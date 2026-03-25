ロングセラー「森永マミー」からゼリー飲料が新発売お子さまの健康をサポート！「森永マミージュレ」「森永マミージュレ　マスカット味」4月7日（火）より全国にて新発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、お子さま向けのゼリー飲料「森永マミージュレ」「森永マミージュレ マスカット味」を4月7日（火）より全国にて新発売いたします。



近年、乳幼児向け口栓付きパウチゼリーの市場は、どこでも手軽に摂取できる利便性から、忙しい育児世代の支持を獲得し、24年度は20年度と比較して2倍以上に成長しております※1。

※1 出典：インテージSRI+ ベビーフード市場（口栓付きパウチ） 2020年4月～2025年3月 累計販売金額



「森永マミー」シリーズは1965年の発売以来、60年以上にもわたり幅広い年代の方に愛され、健康価値を提供してきた、ココロとカラダに寄り添う甘酸っぱい味わいのロングセラー乳酸菌飲料です。



新商品「森永マミージュレ」「森永マミージュレ マスカット味」は、1歳からのお子さまの成長を応援するカルシウム、鉄分、ビタミンDを配合、さらに健康をサポートする「シールド乳酸菌(R)」を100億個配合したゼリー飲料です。

ママ・パパ世代が子供の頃から親しんできた「森永マミー」の味わいで、1歳のお子さまでも安心のやさしい甘さに仕上げています。

「森永マミージュレ」「森永マミージュレ マスカット味」で、お子さまの手軽な健康サポートにお役立てください。

当社は、『サステナビリティ中長期計画2030』の「食とウェルビーイング」において「森永乳業グループの独自性を活かした価値をお届けすることで、3億人※2の健康に貢献すること」を掲げ、健康課題に配慮した商品開発を進めています。

※2 世界中の人々の健康に貢献する商品の2021年度～2030年度の対象商品のお届け見込み人数、及び当社提供の健康増進・食育活動への参加見込み人数をリーチ数（人数）として計算。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1435-b045fa46e6c8914a05be7428cfbee992.pdf

１．商品特長

１.1歳からのお子さまの成長を応援するカルシウム、鉄分、ビタミンDに加え、健康をサポートする「シールド乳酸菌(R)」を100億個配合したゼリー飲料です。

２.「森永マミー」の味わいで、1歳のお子さまでも安心のやさしい甘さに仕上げています。

２． 商品概要

３． お問い合わせ先

＜お客さまからのお問い合わせ先＞ お客さま相談室 ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ0120-369-744

＜森永乳業ウェブサイト＞ https://www.morinagamilk.co.jp/

＜「森永マミー」ブランドサイト＞ https://www.morinaga-mammy.com/

以上