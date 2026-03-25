TOKIUM経費精算、JRE IDの利用明細を一括登録可能に

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、TOKIUM経費精算にPDFでJRE IDの利用明細をアップロードするだけで、一括登録できる機能の提供を開始しました。本機能により、JRE IDが紐づいたモバイルSuicaを保有している場合でも、モバイルSuicaの利用明細を手入力の工数をかけずに反映可能になりました。

■背景

TOKIUM経費精算では、これまでモバイルSuicaやモバイルPASMOなど主要な交通系ICカードの利用明細を自動取得する機能を提供してまいりました。

一方、JRE IDについては、JRE ID側の仕様変更に伴い、利用明細の自動取得が実質的に不可能な状況となっていました。そのため、JRE IDが紐づいたモバイルSuicaを保有しているユーザーは、交通費の精算の際に明細を1件ずつ手入力する必要がありました。

■機能概要

今回の機能追加により、JRE IDの利用明細をPDFでTOKIUM経費精算にアップロードするだけで、乗車日・区間・金額などの明細情報を自動で読み取り、一括登録することができます。

そのため手入力の手間なく、スピーディーに交通費の精算を行うことが可能です。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=40977071-jre_id_ikkatu_260325&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0325)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=40977071-jre_id_ikkatu_260325&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0325)