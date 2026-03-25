桜海老の香ばしさとサクサク感がたまらない！４月限定商品「桜海老のかき揚げ天～菜の花添え～」、「豚肉と茄子天のおろしそば」を４月１日（水）１０時から発売
株式会社小田急レストランシステム（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：深海尚）は、小田急線沿線を中心に運営する「箱根そば」にて、２０２６年４月１日（水）から「４月のおすすめメニュー」を販売いたします。商品ラインアップは「桜海老のかき揚げ天～菜の花添え～」、「豚肉と茄子天のおろしそば」の全２種類で、箱根そば全店で各日１０時から取り扱いがございます。ぜひ、ご賞味ください。
［箱根そば 店舗一覧］ https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/hakonesoba/hakonesoba/
４月のおすすめメニュー 概要
販売期間：２０２６年４月１日（水）～２０２６年４月末日予定
販売時間：１０時からオーダーストップ（閉店の１５分前）まで
※店舗により、在庫がなくなり次第早期終了させていただく場合がございます
桜海老のかき揚げ天そば～菜の花添え～
「桜海老のかき揚げ天～菜の花添え～（そば・うどん）」
６８０円
１２年ぶりに通常サイズの「桜海老のかき揚げ天」を箱根そば全店で販売いたします。桜海老の香ばしさとサクサク感、菜の花のほろ苦さをお楽しみください。
※そば・うどんは温・冷どちらでも承ります。
豚肉と茄子天のおろしそば
「豚肉と茄子天のおろしそば（そば・うどん）」
６８０円
昨年の「秋のおすすめメニュー」でご好評いただいた「豚肉と茄子天のおろしそば」が復活。肉と茄子の鉄板の組み合わせは箸が進みます。
※そば・うどんは温・冷どちらでも承ります。
「箱根そば」 店舗概要
小田急線沿線を中心に地域のお客さまに愛され続ける箱根そば。
そばは生麺を茹で上げ、だしの効いた優しい味わいのつゆを使用し、自慢のかき揚げはひとつひとつ店内で揚げています。季節ごとのおすすめメニューにはその時季にしか味わえない変り種もございます。
テーブル席もご用意しております。小田急線をご利用の際は、是非お立ち寄りください。
箱根そば公式Ｘ：https://x.com/hako_soba
箱根そば公式Instagram：https://www.instagram.com/hakonesoba_official/