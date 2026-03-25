【ビアードパパ】4月1日より、あの人気コラボ“小枝シュー”が1年半ぶりに復活ザックザク食感とカカオ香るチョコクリームで「小枝」の味わいを再現！

株式会社DAY TO LIFE

株式会社DAY TO LIFE（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：杉内健吉）が展開するシュークリーム専門店ビアードパパは、2026年4月1日（水）より、森永製菓株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長COO：森信也）のロングセラー商品「小枝＜ミルク＞」とコラボレーションした“小枝シュー”を期間限定で販売いたします。

2024年9月の販売以来、多くのお客様から再販を望むお声を頂戴していた人気コラボ商品が、約1年半ぶりに復活します。毎日店舗のオーブンで焼き上げるザックザク食感のクロッカン生地に、アーモンドとパフ入りのチョコをコーティングし、その中にカカオ香るコク深いチョコクリームを詰め込むことで、「小枝＜ミルク＞」の味わいをシュークリームで再現いたしました。

ぜひこの機会に、ビアードパパの“小枝シュー”で「サクッとひとやすみ」しませんか？

▽beard papaブランドサイト（ https://www.beardpapa.jp/ ）▽

■2026年4月1日（水）発売“小枝シュー”

あのロングセラー商品「小枝＜ミルク＞」の味わいをシュークリームで再現いたしました。

商品名称：小枝シュー

販売期間：2026年4月1日（水）～ 4月30日（木）予定

販売価格：390円（税込）

販売店舗：全国のビアードパパ

※写真はイメージです。

※小枝は、森永製菓株式会社の商標または登録商標です。

※本製品は(株)DAY TO LIFEと森永製菓(株)の共同企画商品です。

※本製品はお菓子の小枝をイメージしたシュークリームです。

※店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。

※一部店舗でのイートイン利用の場合は税率が10％となり販売価格が異なります。

※一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なります。

※売り切れの際はご容赦ください。

※クリーム内の黒い粒はバニラビーンズです。

■小枝＜ミルク＞について

今年で発売55周年を迎える森永製菓株式会社のロングセラー商品。

カカオ感のあるミルクチョコレートと焙煎アーモンド、2種類のパフの絶妙な食感と味わいが楽しめる枝の形のチョコレートです。

https://www.morinaga.co.jp/koeda/

■ビアードパパについて

「いつも できたて 作りたて」

ビアードパパは、お店で手作りのシュークリーム専門店。シュー生地は常にオーブンで焼き上げ、クリームは新鮮な状態を保つため毎日お店で手作りしています。お口に入れた瞬間のサクッとした食感、トロ～リなめらか舌触り。そして、食べた人の最高の笑顔。私たちは、そんな“美味しさの幸せ”をお届けしたくて、素材や製法にいくつものこだわりを持っています。

https://www.beardpapa.jp/

■株式会社DAY TO LIFEについて

主力ブランドであるシュークリーム専門店「ビアードパパ」をはじめとしたスイーツブランドを展開。"スイーツから、「よりよく生きる」を世界へ。"をビジョンに掲げ、私たちに関わるすべての人へ、新しい価値と感動をお届けすることに挑戦し続けるプロフェッショナル集団です。

会社名称：株式会社DAY TO LIFE（旧会社名称：株式会社麦の穂）

代表者：代表取締役 杉内健吉

従業員数：正社員202名 アルバイト2,601名 グループ正社員464名（2025年2月時点）

所在地：〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル 2F

TEL：06-6361-7000

URL：https://daytolife.co.jp

【事業内容】

飲食店の経営/飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務/菓子の製造、販売