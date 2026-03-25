「Powered by 森永アロエ」シリーズ第1弾！健康素材の「アロエ」×「アサイー」でヘルシーなおいしさ「アサイーボウル＆ヨーグルト Powered by 森永アロエ」4月7日（火）より全国で新発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、「アサイーボウル＆ヨーグルト Powered by 森永アロエ」を、4月7日（火）より全国にて新発売いたします。

1994年12月に誕生した「森永アロエヨーグルト」シリーズは、「いいアロエは、いい畑から」というブランドコンセプトのもと、30年以上もの間、契約農園とともに畑から丁寧に作ってきた“みずみずしいアロエ”を活かした商品をお届けしています。今回、新発売する「アサイーボウル＆ヨーグルト Powered by 森永アロエ」は、「森永アロエヨーグルト」の新しいおいしさを楽しめる「Powered by 森永アロエ」シリーズの第1弾となる商品です。

近年、栄養価が高く、スーパーフードと呼ばれるアサイーを使用した「アサイーボウル」はSNS映えと健康なイメージから、若年層を中心にトレンドが市場へ定着してきております※1。

※1 出典：Z総研 Z世代が選ぶトレンドランキング（流行った食べ物・飲み物部門） 2024年4月～2025年5月

今回、新発売する「アサイーボウル＆ヨーグルト Powered by 森永アロエ」は、みずみずしく弾む食感のアロエ葉肉と、アサイーボウル風味のもったりとしたヨーグルトを組み合わせた一品です。まるで「アロエ葉肉入りアサイーボウル」を食べているような味わいを楽しめます。また、カロリーは1個あたり88kcalで、ヘルシーな脂肪ゼロタイプのため、脂肪分が気になる方も気軽にお召しあがりいただけます。

健康素材の「アロエ」と「アサイー」を組み合わせた、おいしくヘルシーな「アサイーボウル＆ヨーグルト Powered by 森永アロエ」をぜひお召しあがりください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1434-9f01ac2a350897b4eb58ef9739136a78.pdf

1．商品特長

１.「森永アロエヨーグルト」の新しいおいしさを楽しめる「Powered by 森永アロエ」シリーズの第1弾となる商品です。

２.みずみずしく弾む食感のアロエ葉肉と、アサイーボウル風味のもったりとしたヨーグルトとの組み合わせをお楽しみください。

３.まるで「アロエ葉肉入りアサイーボウル」を食べているような味わいを楽しめます。

４.カロリーは1個あたり88kcalで、ヘルシーな脂肪ゼロタイプのため、脂肪分が気になる方も気軽にお召しあがりいただけます。

2．商品開発担当者からのコメント

【マーケティング担当者 鈴木】

「アサイーボウル＆ヨーグルト Powered by 森永アロエ」は、発売から30年以上ご愛顧をいただいてきた森永アロエブランドにとって、新しいチャレンジとなる商品です。

「Powered by 森永アロエ」は「いいアロエは、いい畑から」のもと、契約農園とともにお届けしてきた“みずみずしいアロエ葉肉”と、ロングセラーブランドならではの安心感・信頼感を土台に、様々な素材や新しい食シーンを掛け合わせた“アロエの新しい楽しみ方”をご提案するシリーズとなります。

シリーズ第１弾となる本商品では、スーパーフードのパイオニアと呼ばれた「アロエ」と、今若い世代の方を中心にスーパーフードとして親しまれている「アサイー」を組み合わせ、手軽にトレンド感のあるおいしさを楽しめる一品に仕上げました。

「Powered by 森永アロエ」シリーズはこれまでとは異なる切り口で、森永アロエブランドを手に取ったことのない若い方をはじめとした新しいお客さまとの接点を拡げ、ヨーグルトの楽しみ方の可能性をご提案していきたいと考えています。

3．商品概要

4．お問い合わせ先

＜お客さまからのお問い合わせ先＞ お客さま相談室 ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ0120-369-744

＜「森永アロエヨーグルト」ブランドサイト＞ https://www.aloe.ne.jp

以上