作業時間はほぼ５分でできちゃう本格米粉パン！ 全レシピ動画付きで初めてでも安心の『5分で米粉パン　～作業時間ほぼ5分で失敗知らずの米粉パン～』が発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『5分で米粉パン ～作業時間ほぼ5分で失敗知らずの米粉パン～』を発売しました。

『5分で米粉パン ～作業時間ほぼ5分で失敗知らずの米粉パン～』

https://books.mdn.co.jp/books/3225403022/

「パン作りは難しい」「時間がかかる」――そう思っていませんか？

その常識、この一冊で覆ります。

フォロワー約30万人が切望していた、大人気米粉パンレシピ本、待望の第二弾！

〈作業時間ほぼ５分〉で作れる魔法のような米粉パンレシピ!?

簡単すぎる米粉パンレシピが大人気の腸活ダイエットレシピ研究家AYAさんの、全て書き下ろし55レシピを収録！

基本は〈材料を合わせる〉〈こねる〉〈成形する〉このたった３ステップで作れちゃう♪

今回は〈発酵なしの簡単レシピ〉と〈発酵ありの本格レシピ〉の両方を収録！ しかも全レシピ動画付きで初めてでも安心です。

本書は、作業時間ほぼ5分で完成する“失敗知らずの米粉パン”レシピです。忙しくても、料理が苦手でも、誰でも再現できるよう徹底的にシンプルなレシピです。

しかも小麦粉不使用なので、体にやさしく、軽やかなのに、外はカリッと中はもっちり。ベーコンエピやあんバターサンドなど、「本当に5分で作ったの？」と思われる本格的な仕上がりが叶います。

「何度も失敗した」「結局続かなかった」――そんなパン作りの挫折はもう不要。最短ルートで“焼き立てパンのある生活”が手に入ります。がんばらなくていい。時間もいらない。それでも、おいしいパンは作れるんです♪

〈こんな方にオススメ〉

・パン作りに何度も失敗してきた方

・忙しくて時間がないけど手作りしたい方

・グルテンフリーを無理なく続けたい方

・「簡単なのにおいしい」を求める方

〈本書の特長〉

・全レシピに動画付きで失敗知らず！

・作業時間ほぼ5分で完成する圧倒的手軽さ

・初心者でも“見た目も味も本格派”に仕上がる

・毎日でも作りたくなる再現性の高さ

〈本書の内容〉

■第1章 発酵なし！ 作業時間ほぼ５分のお手軽米粉パン

■第2章 発酵あり！ 作業時間ほぼ５分の本格米粉パン

〈著者プロフィール〉

AYA

SNS総フォロワー30万人超。米粉パンの魅力を発信し、レシピ開発、プロデュースも手がける。41歳、３児の母。10代からダイエットと向き合ってきた経験をもとに、主に米粉を使ったレシピを研究。特に米粉パンの可能性を広げ、“誰でも作れる本格米粉パン”を追求している。２年かけて開発した米粉ベーグルをオンラインショップではじめると、販売のたびに完売するほどの人気を集める。

【仕様】

AYA 著

定価1,760円（本体1,600円＋税10％）

B5変型判／128ページ／オールカラー／ダウンロードデータあり

ISBN 978-4-2952-0816-7

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/