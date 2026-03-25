ブルーモ証券公式YouTube、 株価と金の同時暴落の背景を徹底解説　新サービス『ブルーモインカム』を活用した分散投資も

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、公式YouTubeチャンネルにて、株価と金の同時暴落の背景と資産防衛戦略についての解説動画を新たに公開しました。

■株価と金が同時暴落する局面での資産防衛戦略について解説

昨今、地政学リスクの高まりやテクノロジーの急速な変化により、株式偏重の投資戦略を見直す必要性が高い局面となっています。

本動画では、イラン戦争後に発生した株価と金の同時安の背景や、資産を守りながら増やすための債券投資の重要性を解説します。また、3月24日に新たに提供を開始した米ドル建て債券運用サービスサービス『ブルーモインカム』を活用した投資戦略にも言及します。

■動画概要

タイトル：【資産防衛】株と金が同時暴落している理由を徹底解説！資産を守りながら増やす王道の投資法とは？債券運用のブルーモインカムがリリース

出演：ブルーモ証券株式会社 CEO 中村仁

視聴URL：https://youtu.be/VTLq5DcSiqY

■4月23日に定年退職者向け資産運用セミナーを開催

ブルーモ証券では、2026年4月23日(木)14:00～15:30に定年退職を迎えられる方を対象とした資産運用セミナーを開催いたします。

本セミナーでは、ファイナンシャルプランナーとして多くのメディアや講演で活躍されている西山美紀 氏を講師にお招きし、老後の支出構造や資産の取り崩しで失敗しやすいポイントなど、退職後のお金の全体設計についてわかりやすく解説します。

また、ブルーモ証券CEOの中村仁から退職後の資産を「使いながら運用する」ためのポートフォリオ管理や資産運用の方法について説明いたします。

従来の「貯金を取り崩すだけ」の資産管理ではなく、資産寿命を延ばしながら安定的に資産を活用するための考え方と実践的な方法など、 退職後の資産運用について理解を深めたい方は、ぜひこの機会にご参加ください。

「退職後のお金をどう守り、どう使うか」-年金・資産寿命・運用の考え方-」開催概要

開催日時：4月23日(木)14:00～15:30

開催方法：オンライン

申込方法：以下のURLからお申し込みください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_K0oT7RqoTGeAzHkcKmYy_Q

※当社ではお客様の個人情報を適切に管理しております。

本セミナーに参加いただく際には当社のプライバシーポリシーに同意いただいたものとみなします。

https://bloomo.co.jp/privacy

■重要なご注意事項

本セミナーにおいては、ブルーモ証券株式会社が取り扱う金融商品についてのご説明および勧誘、取引の推奨、売買の提案等を行うことがあります。

ブルーモ証券でのお取引に際しては、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引は、株価、為替、金利、その他指標の変動等により損失が生じ投資元本を割り込む恐れがあります。お取引の開始にあたっては、契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、あらかじめリスク及び手数料等を下記リンクにてご確認ください。

取引に関する費用とリスク：https://bloomo.co.jp/risk

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。今後も、ユーザーに皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

取引に関するリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp

公式SNS：

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

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