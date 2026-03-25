ヤマダデンキ店舗でTerra Chargeのサービス提供を開始

株式会社 ヤマダホールディングス

ヤマダホールディングスグループの株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社⾧:佐野 財丈、以下、ヤマダデンキ）は、2026年3月より、Tecc LIFE SELECT 前橋吉岡店にて、電気自動車（EV）向け充電サービス「Terra Charge」を展開するTerra Charge 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重 徹、以下、テラチャージ）による50kW出力の急速充電器1口のサービス提供を開始しました。

■背景

2025年のカーボンニュートラル実現に向けて、EV（デンキ自動車）の普及と充電インフラの拡充が急加速しています。経済産業省は2030年までにEV充電器を30万口設置する目標を掲げるなど、全国で利便性の高い充電環境の整備が求められています。

ヤマダデンキは、家電流通のリーディングカンパニーとして、持続可能な社会の実現に向けたカーボンニュートラルに関する取り組みを推進していますが、このたびその一環として、日本全国でEV充電インフラを展開するテラチャージのサービスを導入することとなりました。

■テラチャージとの連携の理由

現在、国内では約6.8万口※の充電器が設置されていますが、テラチャージはその一角を担うインフラ網を展開しています。設置施設やユーザーのニーズ、そして充電シーンに応じた柔軟な導入が可能であり、ご自宅やお出かけ先まで、場所を選ばずEVを充電できる環境整備に取り組んでいます。

テラチャージのサービスは、（施設の初期・維持・運用費用が無料であることに加え）日本製ハードウェアの採用により部品欠品リスクが少なく、24時間365日対応のコールセンターや決済・管理機能も完備されています。この高い信頼性と手厚いアフターメンテナンス体制によりお客様が安心して利用できることから、テラチャージと連携する運びとなりました。

※経済産業省「充電インフラ整備促進に関する取組

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/setseibizyoukyou.pdf

■今後の展望

今回のTecc LIFE SELECT 前橋吉岡店への導入は、ヤマダデンキの店舗として初の事例となります。本導入を皮切りに、今後全国の店舗への設置を進めていく予定です。

■店舗情報および充電器詳細

名称：Tecc LIFE SELECT 前橋吉岡店

住所：〒370-3602 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保字片貝370-1

営業時間：9:30～20:30

（左）Tecc LIFE SELECT 前橋吉岡店 （右）外観設置充電器

■テラチャージについて

テラチャージは、「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

【会社概要】

会社名：Terra Charge 株式会社

代表者：代表取締役社長 徳重 徹

所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル 5F

URL：https://terra-charge.co.jp/