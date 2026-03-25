【島根県海士町】東武トップツアーズ株式会社様より、企業版ふるさと納税によるご寄附をいただきました

海士町役場

この度、東武トップツアーズ株式会社様より、海士ならではの「活力あるしごと」を生み出す事業に対して、企業版ふるさと納税を活用した500万円のご寄附をいただきました。これを受けて、令和８年３月２４日（火）に感謝状贈呈式を行いました。

寄附企業概要

- 企業名：東武トップツアーズ株式会社- 代表者：代表取締役社長執行役員 百木田 康二 様- 所在地：東京都墨田区押上一丁目１番２号- 企業URL： https://www.tobutoptours.co.jp- 寄附日：令和７年12月25日- 事業内容:- - 1.旅行業- - 2. 国際・国内会議の開催に関する企画・立案および運営業務- - 3. 博覧会・周年行事・スポーツ大会・講演会等催事の開催に関する企画・立案および運営業務- - 4. 旅行・観光および文化に関するセミナーの開催ならびにコンサルタント業務

東武トップツアーズ様より

このたび、海士町の地方創生事業である「海士町ならではの活力あるしごとを生み出すプロジェクト」を、企業版ふるさと納税を通じて応援させていただきました。本事業は地域の持続的な発展に寄与する大変意義のある取り組みであり、当社としてもその一助となれることを大変光栄に思っております。

今後も地域との連携を大切にし、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。

海士町について

持続可能な島づくりを目指して海士町は、「自立・挑戦・交流 × 継承・団結」を町政の経営指針に掲げ、「ないものはない」を合言葉に、島国であるが故の価値や生き様を島内外に発信しながら、様々な分野で島の生き残りをかけた挑戦を続けています。

これからも引き続き、島の歴史や伝統文化を「継承」し、島に根付いた半農半漁の暮らし、地域の絆や信頼から生まれる支え合いの気持ちを大切にしながら、「団結」して、みんなでしゃばる(方言：強く引っ張るの意）島づくりを目指していきます。

海士町らしい価値観

「ないものはない」（なくてもよい、大事なことはすべてここにある）

https://naimonowanai.town.ama.shimane.jp/

海士町公式SNS

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