CASTER BIZ accounting、医療法人向けプラン提供開始。「医療法人の経理をブラックボックスにしない」

株式会社キャスター

株式会社キャスター（本社：東京都千代田区、代表取締役 中川祥太、以下「キャスター」）は、経理専門オンラインアシスタントサービス「CASTER BIZ accounting」において、医療法人・介護事業者向けの専用プラン「CASTER BIZ accounting for 医療法人」を2026年4月1日より提供開始いたします。

「医療法人の経理をブラックボックスにしない」――診療報酬・介護報酬の入金管理から行政提出書類まで、医療法人特有の経理業務を専門チームがオンラインで支援。事務長依存で属人化しやすい経理体制を可視化し、担当者が辞めても止まらない経理体制の構築を支援します。

▶サービス詳細

https://accounting.cast-er.com/acc-mc04(https://accounting.cast-er.com/acc-mc04/?utm_campaign=acc_medical_lp_2603&utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_content=pr&utm_term=link)

■提供背景：「担当者が辞めたら止まる」医療法人の経理構造

医療・介護・福祉業界では、団塊の世代が75歳以上となる「2025年問題」を契機に、医療・介護需要の増加と人手不足が深刻化しています。こうした中、医療法人のバックオフィス領域においても、業務効率化や体制構築への対応が求められています。



クラウド会計などのシステム導入が進む一方で、実際の運用を担う人材不足が課題となっており、システムと実務を両立させる体制構築が求められています。

しかし医療法人のバックオフィスでは、

- 医療法人会計基準という専門性の高さ- 診療報酬・介護報酬の複雑な入金管理- 行政提出書類の煩雑さ

により、経理業務が特定の担当者に集中しやすい構造があります。



その結果、「担当者しか分からない」「辞めたら経理が止まる」といったブラックボックス化が発生しています。



こうした課題に対し、医療法人においても外部リソースの活用が現実的な選択肢として広がりつつあります。CASTER BIZ accountingでは、こうした課題を解決するため、医療法人に特化した経理支援プランを提供します。

■属人化した経理業務を解消し、止まらない体制を構築する新プラン

本プランでは、医療法人特有の経理業務を専門チームがオンラインで支援します。



医療法人会計・診療報酬に対応した専門経理チーム

医療法人会計基準や診療報酬・介護報酬の入金管理など、専門性の高い経理業務に対応します。



入金消込・未収金管理の効率化

患者本人と振込名義人が異なるケースにも対応し、複雑な入金突合業務を代行します。



月次決算・行政提出書類まで対応

月次・年次決算から、都道府県への提出書類作成まで一括対応します。



AIを活用した経理データの分析・可視化

クラウド会計システムと連携し、

- 経理データの分析- レポート作成の自動化

などにAIを活用。拠点別の損益管理や経営判断の高度化を支援します。



※AI活用にあたっては、個人情報保護およびAI学習への非利用を明記した合意書を締結のうえ、安全に運用します。

■対応可能業務（一部）

【収益・債権管理】

- 診療報酬入金管理- 介護報酬入金管理- 入金消込- 未収金管理

【支払・債務管理】

- 医薬品・診療材料の支払管理- 経費精算チェック- 給与仕訳

【決算・報告】

■導入事例：経理担当者が突然退職。医療法人の経理が止まる危機を回避

- 月次決算- 部門別会計- 行政提出書類作成

一般病院（1拠点）／ 地域密着型病院

●課題

クラウド会計導入直後に経理担当者が退職し、システム操作ができる人材が不在となりました。

その結果、

- システム操作できる人がいない- 日次経理が止まる- 決算・税理士対応ができない

状態に陥りました。

●導入内容

CASTER BIZ accountingを導入し、

- 日次経理業務- 月次・年次決算- 税理士監査対応

をアウトソースしました。

●効果- 経理担当者不在でも業務が回る体制を構築- 毎月監査日までに試算表作成

さらに

- 人件費：約40万円 → 約20万円台へ削減- 作業時間：月160時間 → 30～50時間へ削減

と、コストと業務負担の両面で改善を実現しました。

本事例のように、事務長が経理業務を兼務している医療法人においても、同様のリスクが発生する可能性があります。

■こんな医療法人におすすめ

■プラン概要

- 事務長が経理業務を兼務している- 経理担当者の採用が難しい- 入金消込や未収金管理の負担が大きい- 拠点ごとの経営管理を強化したい

サービス名：CASTER BIZ accounting for 医療法人

提供開始 ：2026年4月1日

料金 ：242,000円（税込）～



※契約時間：月30時間～

※契約期間：6ヶ月または12ヶ月

※支援内容に応じて料金が異なります

事務長が経理業務を兼務している医療法人様は、ぜひ詳細をご覧ください。

▶サービスの詳細・ご相談はこちら

https://accounting.cast-er.com/acc-mc04(https://accounting.cast-er.com/acc-mc04/?utm_campaign=acc_medical_lp_2603&utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_content=pr&utm_term=link)

■CASTER BIZ accountingについて

CASTER BIZ accountingは、全ての経理実務をAIと専門チームで自動化する経理専門サービスです。経理部の新規立ち上げから大企業の業務アウトソーシングまで、AIと経理・労務のプロがハイブリッドで対応します。



サービスサイト：https://accounting.cast-er.com/

■ キャスターについて

キャスターは、ミッション「創り変える。働くの全てを。」のもと、AI×BPaaSで、企業の生産性向上と持続的成長を支援しています。2014年創業以来、全社フルリモートで運営し、オンラインアシスタント「CASTER BIZ」シリーズ（導入企業数No.1（※1））などの事業を通し、累計アカウント数6,000以上（※2）を支援してきました。私たちはAI時代に、新しい働き方を先導し、AIとヒトの協働で“働く世界”を創り変えていきます。

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社キャスター

上場市場 ：東京証券取引所グロース市場 証券コード 9331

代表者 ：代表取締役 中川 祥太

本社所在地 ：東京都千代田区大手町1-5-1

大手町ファーストスクエア ウエストタワー1・2F LIFORK大手町 R06

設立 ：2014年9月

事業内容 ：オンラインアシスタントをはじめとした人材事業運営

URL ：https://caster.co.jp

※1:国内主要リモートアシスタントサービス・オンラインアシスタントサービス導入企業数比較による自社調べ（2025年4月）

※2:当社が運営する継続提供サービスにおいて、契約実績のあるアカウントの累計件数