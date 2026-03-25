「い・ろ・は・す もも」「い・ろ・は・す シャインマスカット」新デザインにリニューアル！3月30日(月)より全国発売

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、厳選された日本の天然水に日本各地のフルーツエキスを合わせた「い・ろ・は・す くだものフレーバーウォーター」シリーズにおいて、「い・ろ・は・す もも」、「い・ろ・は・す シャインマスカット」をリニューアルし、2026年3月30日（月）より全国で発売します。また、同日より飲めば飲むほどおトクが増える「い・ろ・は・す マイレージ」キャンペーンをLINEアプリ上で展開します。

人気の2フレーバー「い・ろ・は・す もも」の色合いと、「い・ろ・は・す シャインマスカット」のパッケージがリニューアル

昨年、「い・ろ・は・す シャインマスカット」は「い・ろ・は・す くだものフレーバーウォーター」として初めて、フルーツをイメージした鮮やかな色味でリニューアルを経て、好評の声をいただいています。今年は山梨県産ももエキスを使用した「い・ろ・は・す もも」が、フルーツの味わいをイメージした鮮やかな色合いへ、さらなる進化を遂げました。

パッケージデザインは、天然水の中に光が差し込む澄み切った背景に果実をレイアウトし、天然水とみずみずしい果実の融合を表現しています。天然水ブランドである「い・ろ・は・す」だからこそお届けできる、水本来のおいしさを生かした新しい味わいは、仕事や勉強、自宅でのリラックス時間など、様々なシーンでお選びいただけます。

飲めば飲むほど、おトクが増える「い・ろ・は・す マイレージ」キャンペーン登場

「い・ろ・は・す」は2026年より新しいブランドメッセージ「GOOD FOR みんな」を掲げ、新たなコミュニケーションを展開します。その一環として、対象製品の購入本数に応じてデジタルポイントが貯まる「い・ろ・は・す マイレージ」キャンペーンを、3月30日（月）から実施します。

本キャンペーンでは、店頭やオンライン、自販機などで「い・ろ・は・す」対象製品を購入したレシートや購入明細書などをLINEアプリ内の「い・ろ・は・す マイレージ」ミニアプリ上でアップロードすることで、購入本数に応じたデジタルポイントが付与されます。デジタルポイントは、PayPayポイント・楽天ポイント・dポイント・Vポイントから1つお選びいただけます。

キャンペーンサイト：

https://i-lohas-cp.jp/lp.go?inflowid=release&utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=i-lohas(https://i-lohas-cp.jp/lp.go?inflowid=release&utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=i-lohas)

※3月30日(月)10:00サイト公開

※詳細はキャンペーンサイトをご参照ください

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります

※LINEヤフー株式会社は本キャンペーンのスポンサーではありません

※LINEおよびLINEロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です

＜対象製品＞

「い・ろ・は・す 天然水」／「い・ろ・は・す くだものフレーバーウォーター」

＜第1弾＞2026年3月30日(月)10:00～6月28日(日) 23:59

＜第2弾＞2026年6月29日(月)10:00～9月27日(日) 23:59

＜製品概要＞

製品名 ： 「い・ろ・は・す もも」

品名 ： 清涼飲料水

原材料名 ： ナチュラルミネラルウォーター、糖類（砂糖（国内製造）、果糖）、モモエキス／酸味料、香料、酸化防止剤（ビタミンC）、野菜色素

栄養成分表示（100ml当たり） ：

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1735/table/1091_1_acbcedd0aa9ba71b4bd9a96f04885f08.jpg?v=202603251251 ]

パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）： 170円

発売日 ： 2026年3月30日(月)

販売地域 ：全国

製品名 ： 「い・ろ・は・す シャインマスカット」

品名 ： 清涼飲料水

原材料名 ： ナチュラルミネラルウォーター、糖類（砂糖（国内製造）、果糖）、ブドウエキス／香料、酸味料、紅花色素、酸化防止剤（ビタミンC）、パントテン酸Ca、ナイアシン

栄養成分表示（100ml当たり） ：

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1735/table/1091_2_2670cf6fa61e0ec4468a6f45e116b156.jpg?v=202603251251 ]

パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）： 170円

発売日 ： 2026年3月30日(月)

販売地域 ：全国

「い・ろ・は・す」ブランドについて

2009年に「選んで、飲んで、しぼる」という3ステップでリサイクルアクションを身近にするブランドとして誕生。「水」・「ボトル」ともに資源循環につながる設計の“循環するナチュラルミネラルウォーター”ブランドです。

水の循環においては、「い・ろ・は・す」売り上げの一部を日本各地の美しい水源の森を守る活動に寄付し、未来の水資源保護を推進する「い・ろ・は・す 水源保全プロジェクト」を10年以上運営しています。

ボトルは、PETボトルの水平リサイクル「ボトルtoボトル」によって生まれた「100%再生素材生まれのボトル」であり、新規資源の使用削減と、容器由来の廃棄物削減に貢献するほか、新規石油由来のPETボトルの製造と比べ、1本あたり約60%のCO2排出量削減につながります。※

※原料採掘からプリフォーム製造の工程における削減率。日本コカ・コーラ調べ

「い・ろ・は・す」に関する最新情報は以下アカウントをご確認ください。

・公式サイト ： https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/i-lohas(https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/i-lohas)

・公式Instagram ： https://www.instagram.com/ilohas_jp/

・公式X ： https://x.com/ILOHAS(https://x.com/ILOHAS)