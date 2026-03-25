NEEDLES × JOINT WORKS｜タフに、しなやかに、黒を極める。コラボレーションアイテムを発売！

株式会社ベイクルーズ



株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役社長: 古峯 正佳）が運営する「JOINT WORKS（ジョイントワークス）」よりNEEDLESの別注”Nylonトラックシリーズ”を3月26日（木）発売致します。



インラインのスポーティーな印象はそのままに、軽量かつ耐久性に優れたナイロン素材を採用。





通常のジャージ素材とは一線を画す、マットで力強い質感がタウンユースでの存在感を放ちます。

ブラックのボディに対し、ラインには絶妙な塩梅のチャコールグレーを配しました。

さらに、アイコンである「パピヨン刺繍」をあえてボディと同色のブラックで表現。

素材のコントラストのみで浮かび上がる意匠が、洗練された大人の遊び心を演出します。



また、ジャケット・パンツ共に、ユニセックスで楽しめる全4サイズを展開。

品良くまとまるジャストサイズから、ボリュームを活かしたストリートな着こなしまで、着る人のスタイルに合わせた自由なバランスを選択可能です。

セットアップでの重厚感あるスタイルはもちろん、単体でもワードローブの主力として、シーズンを問わず長く愛用いただける一着に仕上がりました。

別注 Track Jacket - Nylon別注 H.D. Track Pant - Nylon

別注 Track Jacket - Nylon

Price：\30,800-(intax)

Size：S,M,L,XL

Color：ブラック



別注 H.D. Track Pant - Nylon

Price：\26,400-(intax)

Size：XS,S,M,L

Color：ブラック

発売日：3月26日（木）午前10：00より発売

オンラインストア：https://baycrews.jp/brand/detail/jointworks

■問い合わせ先（展開店舗）：

JOINT WORKS下北沢店 / ららぽーとTOKYO-BAY / ららぽーと富士見店 /

EC（ベイクルーズストア）

■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売、フィットネス事業の運営

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon 、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/