NEEDLES × JOINT WORKS｜タフに、しなやかに、黒を極める。コラボレーションアイテムを発売！
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役社長: 古峯 正佳）が運営する「JOINT WORKS（ジョイントワークス）」よりNEEDLESの別注”Nylonトラックシリーズ”を3月26日（木）発売致します。
インラインのスポーティーな印象はそのままに、軽量かつ耐久性に優れたナイロン素材を採用。
ブラックのボディに対し、ラインには絶妙な塩梅のチャコールグレーを配しました。
さらに、アイコンである「パピヨン刺繍」をあえてボディと同色のブラックで表現。
素材のコントラストのみで浮かび上がる意匠が、洗練された大人の遊び心を演出します。
また、ジャケット・パンツ共に、ユニセックスで楽しめる全4サイズを展開。
品良くまとまるジャストサイズから、ボリュームを活かしたストリートな着こなしまで、着る人のスタイルに合わせた自由なバランスを選択可能です。
セットアップでの重厚感あるスタイルはもちろん、単体でもワードローブの主力として、シーズンを問わず長く愛用いただける一着に仕上がりました。
別注 Track Jacket - Nylon
別注 H.D. Track Pant - Nylon
別注 Track Jacket - Nylon
Price：\30,800-(intax)
Size：S,M,L,XL
Color：ブラック
別注 H.D. Track Pant - Nylon
Price：\26,400-(intax)
Size：XS,S,M,L
Color：ブラック
発売日：3月26日（木）午前10：00より発売
オンラインストア：https://baycrews.jp/brand/detail/jointworks
■問い合わせ先（展開店舗）：
JOINT WORKS下北沢店 / ららぽーとTOKYO-BAY / ららぽーと富士見店 /
EC（ベイクルーズストア）
■会社概要
【株式会社ベイクルーズ】
創立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：杉村 茂
取締役社長 ：古峯 正佳
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売、フィットネス事業の運営
グループ会社 ：株式会社Saint James Japon 、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.
HP：http://www.baycrews.co.jp/