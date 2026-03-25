「湖のクレヨン」の売上の一部を活用し、開発途上国の安全な飲み水の確保を支援

スカパーJSAT株式会社

スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：米倉 英一、以下 スカパーＪＳＡＴ）は、“SATELLITE CRAYON PROJECT”の第3弾として2025年3月に発売を開始した「湖のクレヨン」の売上の一部を活用し、特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパンへ400,000円の寄付を実施しました。本寄付金は、開発途上国における安全な飲み水の確保を目的とした支援活動に充てられます。

WaterAid/ Tariq Hawari

湖は、色彩豊かな景観を持つと同時に、多くの人々の命と生活を支える重要な水資源です。今回は、「湖のクレヨン」を通じて水資源の大切さについて考えてもらいたいという企画意図から、人々の暮らしに直結する安全な飲み水の課題解決に取り組むウォーターエイドジャパンへの寄付を決定いたしました。

SATELLITE CRAYON PROJECTは、衛星画像から抽出した“地球の色”をクレヨンとして表現し、子どもたちをはじめとする多くの方に、地球環境や世界の多様性に関心を持っていただくことを目的とした取り組みです。本プロジェクトでは、プロダクトのテーマと紐づけた形で国際支援を継続しており、これまでに以下の活動を行ってきました。

- 第1弾「海のクレヨン」：海面上昇の危機に直面しているキリバス共和国への支援（567,000円）- 第2弾「山のクレヨン」：火山噴火と津波被害に遭われたトンガ王国への復興支援（440,000円）

スカパーＪＳＡＴは、今後も宇宙から見える地球の「色」を通して地球に興味を持つきっかけを提供するとともに、売上の一部を継続的に社会へ還元し、持続可能な未来の実現に貢献してまいります。

■“SATELLITE CRAYON PROJECT”について

SATELLITE CRAYON PROJECTは、2021年10月にスカパーＪＳＡＴが始動した、衛星画像の活用により地球に存在する彩り豊かな美しい「色」を通して、人々が地球に興味を持つきっかけを作るアート×サイエンスプロジェクトです。「海は青だけではない」「地球には多様な色がある」という気づきを通じて、地球環境や世界への関心を育むことを目指しています。プロジェクト第1弾として海のクレヨン（2022年1月）を、第2弾として山のクレヨン（2023年3月）、第3弾として「湖のクレヨン」（2025年3月）を発売しています。

■商品概要

・商品名 ：湖のクレヨン

・内容 ：全12色

・原材料 ：みつろう（原材料中の40％）、カルナバワックス、食用油、顔料、ビタミン

・サイズ ：縦100mm×横167mm×高19mm／119g

・価格 ：2,420円（税込）※2026年3月末時点

・販売開始 ：2025年3月24日

・購入方法 ：Amazonやミュージアムショップなど店舗やオンラインサイトで販売中

・公式SNS ：＜Instagram＞@satellite_crayon(https://www.instagram.com/satellite_crayon/) ／ ＜X＞@satellitecrayon(https://twitter.com/satellitecrayon)

・公式HP ：https://satellite-crayon.skyperfectjsat.space/lake

＜名前のない全12色の湖の場所＞

※（）内の数字は色を抽出した場所の緯度経度を示しています。

※各場所の解説や衛星画像はこちらのサイト(https://satellite-crayon.skyperfectjsat.space/lake)からご覧いただけます。

1.ボリビアのラグナ・コロラダ（-22.18546,-67.76791）

2.アルゼンチンのアルヘンティーノ湖（-50.46751,-73.05263）

3.中国チベット自治区のナム湖（30.81364,90.86257）

4.カナダのモレーン湖（51.31863,-116.18810）

5.インドネシアのクリムトゥ火山湖（-8.76674,121.81633）

6.ブラジルのレンソイス砂丘の一時湖（-2.48677,-43.09542）

7.ベネズエラのマラカイボ湖（10.32209,-71.49125）

8.アメリカのグランド・プリスマティック・スプリング（44.52496,-110.83865）

9.カナダのスポッテッド湖（49.07871,-119.56863）

10.滋賀県の琵琶湖（35.28547,136.21678）

11.オーストラリアのマッケンジー湖（-25.44593,153.05697）

12.タンザニアのナトロン湖（-2.21755,36.06518）

■会社概要

スカパーＪＳＡＴ株式会社

・代表者： 代表取締役 執行役員社長 米倉 英一

・設立 ： 1994年11月10日

・資本金： 50,083百万円

・本社所在地 ： 東京都港区赤坂1-8-1

・事業内容：スカパーＪＳＡＴは、宇宙事業とメディア事業を両輪とする「宇宙実業社」です。

2025年に40周年を迎えた宇宙事業では、アジア最大級の衛星通信事業者として、静止軌道衛星による航空機向けインターネットや災害時にもつながる幅広い通信回線サービスを提供しながら、「圏外のない社会」の実現を目指した先進的な取り組み-Universal NTN(TM)-を推進しています。また、新たに10機の低軌道地球観測衛星を自社保有することを決定するなど、高精細な衛星画像データを活用するスペースインテリジェンス事業にも注力し、安全保障分野をはじめ、環境・防災・インフラ管理など多様な領域へ貢献する“宇宙ソリューションプロバイダー”としての変革に取り組んでいます。

メディア事業では、30周年を迎えた多チャンネルサービス「スカパー！」を中心とした放送・配信事業や関連設備・技術等のアセットを活かしたメディアソリューション事業、光回線を経由した再送信サービスなどの光アライアンス事業を展開しています。アニメコンテンツによるグローバルIP事業にも新たに進出し、ビジネスの多角化を図っています。

ホームページ： https://www.skyperfectjsat.space



■ウォーターエイドジャパン

ウォーターエイドは、1981年にイギリスで設立された水・衛生専門の国際NGOです。アジア、アフリカ、南米の22か国で、貧困層や取り残されがちな人々が清潔な水を利用し、手洗い等の衛生習慣を実践することができるよう、現地に最も適した解決策を実行しています。2013年、日本法人である特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパンが設立されました。

ホームページ：https://www.wateraid.org/jp/