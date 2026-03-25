貝印が日本初の体験型クッキングフェス「NATSLIVE FES 2026」に協賛

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰）は、2026年5月2日（土）・3日（日）2日間、戸板女子短期大学で開催される「NATSLIVE FES 2026」 （以下「本イベント」）に協賛いたします。

「NATSLIVE FES 2026」に貝印が協賛

「NATSLIVE FES」は、フードを“食べて”楽しむだけのフェスではなく、料理を“作る”ワクワク感を体験しながら、大好きなキャストと一緒の時間を過ごすことができる唯一無二のクッキングエンターテインメント体験を提供します。

ステージ上で繰り広げられるキャスト同士のクッキングバトルや、キャストから料理を学べる料理教室、アプリの配信で紹介したクッキング企画を体験できるブースなど、 “クッキング×推し活” をテーマに多彩なコンテンツを展開します。

初開催となる本イベントは、関東の短期大学の中で高い志願者数を誇り「食」の教育にも力を入れている「戸板女子短期大学（東京都港区）」の多大なる協力の元、2026年5月2日（土）・3日（日）の2日間で同校の校舎全館を貸し切って開催いたします。

当日は、イベント内での調理器具の提供に加え、ご来場の皆さまにご参加いただける貝印の調理道具が当たるゲーム企画などもご用意しております。

貝印はこれまで包丁をはじめとする調理器具を通じて日本の食卓を支えてきました。この度、「NATSLIVE FES 2026」の「“作って、食べて、推せる”」という新しい食体験のコンセプトに賛同し、協賛を決定いたしました 。料理に馴染みのない世代の方々にも、使いやすく質の高い道具に触れていただくことで、「自分で作ることの楽しさ」を実感していただくきっかけを提供します。

イベント概要

名称：NATSLIVE FES 2026

日程：2026年5月2日（土）、5月3日（日）

会場：戸板女子短期大学（東京都港区芝2-21-17）

主催：株式会社NATSLIVE Group

協賛：貝印株式会社

協力：戸板女子短期大学

チケット：2026年3月31日(火)20時よりNATSLIVE公式サイト（https://cafe.natslive.jp/fes/202605）にて販売開始

NATSLIVEについて

「NATSLIVE」は、人気アーティスト、アイドル、声優、俳優などが出演し、クッキングライブを中心とした様々なテーマのライブ配信を楽しめるライブ配信アプリです。

視聴者はリアルタイムで配信を視聴しながら、番組で紹介された料理を実際に作ったり、コメント機能を通じてキャストとコミュニケーションを楽しむことができます。また、多くの配信で観覧イベントを開催しており、オンラインとリアルを融合した体験型コンテンツとして展開しています。

キャストと料理を楽しみながら、ファン同士の交流も生まれる新しいフードエンターテインメントサービスです。

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰

https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410（フリーアクセス・ひかりワイド）

https://www.kai-group.com