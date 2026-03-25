人生の不調は、腸が９割！ 『それ、全部腸の話です。～うんちで腸内大革命！出す、寝る、動く、それだけでいい～』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『それ、全部腸の話です。～うんちで腸内大革命！出す、寝る、動く、それだけでいい～』を発売しました。

『それ、全部腸の話です。～うんちで腸内大革命！出す、寝る、動く、それだけでいい～』

https://books.mdn.co.jp/books/3225403029/

「最近、なんとなく不調が続いている」そんな感覚、ありませんか？

疲れやすい、眠りが浅い、気分が落ちやすい。肌や体型の変化も気になるけれど、病院に行くほどでもない……。「年齢のせいかな」と見過ごしてしまう、その不調。実はそれ、“腸”からのサインかもしれません。腸と脳は深くつながっていて（腸脳相関）、腸の状態はメンタルや思考、日々のコンディションにまで影響します。だからこそ、腸が整うと、体だけでなく心や日常の流れまで変わっていくのです。

本書は、現場で多くの女性と向き合ってきた看護師・胃腸良子さんがたどり着いた結論、「人生の不調は腸が9割！」をもとに、誰でも実践できる簡単な腸活方法をやさしく解説。腸活でいちばん大切なのは、“きちんと出すこと”。「出す・寝る・動く」というシンプルな習慣が、滞っていた流れを整えてくれます。まずは“出すこと”から、あなたの毎日を変えてみませんか？

〈こんな方にオススメ〉

・なんとなく不調（疲れ・不眠・気分の落ち込み）が続いている方

・便秘やスッキリしない毎日をなんとかしたい方

・ストレスやイライラなど、メンタルの揺れが気になる方

・食事やサプリを頑張っているのに変化を感じられない方

〈本書の特長〉

・「出す・寝る・動く」だけ。誰でも続く超シンプル腸習慣

・腸脳相関に着目し、体と心を同時に整えるアプローチ

・「どう出すか」を重視した実践法

〈本書の内容〉

■第1章 うんちを作る基礎知識

■第2章 うんちを作る眠り方

■第3章 うんちを作る運動

■第4章 うんちを作る食事

〈著者プロフィール〉

胃腸良子

1970年生まれ、株式会社ナースキュア代表。看護師、NRサプリメントアドバイザー、内視鏡技師とし20年、約２万人の患者さんをケア。株式会社ナースキュアを設立し、腸内細菌をベースとしたサプリメントを開発、販売。楽天ランキングで何度も１位をとるほどの人気を誇る。インスタフォロワーは約3.1万。

【仕様】

胃腸良子 著

定価1,760円（本体1,600円＋税10％）

A5変型判／128ページ／オールカラー／ダウンロードデータなし

ISBN 978-4-2952-0844-0

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/