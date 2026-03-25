ロングセラー「森永ミルク 加糖れん乳」の味わいをのむヨーグルトで楽しめる「森永のむれん乳ヨーグルト」4月7日（火）より全国にて新発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、「森永のむれん乳ヨーグルト」を、4月7日（火）より全国にて新発売いたします。

「森永のむれん乳ヨーグルト」は、100年以上お客さまからご愛顧いただいているロングセラー商品「森永ミルク 加糖れん乳」のクリーミーなコクと濃厚な甘さが楽しめ、「まるでれん乳を飲んでいるかのような」おいしさを感じられる、のむヨーグルトです。疲れたときや甘いものが欲しいときのご褒美としてお楽しみいただけます。また、1日不足分のカルシウム※を配合しています。パッケージは「森永ミルク 加糖れん乳」を模したデザインに仕上げました。

※ 栄養素等表示基準値(2025)および令和5年国民・健康栄養調査より算出

「森永のむれん乳ヨーグルト」をお召し上がりいただき、癒しのひと時をお過ごしください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1436-6ec88f450cb3c17cd71c6b4c8ea259d0.pdf

1．商品特長

１. 100年以上お客さまからご愛顧いただいているロングセラー商品「森永ミルク 加糖れん乳」のクリーミーなコクと濃厚な甘さが楽しめ、「まるでれん乳を飲んでいるかのような」おいしさを感じられる、のむヨーグルトです。

２. 疲れたときや甘いものが欲しいときのご褒美としてお楽しみいただけます。

３. 1日不足分のカルシウム※を配合しています。

４. パッケージは「森永ミルク 加糖れん乳」を模したデザインに仕上げました。

2．商品概要

3．「森永ミルク 加糖れん乳」について

生乳としょ糖で作られた、シンプルで、どこか懐かしいやさしい甘さが、食卓においしさと楽しさを演出します。1919 年に缶のタイプで発売されて以降、100年以上にわたり、お客さまにご愛顧いただいています。近年は、様々な企業様より、お菓子や飲料、文具など、コラボ商品も登場しています。

ミルリンについて

1956年に、当時の「森永ミルク 加糖れん乳」と「森永β ドライミルク」（育児用の調製粉乳）の2つの商品に初めて採用されたキャラクターです。

当時はデザイナーがいなかった時代。このキャラクターは画家の方に描いていただき、

その後様々な森永乳業の商品パッケージのシンボルとして活躍しています。

4．お問い合わせ先

＜お客さまからのお問い合わせ先＞ お客さま相談室 ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ0120-369-744

＜森永乳業ウェブサイト＞ https://www.morinagamilk.co.jp

以上