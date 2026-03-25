7社のシードVCが推薦する厳選スタートアップが集結。新産業・新事業の未来を読み解く、日本最大級のスタートアップキャリアカンファレンス『StartupMarket 2026』の募集を開始

株式会社mint

ANOBAKA、サイバーエージェントキャピタル、ジェネシア・ベンチャーズ、Headline Japan、mint、W fund、TeamMake Capitalは、共同開催によるスタートアップキャリアカンファレンス『StartupMarket 2026』を、2026年6月20日（土）にTokyo Innovation Base（東京都千代田区）にて開催いたします。本日より参加者の募集を開始します。



申込URL：https://startup-market.jp/(https://startup-market.jp/)

イベントについて

『StartupMarket 2026』は、国内の有力ベンチャーキャピタル7社が共同主催するスタートアップキャリアカンファレンスです。各VCが自信を持って推薦する急成長スタートアップの経営陣・人事が一堂に集まり、来場者と直接対話できる場を提供します。

当日は、AI時代のキャリア戦略や注目産業をテーマにした各種トークセッションのほか、VCがガイドとして一推しの投資先ブースを案内する「VCツアー」など、スタートアップの実像を多角的に知ることができるコンテンツを用意しています。「どの企業と話せばいいかわからない」という方には、スタートアップの専門家が希望に合わせた企業を紹介する「スタートアップ案内所」も設置。はじめての方でも気軽に参加できる設計になっています。

次のキャリアを真剣に考えている方はもちろん、スタートアップという働き方にちょっと興味がある方まで、幅広くお越しください。

セッション登壇者 (一部)

イベント概要

イベント名： StartupMarket 2026

開催日時： 2026年6月20日（土） 11:30～18:00

会 場： Tokyo Innovation Base

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-8-3

想定参加者数： 1,200名

出展スタートアップ数： 60～70社（VC推薦スタートアップ）

主 催： ANOBAKA、サイバーエージェントキャピタル、ジェネシア・ベンチャーズ、Headline Japan、mint、W fund、TeamMake Capital

開催背景

一人の力が大きく影響するスタートアップにとって、優秀人材の獲得は至上命題です。

現在、スタートアップの人材不足や人材獲得競争は熾烈を極めており、限られたスタートアップ転職顕在層の奪い合いは、スタートアップの事業活動の大きな負担となっています。さらに人材獲得コストは年々上昇し、タレントプールを獲得するために多くの資金と労力が投じられています。

しかし、日本のスタートアップエコシステムがさらに成長していくためには、限られた人材プールの奪い合いではなく、より多くの人にスタートアップの挑戦や熱狂、面白さを知ってもらうことが重要なのではないでしょうか。

スタートアップには、社会を変えようとする挑戦者たちの情熱があります。

まだ世の中にない価値を生み出そうとする試行錯誤、スピード感、そして一人ひとりの意思が事業や社会に直接影響するダイナミズムがあります。

AIの進化によって働き方の選択肢は広がり、大企業、フリーランス、スタートアップなど、さまざまなキャリアが選べる時代になっています。

だからこそ本イベントでは、スタートアップのリアルな挑戦や熱量に触れ、次のキャリアや社会との関わり方を考えるきっかけを提供したいと考えています。

スタートアップエコシステムに数多くの優秀な人材が集い、新産業・新事業を生み出す。

その担い手を増やしていくための挑戦として、VCが手を取り合い、本イベントを開催することにいたしました。



一日中楽しめる充実のコンテンツ

■ VCツアー

ベンチャーキャピタルがガイドとなり、いま注目する企業のブースを一緒に回ります。「なぜこの会社に投資したのか？」「どこに可能性を感じたのか？」投資のプロの視点を通して、業界の流れや企業の強みをわかりやすく解説。ただ見るだけでは分からない背景まで知ることができる、特別なツアーです。

■ スタートアップ案内所

ベンチャーキャピタルをはじめ、スタートアップの専門家があなたのご希望に合わせたスタートアップをご紹介します。「どこに話しかければいい？」という方のための、あなただけのナビゲーターです。

■ ブースエリア

第一線のVCが成長を期待する、注目スタートアップが出展。いま伸びている会社や、これから大きくなる可能性を秘めたチームと、直接話せるチャンスです。次のキャリア、次のビジネス、次の挑戦。未来を動かす経営者やメンバーと直接対話できる、密度の高い時間を提供します。

■ カジュアルマッチング

注目スタートアップの経営層や人事と、気軽に対話できる特別な機会。肩書きに縛られないカジュアルな対話から、通常の選考や商談では見えない「熱量」や「本音」に触れることができます。「ちょっと話してみたい」その一歩が、あなたのこれからを動かすかもしれません。

■ トークセッション

業界の最前線で挑戦を続けるトップランナーが登壇。次に広がるチャンスや注目のテーマを、リアルな視点で語ります。AIが当たり前になる時代に、自分の価値をどう磨くのか？明日からのアクションにつながるヒントを、具体例とともにお届けします。

こんな方におすすめ

・起業やスタートアップエコシステムに関心のある方

・AI時代における次のキャリアを模索している方

・スタートアップへの転職を検討されている方

・スタートアップでの副業・業務委託・インターンに興味がある方

・優良スタートアップを探している方

・次のキャリアや、自分のこれからをぼんやり考えている方

申込URL：https://startup-market.jp/(https://startup-market.jp/)

STARTUP MARKET実行委員会について

ベンチャーキャピタル7社合同のスタートアップキャリアカンファレンスの実行委員会

参画VC：ANOBAKA／サイバーエージェント・キャピタル／ジェネシア・ベンチャーズ／Headline Japan／mint／W／TeamMake Capital

【お問い合わせ】

StartupMarket 2026実行委員会

https://form.jotform.com/260650799328064