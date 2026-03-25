＜富士山を望む絶景の大つり橋「三島スカイウォーク」10周年キャンペーン＞春はアクティビティで発散三昧！？人気アクティビティが大幅進化 ゴーゴーバギーに新コースが誕生！

株式会社フジコー

富士山を望む全長400ｍの大つり橋「三島スカイウォーク」（所在地：静岡県三島市、運営：株式会社フジコー、本社：静岡県三島市、代表：宮澤俊二）は、昨年12月に10周年を迎えたことを記念したキャンペーンの一環として、人気アクティビティを2026年3月25日（水）にアップデートします。「ゴーゴーバギー」に新コースが登場するほか、「ロングジップスライド」を優先体験できるフライングパスの導入、「セグウェイガイドツアー」の対象年齢など、春の行楽シーズンを目前に各種アクティビティを拡充します。

三島スカイウォークは、“絶景と発散。”をコンセプトに、つり橋からの絶景と、気持ちをめいっぱい発散できる体験型アクティビティを提供しています。このたび、2025年12月の開業10周年を記念した周年事業の一環として、春の暖かい気候の中で満喫いただけるような人気アクティビティをアップデートします。

今回は、森の中のオフロードを駆け抜ける爽快感で毎週末ほぼ予約枠が埋まるほどの人気の「ゴーゴーバギー」に、これまでとは異なる景観や地形を楽しめる新コースが登場します。木々に囲まれた森の中の大きな段差や木の根などのデコボコの地形を豪快に乗り越えるこれまでのコースに加え、新コースでは、背丈より少し高い笹に囲まれた道を走ります。笹の合間から空や周りの景色がほどよく開けることで、これまでとは違った開放感あふれる体験をお届けします。また、新コースでも富士山を望むビュースポットから、絶景をお楽しみいただけます。

そして、往復560ｍの空中滑走を楽しめる「ロングジップスライド」には、優先的に体験できる「フライングパス」が新たに登場します。専用ルートでのご案内で優先的に安全講習等を受けることができ、よりスムーズにアクティビティをお楽しみいただけるほか、移動時間や他アクティビティの予定に合わせて、限られた滞在時間を有効に活用できるなど、柔軟な過ごし方にも対応します。

さらに、自然豊かな北エリアの森をガイドとともに巡るアクティビティ「セグウェイガイドツアー」では、お客様の声にお応えし、対象年齢を65歳までに拡充しました。これまでより幅広い世代のお客様に参加いただけるようになり、ご家族やグループでの利用もしやすくなります。

三島スカイウォークは“絶景と発散。”を掲げ、富士山を望む大自然の中で気持ちを発散できる非日常のアクティビティを体験できる施設として、今後もさらなる魅力づくりに取り組んでまいります。

※本情報は発表時点の情報です。今後変更になる場合がございます。

■アクティビティアップデート概要

１.ゴーゴーバギー 概要

新コース登場日：2026年3月25日（水）

参加条件：16歳以上の方、身長140cm以上かつ体重100kg以下の方

※18歳未満の方は、保護者の同伴が必要です。

開始時間： 9：30、11：00、12：30、14：00、15：30

※営業時間及び時期より変更あり

所要時間： 60分

料金： 5,000円～/1名（税込）※料金は価格変更制

備考：ご参加いただいた方にはオリジナルステッカーをプレゼント！

詳細URL：https://mishima-skywalk.jp/activities/gogo-buggy/

２.ロングジップスライド フライングパス 概要

発売期間：3月20日（金）～4月5日（日）の期間中、金土日祝日を予定

ロングジップスライドの料金：2,000円～/1名 ※料金は価格変動制

フライングパス料金：1,000円（税込）/1名

概要：受付、ハーネス装着、安全講習、専用ルートによる移動時間短縮など全て優先的にロングジップスライドをご体験いただけます。

購入場所：当日「北エリア特設ブース」にてご購入いただけます。

利用条件：

- 小学4年生以上もしくは身長140cm以上、体重100kg以下- 中学生以下は18才以上の保護者もしくは同等の資格を持つ方と一緒にご参加ください。- 高校生のご利用の場合は、保護者の同伴は必要ありませんが、誓約書のご記入と地上からの付き添いをお願いします。- 保護者の方1名につきお子様3名まで同伴又は見守りが可能です。- 軍手・手袋が必須となります。（ミトンタイプ不可）URL：https://mishima-skywalk.jp/activities/athletic/#Long-ZIPSlide３.セグウェイガイドツアー 概要

セグウェイガイドツアーの対象年齢を60歳から65歳までに拡充します。ご家族みんなで、どうぞお楽しみください。

参加条件：16～65歳

- 60歳以上はプロテクターの装着が必要（無料レンタル）- 体重45kg以上118kg以下の方- 18歳未満の方は、保護者の同伴が必要です。- 中級者コースは乗車経験のある方のみ

参加定員：4名/回

所要時間：60分

開始時間：9：30、10：50、12：10、13:30、14：50

※営業時間及び時期により変更あり

料金：4,500円～/1名（税込） ※料金は価格変更制

備考：ご参加いただいた方にはオリジナルステッカーをプレゼント！

詳細URL：https://mishima-skywalk.jp/activities/segway-guided-tour/

［三島スカイウォーク 施設情報］

営業時間：9：00～17：00（イベントやシーズン、天候により変更の可能性有）

定休日：年中無休

住所：〒411-0012 静岡県三島市笹原新田313

入場料金：大人1,100円～ 中高生500円～ 小学生200円～ ※吊橋料金は変動価格制となります。

駐車場：普通車400台（内身障者用5台）、大型車最大28台

URL：https://mishima-skywalk.jp/

アクセス：

〈お車でお越しの場合〉東京方面から：約90分、名古屋方面から：約180分

〈電車でお越しの場合〉東京方面：約50分（新幹線）、名古屋方面：約100分（新幹線）、三島駅より路線バスで25分

※詳細はホームページをご高覧ください。

お客様からの問い合わせ先：055-972-0084