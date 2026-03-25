トイレ用洗剤『ルックプラス トイレクレンジング』累計販売個数300万本（※1）突破

ライオン株式会社（広報部）

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員:竹森 征之）の『ルックプラス トイレクレンジング』は、2025年10月の発売から5ヵ月で累計販売個数300万本（※1）を突破しました。本品の発売前後比179％と、市場の成長を上回り（※2）、好調な販売状況です。本製品は、便器内をまるごとこすらず洗えるトイレ用洗剤で、浴そうをこすらず洗える浴室用洗剤『ルックプラス バスタブクレンジング』と合わせて、『ルックプラス』シリーズ横断で“こすらず習慣”が浸透してきていることがうかがえます。当社は引き続き、トイレ・浴そうの両分野で「こすらず洗う」お掃除習慣を浸透・拡大させ、日々のお掃除をより一層ラクで前向きなものに変えてまいります。

（※1）2025年10月～2026年2月出荷ベース。本体とつめかえ用総容量を本体容量（300ml）で本数に換算（当社調べ）

（※2）当社従来品を含めた発売前後5か月（2025年5月～9月、2025年10月～2026年2月）の比較、インテージSRI＋トイレ用洗剤、販売金額

１．販売好調の要因

「浴そう」だけでなく「トイレ」も“こすらず派”が拡大。『ルックプラス バスタブクレンジング』ユーザーから高評

こすり洗いの回数が低減し、トイレ掃除がラクになったと感じている

『ルックプラス トイレクレンジング』は、購入者の37％が、過去半年間に『ルックプラス バスタブクレンジング』を購入しており（※3）、浴そうに加えてトイレでも“こすらず洗い”したいという意向がうかがえます。購入者への調査では、「こすり洗いの回数が減った」、「こすり洗いが不要になった」、「トイレ掃除が簡単・ラクになった」など、トイレ掃除の負担軽減を実感している声が多く寄せられています。そして、購入者の9割以上が「今後も購入・使用したい」と継続購入を希望していることがわかりました（※4）。

（※3）2026年1月当社調べ

（※4）n=109、購入者WEB調査（2026年1月）当社調べ

２． 『ルックプラス トイレクレンジング』商品特長

（１）密着泡で便器内まるごと、こすらず60秒後流すだけでキレイ

洗浄強化成分を当社従来品の2倍（※5）、さらにクエン酸も配合。たっぷりの密着泡が便器内全体、フチ裏までしっかり密着して、汚れを分解します。

（※5）尿洗浄力に寄与する一部成分

（２）黒ずみ・黄ばみを防いでキレイをキープ

黒ずみ・黄ばみ予防だけでなく、尿石の予防、除菌（※6）・消臭・ウイルス除去（※6）、便座や床の抗菌（※6）効果も。しっかり清潔をキープします。

（※6）すべての菌・ウイルスを取り除く、または抗菌するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

（３）便座・床も、トイレまるごとこれ1本

便座や床に直接スプレーして、トイレットペーパーでサッと拭くだけ。これ1本でトイレ掃除が完了します。

（４）フレッシュなクールシトラスの香りとすっきりとしたミンティフレッシュの香り

【関連情報】

・2025年8月26日：トイレ用洗剤『ルックプラス トイレクレンジング』2025年10月1日(水)新発売

https://www.lion.co.jp/ja/newsroom/news/2025/4970