ふんわり色づく血色(ハート)乙女心をくすぐる平成懐かしチーク『ラブリー クッキー ブラッシャー』2026年4月10日(金)よりドン・キホーテ系列店舗（一部店舗除く）にて発売

アモーレパシフィックジャパン株式会社

韓国コスメブランド「エチュード」は、昔懐かしい平成コスメ『ラブリー クッキー ブラッシャー』をドン・キホーテ系列店舗（一部店舗除く）で数量限定発売いたします。

コロンとキュートなパッケージのスイートカラーが頬をポッと染め上げラブリーに発色。イキイキとした血色感*¹ を演出し、愛されほっぺに仕上げます。皮脂や汗を吸着するシーバムコントロールパウダー配合*² で長時間美しい仕上がりをキープします。

リボンがついたふわふわの専用パフでポンポン♪色素薄い系メイクの必需品として名をはせた懐かしチーク『ラブリー クッキー ブラッシャー』が数量限定で復活！令和女子の乙女心をくすぐるはず。

ぜひこの機会にGETしてね！

*¹ メイクアップ効果による、*² シリカ

ラブリー クッキー ブラッシャー

製品名：ラブリー クッキー ブラッシャー

価格 ：880円（税込）

容量 ：4g

発売日：

2026年4月10日～順次

ドン・キホーテ系列店舗（一部店舗除く）

お菓子みたいなスイートカラー

ほっぺを可愛らしく彩るお菓子のようなスイートカラーとコロンとキュートなパッケージデザイン。

頬にのせるだけで綺麗に発色し、イキイキとした血色感*¹ を演出します。



キレイが続くロングラスティング効果

皮脂や汗を吸着するシーバムコントロールパウダー配合*² で、塗りたての美しい発色をキープします。

ラブリーなポンポンパフ

ふわふわのパフでほっぺをポンポンするだけで粉飛びすることなくキュートなカラーがふわっと密着。ラブリーな気分を盛り上げるポンポンパフで、誰でも手軽に愛されほっぺが完成。

*¹ メイクアップ効果による、*² シリカ

＜Color system＞

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