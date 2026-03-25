上質なコーヒーとつながりの空間をつくり出す特別なカフェ空間「PRIME FIVE TULLY’S COFFEE 広尾店」を3月26日（木）オープン

タリーズコーヒージャパン株式会社

タリーズコーヒージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：内山修二）は、タリーズコーヒーが掲げる『5つの最高』を発信するコンセプト店舗を、3月26日（木）にオープンします。

「PRIME FIVE TULLY’S COFFEE広尾店」は、タリーズコーヒーが掲げる運営ポリシー『5つの最高』を発信し、スペシャルティな空間をご提供するコンセプト店舗です。この度、タリーズコーヒーがこだわり続けている「エスプレッソ」の奥深い魅力を、より自由に、より贅沢に楽しんでいただくための限定メニューを多数ご用意しました。その日の気分で「選べるエスプレッソ」や、なめらかなミルクの質感とエスプレッソの調和を追求した「フラットホワイト」など、一杯ごとに異なる表情を見せるエスプレッソの味わいを、日常のコーヒータイムを少し格上げする体験としてお届けします。また、小麦の豊かな香りが広がる石窯パンを使用したホットドッグ、デカフェエスプレッソを使用した時間帯問わずお楽しみいただけるティラミスアフォガートパフェなど、限定フードメニューも拡充します。

アイボリーやグレーを基調とした落ち着いた雰囲気の店内では、豊かなコーヒーの香りに包まれ、人々の明るい笑顔が満ちあふれる社交場のようなコミュニティーカフェをご体験いただけます。

おひとりでひと息つくのはもちろん、友人同士の憩いの場として、ぜひお楽しみください。

『5つの最高』とは・・・

1．最高の豆！ 2．最高の焙煎！ 3．最高のバリスタ！ 4．最高のホスピタリティ！ 5．そして最高の…！

※5つ目の最高は、フェロー（従業員）一人一人が毎日目標を立て、最高の何かをお客様に提供するように努めます。

【店舗ロゴ】

【店舗イメージ】【限定メニューイメージ】

【店舗情報】

■店舗名称 「PRIME FIVE TULLY’S COFFEE 広尾店」

■所 在 地 東京都港区南麻布5丁目16-13 グリーンコア広尾

■電 話 03-5422-7809

■営業時間 7:00～20：00

■席 数 38席 ※全席禁煙

※画像はイメージです。



＜プレスリリースPDF＞

https://prtimes.jp/a/?f=d20545-542-a177f6fa90c07c97dca71ce8b99be34d.pdf

この件に関する一般のお客様からのお問い合わせ先

タリーズコーヒージャパン株式会社 お客様相談室

TEL：03-3268-8320

受付時間 月～金曜日 10：00-12：30 ／ 13：30-16：00 （土日祝を除く）

ホームページ：www.tullys.co.jp