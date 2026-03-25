トランスコスモス、Metaverse Japanが共催した静岡県XR（クロスリアリティ）寄附講座に登壇

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、2026年3月2日に静岡理工科大学グループ 静岡駅前キャンパスで開催された「静岡県XR（クロスリアリティ）寄附講座2025 第2回公開講座『XRでつくる地域と人材の未来 ～社会実装から教育・クリエイター育成まで～』」において、Robloxを通じた学びとクリエイター育成の可能性について紹介しました。

本講座は、XRの社会実装とデジタル人材育成をテーマに、企業・自治体・教育関係者が登壇し、地域とテクノロジーをつなぐ実践事例を紹介する公開講座として開催されました。

第2部「Robloxから広がる学びとクリエイターの可能性」では、エデュケーショナル・デザイン株式会社 脇田真太郎氏と、トランスコスモス株式会社 メタバース推進部長 光田 刃によるプレゼンテーションが行われ、その後、一般社団法人Metaverse Japan 代表理事 長田新子氏も加わったクロストークが実施されました。

■AI時代に必要な「創り・改善する力」

Robloxのような身近で参加しやすいプラットフォームは、単に遊ぶ場にとどまらず、若い世代が自ら企画し、制作し、ユーザーの反応を踏まえて改善するまでの流れを体験できる場として、教育的価値が高まりつつあります。

トランスコスモスの登壇パートでは、AI時代において重要性が高まるスキルとして、「作る」「公開する」「数字を見て改善する」という一連の実践力に着目し、大学生・専門学生をはじめとする若年層に対して、将来の進路やキャリア形成につながる実践的な学びの場となることを紹介しました。

講演後のアンケートでは、「作ってみたい」「改善までやってみたい」といった前向きな声が多数寄せられ、実践への関心の高さがうかがえました。

■関係者コメント

●学校法人静岡理工科大学 法人本部 地域協働センター長 久保田香里氏

「今回の講演では、学生にとって身近なデジタル体験を、将来の学びやキャリアと接続して捉える視点が示されていた点が印象的でした。特に、作るだけでなく、公開し、反応を見て改善するというプロセスは、これからの教育において重要な学びになると感じています。」

●静岡県 デジタル戦略課 参事 杉本直也氏

「静岡県XR（クロスリアリティ）寄附講座では、XR分野の人材育成と地域での仕事づくりを進めるとともに、学生、教育機関、企業、自治体がつながる場づくりを大切にしています。今回の講座では、学生の皆さんがデジタル技術を“使う側”だけでなく“創る側”として捉えるきっかけが生まれたことを心強く感じています。XRはエンターテインメントだけでなく、防災、観光、教育など、地域のさまざまな課題解決や新たな価値創出につながる可能性を持つ技術です。今後も、こうした学びの機会を通じて、地域の未来を共に創る人材の育成を進めていきたいと考えています。」

●一般社団法人Metaverse Japan 代表理事 長田新子氏

「AIやXRの時代においては、技術を理解するだけでなく、自ら創り、公開し、改善しながら社会とつながる力が重要になっています。RobloxのようなUGC型プラットフォームは、若い世代が“遊ぶ側”から“創る側”へと視点を広げ、実践的に学ぶ入口として大きな可能性を持っています。 Metaverse Japanは現在、XR・AI・空間テクノロジーを含む領域へと活動を広げ、「Japan Spatial Forum」へと進化しようとしています。今後も教育機関や企業、地域と連携しながら、次世代のクリエイターやデジタル人材が育つ社会実装の場づくりを推進していきたいと考えています。」

■今後の取り組み

トランスコスモスは、企業・自治体・教育機関との接点を活かしながら、若い世代がデジタル技術を活用して創作し、発信し、社会と接続していく機会づくりや人材育成に取り組んでいます。今後もセミナーやワークショップに加え、ゲームジャムなどの参加型施策も視野に入れながら、Robloxを活用した学びと創作の接点拡大を推進していきます。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)