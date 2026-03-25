トリンプ × ESS BY 　初のランジェリー コレクション「TRIUMPH｜ESS BY」誕生

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区）は、俳優の長谷川京子氏がディレクターを務めるブランド「ESS BY」と初めてコラボレーションしたランジェリーコレクション「TRIUMPH｜ESS BY」を、2026年3月25日（水）よりトリンプ公式オンラインストア、ESS BYオンラインストア、一部店舗にて先行発売いたします。※4月1日（水）全国発売

TRIUMPH | ESS BY スペシャルサイト https://jp.triumph.com/ess-by

TRIUMPH | ESS BY ブランドムービー https://youtube.com/shorts/7-NiVSPCbU8

俳優・ブランドディレクターとして活動する長谷川京子氏と、140年以上女性の身体に向き合ってきたトリンプ。二つの美意識が出会い、“自分を大切にする毎日が、心地いい”という新しいランジェリーの価値を提案します。装飾ではなく、シルエット・素材・フィットという本質にフォーカスしたミニマルなデザイン。トリンプのフィット技術とESS BYが掲げる「自愛（セルフラブ）」の思想が融合したコレクションです。

プロダクトコンセプト

“シンプルなのに、美しい。自然体なのに、整う”

TRIUMPH｜ESS BYは、装飾ではなくシルエット・素材・フィット にフォーカスしたランジェリーコレクションです。

身体のラインに自然に沿うカーブ設計とミニマルなデザイン。

クリーンな美しさと快適さを両立しました。

本コレクションを象徴するアイテムとして、ブランドディレクターの長谷川京子氏がビジュアルで着用しているボディスーツを展開。ランジェリーでありながらアウターとしても着用できるデザインが特徴です。

毎日の中で “自然体の美しさ”を整える、新しいランジェリーコレクションです。

TRIUMPH｜ESS BY

商品特徴

１. ミニマルデザイン

装飾を削ぎ落とし、身体のラインを美しく見せるシルエットを追求。

・クリーンで柔らかなカーブライン

・肌に溶け込むミニマルなデザイン

・ファッション性と日常性の両立

２. トリンプ独自のフィット技術

140年以上にわたり女性の身体と心の美しさに向き合ってきたトリンプのパターン設計により ワイヤーでも心地いい着けごこち、ノンワイヤーでも安定感のあるフィットを実現。

・身体に沿う立体パターン

・動きに合わせて伸縮する素材

・締めつけ感のない軽やかな着けごこち

３. 心地いい毎日に寄り添うランジェリー

TRIUMPH｜ESS BYは“特別な日のため”ではなく毎日の自分を整えるためのランジェリーとして設計れています。

忙しい日常の中でも、肌に触れる瞬間に気持ちが整う。

そんな体験を提案します。

■ボディスーツ （長谷川京子氏ビジュアル着用）

アウターとしてもインナーとしても着用できる、

ファッション性と機能性を兼ね備えたカップ付きボディスーツ。

肩部分には透け感のあるパワーネットを使用し、センシュアルでありながらクールな印象を演出します。

クリーンなデザインながら、トリンプ独自の設計により身体に自然にフィットする快適な着けごこちを

実現しました。

■ 商品特徴

・アウターとしても着られるデザイン

・透け感のあるパワーネットを肩部分に使用。ランジェリーでありながらトップスとしても

楽しめるデザインです。

・自然なバストラインをつくるモールドカップを採用し、ナチュラルで

軽やかなフィット感を実現。

・安定感のある着用感。背面にはパワーネットを使用し、身体の動きに合わせてフィット。

■ 素材： ナイロン85％、ポリウレタン15％など

■サイズ： M/L

■ カラー： BLACK

■ 価格： \16,500（税込）

■ワイヤーブラ

チュールをメインに使用した、軽やかで華奢な印象のワイヤーブラ。

カップ部分のチュールが重なり合うことで生まれる陰影が、シンプルでありながらセンシュアルな表情を演出します。

トリンプ独自の設計により、自然な丸みのあるバストラインを整えながら軽やかで快適なフィット感を実現しました。

■ 商品特徴

・チュール素材を使用した軽やかでセンシュアルなデザイン

・カップのチュールが重なり合う陰影が美しい立体感を演出

・L字ワイヤーにより自然な丸みのあるバストラインを形成

・縫い目の出にくいサイドボーン仕様でフラットな仕上がり

・背部は伸縮性のあるパワーネット仕様で安定したフィット感

・取り外し可能なパッド付きでバストボリュームの調整が可能

■ 素材： チュールネット、パワーネット、トリコット、ベア天竺など

■サイズ： C-F/65-75

■ カラー： BLACK/BEIGE/KHAKI

■ 価格 ： \11,000（税込）

■ノンワイヤーブラ

ワイヤーを使用せず、軽やかで自然な着けごこちを追求したノンワイヤーブラ

やわらかなベア天竺素材を使用し、身体にやさしくなじむソフトなフィット感を実現しました。

モールドカップによる立体設計により、ノンワイヤーでありながら自然なバストラインを美しく整えます。シンプルでクリーンなデザインは、アウターにもひびきにくい仕様です。

