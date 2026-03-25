「東北楽天ゴールデンイーグルス」・「広島東洋カープ」・「福岡ソフトバンクホークス」の“推し”なら誰でも『VS PARK』でお得に遊べる！球団愛を伝えると500円引きになるキャンペーンを店舗限定で開催！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内“ヤバすぎ”アクティビティ施設『VS PARK』は、プロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」・「広島東洋カープ」・「福岡ソフトバンクホークス」をスポンサードし、各球団本拠地近郊にある『VS PARK』3店舗限定で、2026年4月1日(水)からそれぞれの球団ファンが割引で遊べるキャンペーンを開催します。

各店頭で、キャンペーン対象チームのユニフォーム着用やグッズ・公式戦チケット提示など、それぞれの球団“推し”であることを示せば誰でも、『VS PARK』の120分料金・1日遊び放題のフリーパスどちらでも、1人あたり500円引きになるお得なキャンペーンです※。

プロ野球公式戦の有無にかかわらず、対象の『VS PARK』で、友達同士・カップル・ファミリーみんなで推し球団“愛”を叫んで、めいっぱいはしゃぎつくして素敵な思い出をつくろう！

『VS PARK』は、屋内施設なので天候に左右されず、寒い日や雨の日も快適に遊べます。店内には各球団の撮影におすすめ「フォトスポット」も登場予定！みんなで盛り上がった写真や動画をSNSに投稿しよう！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/325_1_51fcec9f32de0e918699235f14cbc769.jpg?v=202603251251 ]

※利用料金は『VS PARK』各店舗ならびに利用時期により異なります。各店舗公式サイトでご確認ください。

VS PARK イオンモール新利府 南館店限定「楽天イーグルス割」キャンペーン概要

[開催期間]

2026年4月1日(水)～12月31日(木)

[概要]

・店頭で“楽天イーグルス推し”であることを示せば誰でも500円引き！

・楽天イーグルスユニフォーム着用、グッズ・観戦チケット提示などなんでもOK！

【注意事項】

・『VS PARK イオンモール新利府 南館店』でのみ利用できます。

・入場の際に楽天イーグルス愛が伝わるもの(ユニフォーム、グッズ、観戦チケットなど)をご提示ください。1つ提示されたご本人のみが割引の対象です。

・提示した方の入場は必須です。

・本キャンペーンは120分料金・フリーパス料金が対象です。

・フリーパスは1日数量限定で販売します。販売終了した場合は利用できません。

・延長料金、他料金プラン、団体料金、障がいをお持ちの方の割引は対象外です。

・本キャンペーンの払い戻し(換金)はできません。

・WEB(アソビュー)チケットとの併用はできません。

・他割引との併用はできません。

[ニュースページ]

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/vspark-shinrifu/NEWS/common_cpn_20260325rakuteneagles.html

[実施店舗]

■VS PARK イオンモール新利府 南館店

〒981-0114 宮城県宮城郡利府町新中道3丁目- 1-1 イオンモール新利府 南館 3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/shinrifu/

VS PARK イオンモール広島府中店限定「カープ割」キャンペーン概要

[開催期間]

2026年4月1日(水)～2027年3月31日(水)

[概要]

・店頭で“カープ推し”であることを示せば誰でも500円引き！

・カープユニフォーム着用、グッズ・観戦チケット提示などなんでもOK！

【注意事項】

・『VS PARK イオンモール広島府中店』でのみ利用できます。

・入場の際にカープ愛が伝わるもの(ユニフォーム、グッズ、観戦チケットなど)をご提示ください。1つ提示されたご本人のみが割引の対象です。

・提示した方の入場は必須です。

・本キャンペーンは120分料金・フリーパス料金が対象です。

・フリーパスは1日数量限定で販売します。販売終了した場合は利用できません。

・延長料金、他料金プラン、団体料金、障がいをお持ちの方の割引は対象外です。

・本キャンペーンの払い戻し(換金)はできません。

・WEB(アソビュー)チケットとの併用はできません。

・他割引との併用はできません。

[ニュースページ]

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/vspark-hiroshima/NEWS/common_cpn_20260325carp.html

[実施店舗]

■VS PARK イオンモール広島府中店

〒735-0021 広島県安芸郡府中町大須2丁目1-1 イオンモール広島府中3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/hiroshima/

VS PARK WITH G ららぽーと福岡店限定「ホークス割」キャンペーン概要

[開催期間]

2026年4月1日(水)～2027年2月28日(日)

[概要]

・店頭で“ホークス推し”であることを示せば誰でも500円引き！

・ホークスユニフォーム着用、グッズ・観戦チケット提示などなんでもOK！

【注意事項】

・『VS PARK WITH G ららぽーと福岡店』でのみ利用できます。

・入場の際にホークス愛が伝わるもの(ユニフォーム、グッズ、観戦チケットなど)をご提示ください。1つ提示されたご本人のみが割引の対象です。

・提示した方の入場は必須です。

・本キャンペーンは120分料金・フリーパス料金が対象です。

・フリーパスは1日数量限定で販売します。販売終了した場合は利用できません。

・延長料金、他料金プラン、団体料金、障がいをお持ちの方の割引は対象外です。

・本キャンペーンの払い戻し(換金)はできません。

・WEB(アソビュー)チケットとの併用はできません。

・他割引との併用はできません。

[ニュースページ]

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/vspark-fukuoka/NEWS/common_cpn_20260325hawks.html

[実施店舗]

■VS PARK WITH G ららぽーと福岡店

〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1他 ららぽーと福岡内

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/fukuoka/

[VS PARK公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/

[公式Instagram]

https://www.instagram.com/vspark_official/

[公式TikTok]

https://www.tiktok.com/@vspark_official

[権利表記]

(C)Bandai Namco Experience Inc.

■『VS PARK』とは

体を動かしながらまるでバラエティ番組に参加しているような新感覚のバラエティスポーツ体験ができる、“屋内ヤバすぎ”アクティビティ施設です。学生グループやファミリーのお客さまから、「全力ではしゃげる施設」と多くの支持を得ています。

2018年に大阪府吹田市に「ららぽーとEXPOCITY店」が1号店として誕生、現在は宮城(1店舗)、埼玉(1店舗)、神奈川(1店舗)、愛知(1店舗)、大阪(2店舗)、京都(1店舗)、広島(1店舗)、福岡(1店舗)の国内9か所で営業中です。

開業以来、テレビや雑誌などのメディアに多数とりあげられ、Instagramの総投稿数が3万2千件、TikTokの総再生回数が2億8千8百万回超え(2026年3月10日時点)とSNSでも話題です。

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。

(C)Bandai Namco Experience Inc.