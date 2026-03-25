若きルパンたちの邂逅や軌跡の物語。全５作品を完全収録『ANIMATION WORKS「LUPIN THE IIIRD」シリーズ公式コンプリートブック』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『ANIMATION WORKS「LUPIN THE IIIRD」シリーズ公式コンプリートブック』を発売しました。

『ANIMATION WORKS「LUPIN THE IIIRD」シリーズ公式コンプリートブック』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303044/

本書は、2014年に発表された『次元大介の墓標』から始まり、『血煙の石川五ェ門』『峰不二子の嘘』『銭形と2人のルパン』を経て、2025年夏に劇場公開された『THE MOVIE 不死身の血族』へ続いた人気シリーズの公式コンプリートブックです。小池健監督による『LUPIN THE IIIRD』シリーズ５作品の映像記録を一冊の本としてまとめ上げた永久保存版です。

その内容構成は、各話を丁寧にプレイバックできるストーリー紹介、キャラクターの魅力を掘り下げるコーナー、そして武器や乗り物などの設定、美術ボード、原画など盛りだくさん。ふんだんなビジュアル素材で、ハードボイルドな世界観を堪能できます。

さらに、インタビューも超豪華。雑誌などでは掲載されていない濃厚な話がたっぷりと詰まっており、ファン必読の内容になっています。

小池健〈監督〉／浄園祐〈「LUPIN THE IIIRD」シリーズプロデューサー〉

栗田貫一〈ルパン三世役〉／大塚明夫〈次元大介役〉／

浪川大輔〈石川五ェ門役〉／沢城みゆき〈峰不二子役〉／山寺宏一〈銭形警部役〉

すべての「ルパン三世」へと通じる原点回帰の作品をまとめた一冊であり、すべての「ルパン三世」を愛するファンに捧げる福音の書籍です。

〈こんな方にオススメ〉

・すべての「ルパン三世」を愛するファン

〈本書の内容〉

■第1章 キャラクター紹介

■第2章 フィルムストーリー『次元大介の墓標』

■第3章 フィルムストーリー『血煙の石川五ェ門』

■第4章 フィルムストーリー『峰不二子の嘘』

■第5章 フィルムストーリー『銭形と2人のルパン』

■第6章 フィルムストーリー『不死身の血族』

■第7章 キャストインタビュー

栗田貫一（ルパン三世役） 大塚明夫（次元大介役）

浪川大輔（石川五ェ門役） 沢城みゆき（峰不二子役）

山寺宏一（銭形警部役）

■第8章 背景美術コレクション

■第9章 スタッフインタビュー

小池健（監督） 浄園祐（プロデューサー）

■第10章 イラスト・原画コレクション

原作：モンキー・パンチ （C) TMS

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【作品について】

小池監健監督が生み出した、すべての「ルパン三世」へと通じる『LUPIN THE IIIRD』シリーズ。それはモンキー・パンチの原作に漂うアダルトかつ危険なテイストの世界を引き継ぎ、若きルパンたちの邂逅や軌跡の物語である。テーマは「原点回帰」。2014年に発表された『次元大介の墓標』から始まり、『血煙の石川五ェ門』『峰不二子の嘘』『銭形と2人のルパン』を経て、2025年夏劇場公開された『THE MOVIE 不死身の血族』へと続いた人気作品群である。

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【仕様】

MdN編集部 編

定価3,850円（本体3,500円＋税10％）

A4変形／216ページ／オールカラー

ISBN 978-4-295-20838-9

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/