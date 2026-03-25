「森永 ベビーフード」に”主食タイプ”が新登場！「森永 はじめてのベビーフード トマトとにんじんのリゾット/いちごとバナナのオートミール/ぶどうと紫いものオートミール」4月7日（火）より全国にて新発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、口栓付きパウチタイプのベビーフード「森永 はじめてのベビーフード」シリーズより「森永 はじめてのベビーフード トマトとにんじんのリゾット」「森永 はじめてのベビーフード いちごとバナナのオートミール」「森永 はじめてのベビーフード ぶどうと紫いものオートミール」を、4月7日（火）より全国にて新発売し、ラインナップを拡充します。

近年、1歳未満向けの口栓付きパウチ商品市場は、そのコンパクトさと手軽さから忙しい育児世代の支持を獲得し、24年度は前年比約171％と大幅に伸長しています※1。ベビーフード市場の中でも低月齢向けが好調で、5～6カ月向けは24年度に前年比108％と拡大傾向にあります※2。

※1 出典：インテージSRI+ ベビーフード市場（1歳未満向け 口栓付きパウチ） 2023年4月～2025年3月 累計販売金額

※2 出典：インテージSRI+ ベビーフード市場（5～6ヶ月向け） 2023年4月～2025年3月 累計販売金額

離乳食をはじめる5カ月頃からご利用いただける「森永 はじめてのベビーフード」シリーズは、2025年3月に、主に副菜として取り入れやすい野菜・果物タイプのベビーフードとして販売を開始し、ご好評をいただいております。

より幅広い食シーンに対応するため、このたび、主食タイプの3種を新発売いたします。穀類由来の原料と野菜・果物を組み合わせ、素材の風味を活かしたやさしい味わいに仕上げました。

様々な場面で手軽に使用できる口栓付きパウチ容器を採用し、保護者の方の「あげやすさ」と赤ちゃんの「食べやすさ」にこだわった設計です。とろっとしたペーストタイプでそのままスプーンに乗せやすく、食器に移す手間を減らせるため、手軽に衛生的に扱えます。また、口当たりなめらかなペーストなので、飲み込みやすくなっています。

いつでもどこでも、スプーン1本で手軽に使える本シリーズを、ぜひお試しください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1433-c0c58316664c806efdb16f4d62120a35.pdf

1．商品特長

「森永 はじめてのベビーフード トマトとにんじんのリゾット」

「森永 はじめてのベビーフード いちごとバナナのオートミール」

「森永 はじめてのベビーフード ぶどうと紫いものオートミール」

１.離乳食をはじめる５ヵ月頃からご利用いただける「森永 はじめてのベビーフード」シリーズより、主食タイプの3種を新発売し、ラインナップを拡充。より幅広い食シーンに対応します。

２.穀類由来の原料と野菜・果物を組み合わせ、素材の風味を活かしたやさしい味わいに仕上げています。

３.スプーンにそのまま乗せられるとろっとしたペーストタイプなので、食器に移す手間を減らせて手軽に衛生的に扱

えます。

４.口当たりなめらかなペーストなので、5カ月頃の赤ちゃんでも飲み込みやすくなっています。

５.コンパクトで軽量な口栓付きパウチ容器のため、外出時にも便利です。

６.国内の工場（FSSC22000取得）で品質にこだわって製造しています。

2．商品概要

3．「森永 はじめてのベビーフード」シリーズラインナップ

＜参考＞

「森永 オーガニックのベビーフード」シリーズ

有機JAS認証を取得した商品です。使用している野菜汁と果汁は全てオーガニック素材を使用し、素材本来のおいしさを活かした味わいです。

4．お問い合わせ先

＜お客さまからのお問い合わせ先＞ お客さま相談室 ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ 0120-303-633

＜ベビーフードブランドサイト＞ https://ssl.hagukumi.ne.jp/products/food_series/

以上