,000円→キャンペーン価格：189,801円（35% OFF）

4Kレーザープロジェクター、最大300インチ投影、3100 ISO輝度、映画館のような音響

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F43FFW3J

楽天：https://item.rakuten.co.jp/dangbei/mp1max/

Dangbei DBOX02 Pro：

通常価格：179,900円→キャンペーン価格：136,901円（24% OFF）

最高峰の4Kレーザープロジェクター、最大投影サイズ：300インチ | 4K HDR10+レーザー光源に対応、Dolby Audio + DTS Virtual:Xの映画館クラスの音響、InstanPro AI オートフォーカス、台形補正、画面最適化

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F7RKFBFY

楽天：https://item.rakuten.co.jp/dangbei/dbox02-pro/

Dangbei N2 mini：

通常価格：30,800円→キャンペーン価格：23,991円（22% OFF）

コンパクトで多機能なポータブルプロジェクター

最大120インチ投影 、1080Pの高精細画質、Netflixを正規搭載、

密閉型光学エンジンで防塵・耐久性も抜群、190°調整可能なスタンド

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZWGPN1L

楽天：https://item.rakuten.co.jp/dangbei/n2mini/

Dangbei Freedo：

通常価格：75,900円→キャンペーン価格：55,901円（26% OFF）

ポータブル1080Pプロジェクター、内蔵バッテリーで最長2.5時間再生可能／165°調整可能なスタンド

Google TV & Netflixを正規搭載

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM1QC37P

楽天：https://item.rakuten.co.jp/dangbei/freedo-jp/

Dangbei DBOX02：

通常価格：188,900円→キャンペーン価格：144,901円（23% OFF）

4Kレーザープロジェクター、最大200インチ投影、InstanPro AIによるスマートな高速セットアップ、

リビングルームでの大画面エンターテインメント

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1TYZSXV

楽天：https://item.rakuten.co.jp/dangbei/db-mars-pro2/

Dangbei Atom：

通常価格：106,000円→キャンペーン価格：89,900円（15% OFF）

1080pレーザープロジェクター、HDR10高画質、軽量・ポータブル

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVWVVM3H

楽天：https://item.rakuten.co.jp/dangbei/db-atom/

Dangbeiについて

Dangbeiは、世界をリードするスマートプロジェクターとクリエイティブなエンターテインメント製品をお届けする企業です。ポータブル、家庭用、プロ用プロジェクターを含む製品ラインナップで、2億人を超えるユーザーにサービスを提供します。没入感のある映像・音響体験と豊富なエコシステムを中核に、Dangbeiは大画面ディスプレイ技術の発展を推進し続けています。

詳細はこちら：https://jp.dangbei.com/