■ 商品特徴：

・なめらかでやわらかなベア天竺素材を使用したソフトな着けごこち

・モールドカップによるナチュラルで軽やかなバストライン

・背面はカップと同じベア天竺を使用し、上下後縫製仕様で肌あたりのやさしい設計

・ストラップがズレにくい「デルタマジック(R)」仕様

■ 素材： ベア天竺、モールドカップ、マーキゼットなど

■サイズ：M/L/LL

■ カラー：BLACK/BEIGE/KHAKI

■ 価格：\10,450（税込）

■タンガ

ミニマルで洗練された印象のタンガショーツ

なめらかな素材が身体に自然にフィットし、軽やかな着用感を実現。

アウターにもひびきにくく、クリーンなデザインながらセンシュアルな印象のショーツです。

■ 商品特徴：

・ベア天竺素材によるなめらかな着用感

・身体に自然にフィットするミニマルなシルエット

・フラット仕様でアウターにひびきにくいデザイン

■ 素材： 身生地 ナイロン85%、ポリウレタン15%

身生地(前) ナイロン80%、ポリウレタン20%

マチ部裏打 綿100%

■サイズ： M/L

■ カラー ：BLACK/BEIGE/KHAKI

■ 価格： \4,950（税込）

■ハイキニショーツ

やわらかな素材を使用した、快適な着用感のハイキニショーツ。

身体に自然にフィットするシルエットで、デイリーに着用しやすいデザインです。

■ 商品特徴

・ベア天竺素材によるなめらかな着用感

・身体にフィットするミニマルなシルエット

・フラットな仕様でアウターにひびきにくい設計

■ 素材： 身生地 ナイロン80%、ポリウレタン20%

メッシュ部 ナイロン85%、ポリウレタン15%

マチ部裏打 綿100%

■サイズ： M/L

■ カラー： BLACK/BEIGE/KHAKI

■ 価格： \4,950（税込）

■カップ付きキャミソール（写真左）

やわらかくなめらかな素材を使用した、カップ付きキャミソール

軽やかで自然なフィット感が特徴で、デイリーに着用しやすいアイテムです。

モールドカップを採用し、ナチュラルで美しいバストラインを演出。

シンプルでミニマルなデザインにより、インナーとしてはもちろん、アウターとしても着用できる汎用性の高い一枚です。

■ 商品特徴 ：

・なめらかでやわらかなベア天竺素材を使用したソフトな着けごこち

・モールドカップによるナチュラルで軽やかなバストライン

・カップはモールド加工によりフラットで美しい仕上がり

■ 素材： 身生地 ナイロン80%、ポリウレタン20%

裏打（パワーネット） ナイロン85% 、ポリウレタン15%

モールドカップ、マーキゼット、デルタマジック(R)

■ サイズ： M/L

■ カラー：BLACK/BEIGE

■ 価格： \11,550（税込）

■タンクトップ（写真右）

アウターとしても着用できる、上質な素材感が特徴のタンクトップ

キュプラとレーヨンを使用したサテン素材を採用し、なめらかな肌ざわりと上品な光沢感を兼ね備えた一枚です。

身体のラインに自然に沿うミニマルでクリーンなデザインで、インナーとしてはもちろんジャケットインやルームウェアとしても着用できる汎用性の高いアイテムです。

■ 商品特徴：

・キュプラ混サテン素材による上品な光沢感

・なめらかな肌ざわりと軽やかな着用感

・フロント部分のチュール使いによるセンシュアルなデザイン

・胸部分は二重仕立てで透けにくい仕様

■ 素材: 身生地 レーヨン55%、キュプラ45%

メッシュ部 ポリエステル100%

■サイズ：M/L

■ カラー：BEIGE/KHAKI

■ 価格：\14,300（税込）

【発売時期・取扱店舗】

・先行発売：2026年3月25日（水）

・取扱店舗：トリンプ公式オンラインストア、大丸札幌、藤崎本店、伊勢丹本店、銀座三越、ジェイアール名古屋タカシマヤ、阪急梅田、岩田屋本店、 Triumph 有楽町マルイ、Triumph 西銀座、ESS BYオンラインサイト

*全国の一部百貨店、Triumph直営の一部店舗では2026年4月1日（水） より発売します。

About Triumph（トリンプとは）

トリンプは1886年、ドイツ・ハイデンハイムで6人の従業員と数台のミシンからスタートしたコルセットメーカーとして誕生しました。

以来140年以上の歴史の中で“身体を美しく整えることは、心を美しく整えること”という信念を大切にしてきました。

ただ見た目を整えるのではなく、身につけた瞬間に自然と背筋が伸び、自分らしい美しさと自信が満ちてくる。その“Beautiful Feeling（美しい気分）”こそが、トリンプがめざすブランドの本質です。

About ESS BY Brand Director Kyoko Hasegawa

（エスバイ ブランドディレクター 長谷川京子氏とは）

ドラマ、映画、舞台、CMなど多数出演するほか、TV番組のMCも務める。

2021年に“自愛”をフィロソフィーに掲げたブランド「ESS BY」を立ち上げ、ブランドディレクターとして活動中。また、2025年にはライフスタイルブランドとしてブランド・リニューアルを行った。

新たに立ち上げたPodcastの番組「長谷川京子のうちにおいでよ」の配信が始まるなど、俳優業の枠を超えて、活動の幅を広げている。

About ESS BY （エスバイ とは）

ESS BYは、“Reason? It’s me.”――「私が私でいる理由なんて、いらない。」という思想を軸に、自分自身の価値基準を起点に選択を積み重ねることで、自由に、自分らしい生き方を提案するブランドです。

2021年のローンチ以降、下着からウェルネス・ライフスタイル領域へ世界観を広げ、ライフスタイルブランドとしてリスタートしました。