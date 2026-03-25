『リネージュ』ワールド攻城戦リニューアルや全クラスのリバランスなど最新大型アップデート「/布告」を3月25日に実施！アップデートを記念したイベントも同時開催

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌ・シー・ジャパン)は、最新大型アップデート「/布告」の実施、およびイベントの開催をお知らせします。

■最新大型アップデート「/布告」

【アップデート日】

2026年3月25日(水)定期メンテナンス時

【概要】

最新大型アップデート「/布告」を2026年3月25日(水)に実施しました。

アップデート名称の「/布告」は、ゲーム内で攻城戦に参加するためのコマンドになっています。

メインアップデートの「ワールド攻城戦リニューアル」では、傭兵システムの導入により気軽に攻城戦に参加することができるようになります。

また、全クラスを対象としたリバランスや、新規ワールドコンテンツ「バルログの城塞」と新規アイテムの実装、マジックドールシステムリニューアルのほか、新規変身の追加などさまざまなアップデートを行いました。

詳しくは、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪最新大型アップデート「/布告」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/26/03_l1_update/

■イベント「シグネチャーポイント」

【開催期間】

2026年3月25日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2026年5月13日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

開催期間中、「WEBショップ」や「ログインスタンプ」、「アルティメットバトル」の参加で「シグネチャーポイント」を獲得できます。

ギラン城下町にいるNPC(※)「アーリス」を通じて、「シグネチャーポイント」を消費して「クラスチェンジコイン」や「装身具強化券選択箱」などのアイテム製作を行うことができます。

ほかにも便利なアイテムなど豪華なラインアップが目白押しなので、この機会に是非ログインしてアイテムを獲得してください。

※NPC：Non Player Characterの略。ゲーム内の案内人。

≪「シグネチャーポイント」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage/2603signature/

■イベント「スペシャルログインスタンプ」

【開催期間】

2026年3月25日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2026年5月13日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

1日1時間以上ゲームをプレイしてログインスタンプを押すと、冒険に役立つさまざまなアイテムが手に入る「スペシャルログインスタンプ」を開始しました。

ログインスタンプを押すと、「アインハザードの祝福」の祝福値400を追加で獲得できます。

さらに、ゲーム内通貨「アデナ」や「ドラゴンの高級ダイアモンド」を消費して、追加のログインスタンプを解放することができます。

ログインスタンプは期間中、前半と後半の2回に分けて開催予定なので、毎日ゲームにログインして冒険に役立つアイテムを獲得してください！

≪「スペシャルログインスタンプ」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage/2603spstamp/

■イベント「TJ'sクーポン」

【開催期間】

2026年3月25日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年5月13日(水) 定期メンテナンス前

【概要】

過去、強化失敗により消失した武器や防具、アクセサリーを復旧できるイベント「TJ'sクーポン」が登場しました。

失われたアイテムは、復旧時に当時の強化値などそのままに復旧できます。

復旧の対象期間や注意事項など、詳しい情報は公式サイトをご確認ください。

≪「TJ'sクーポン」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage/2603coupon/

■ゲーム概要

『リネージュ』は気軽に遊べる無料オンラインRPGです。20年以上の歴史を持つ剣と魔法のファンタジー世界で繰り広げられる壮大な物語。その世界では日々、数千人規模のユーザーが同時に協力して敵を倒したり、チャットで気の合う友達を作りながら冒険を進めます。従来の家庭用ゲーム機やPCゲームからは考えられなかった自由度の高い楽しみをお客様に提供しつづけています。

タイトル リネージュ

ジャンル MMORPG（多人数同時参加型RPG）

利用金額 基本プレイ無料（アイテム課金）

公式サイトhttps://lineage.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Lineage_Japan

公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2026年3月25日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます