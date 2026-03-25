「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」総まとめ ウェブニュース記事ランキング（2026年3月1日~24日）【Qlipper】

株式会社トドオナダ



今回、株式会社トドオナダ（代表取締役社長 松本泰行）は、2026年3月1日 ～ 3月24日の「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」に関するウェブニュースについて調査・分析・ランキング化いたしました。4,000以上のWEBメディアをモニタリングできるPR効果測定サービス「Qlipper」（ https://qlipper.jp/ ）のデータに基づいた調査結果です。

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「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」ウェブニュースランキング

※ウェブ上の記事を拾っている為、既に消えてしまっている記事もあります



<1位>WBC、入場者の投稿禁止 「あらゆる写真、動画」

3月1日 合計PV数:43,258,582 47NEWS掲載 転載数:22

https://www.47news.jp/13934725.html

<2位>WBCで初導入。Netflixが仕掛けた「137台カメラ」とボリュメトリックビデオ

3月17日 合計PV数:29,121,428 Yahoo!ニュースエキスパートに掲載

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/17e5bfccc2877c785e633eb57f9dd3689d6a647e

<3位>首相WBC始球式への参加見送り

3月7日 合計PV数:13,241,960 ※大手ポータルサイトに掲載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6572387

<4位>侍Jへの中傷多数選手会再び声明

3月16日 合計PV数:13,046,215 ※大手ポータルサイトに掲載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6573349

<5位>ダルビッシュ侍J敗退にXで言及

3月17日 合計PV数:12,140,777 ※大手ポータルサイトに掲載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6573425

<6位>【WBC】韓国、台湾、オーストラリア 勝敗並んだ場合のC組2位突破条件は？ 現状はオーストラリア有利

3月8日 合計PV数:10,396,792 Sponichi Annexに掲載 転載数:6

https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2026/03/08/kiji/20260308s00001004460000c.html

<7位>騒然WBCの球審に剛速球直撃

3月17日 合計PV数:10,041,723 ※大手ポータルサイトに掲載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6573398

<8位>侍ジャパン中傷選手会が注意喚起

3月14日 合計PV数:9,117,526 ※大手ポータルサイトに掲載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6573116

<9位>韓国10失点コールド負けでぼう然

3月14日 合計PV数:8,874,607 ※大手ポータルサイトに掲載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6573065

<10位>水ダウに松本人志“出演” 視聴者騒然「しれっと出てる」「えっ！びっくり」

3月12日 合計PV数:8,665,578 スポニチアネックスに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/articles/b48b03a699ddc43750f87456261f1de34c4dc36d

分析

今回「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」総まとめとして記事データをランキング形式で調査いたしましたが、残念ながら日本がベスト８で敗退したこともあり少し暗い記事が上位にきてしまっていることがわかりました。しかし、それ程までに日本への期待や話題性が大きかったことが見受けられます。前回大会での優勝や、過去最強とまで言われた侍ジャパンだっただけに残念な気持ちではありますが、結果的に準々決勝で対戦したベネズエラが優勝したこともあり、その相手に健闘をしたと言えると思います。今後もWBC以外にもオリンピックなどの国際大会があるため、今回の経験を経て日本野球界が成長し、MLB選手、NPB選手がより世界の強豪国と戦えるように成長していく姿を追っていきたいと思います。

「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」の記事、仮想PV推移

・総記事数 30,580件

・総PV数 (※) 981,582,913pv

※PV＝仮想PV：Qlipperが取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出した数字

（ https://qlipper.jp/virtualpv.html ）

■調査概要

調査期間：2026年3月1日～24日（Qlipperの記事確認日時）

調査機関：自社調査調査対象：本文または見出しに「WBC」と「ワールドベースボールクラシック」を含む記事

調査方法：Qlipperが調査期間中に収集した国内主要ニュースサイトのウェブニュースの内、調査対象の記事数、仮想PV数、記事がXでポストされた数を集計。

※仮想PV：国内4,000媒体以上のWEBメディアをモニタリングしているQlipperが、取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出しています。（特許第7098122号）

■Qlipperについて

Qlipper（URL: https://qlipper.jp/ ）は、広報業務を支援するPR効果測定ツールです。Webニュースのモニタリング、PR分析、ChatGPTを活用したプレスリリースの自動作成などの機能を備え、効率的かつリアルタイムなPR戦略の立案・改善が可能になり、効果的なPR活動が行えます。

無料トライアルを用意しており、弊社コンサルタントが専任でサービス初期設定と最適化を支援します。

企業概要

【株式会社トドオナダ】

https://todo-o-nada.com/

代表取締役社長 松本泰行

〒110-0005 東京都台東区上野7-11-13 弥彦ビル302

【プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社トドオナダ

Qlipper運営事務局

Email：qlipper@todo-o-nada.com

TELL：03-6453-6886