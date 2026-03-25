イケア、「料理と食事」にまつわる4月の新商品90点以上を2026年4月1日（水）より順次発売！

イケア・ジャパン株式会社

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締 役社長 兼 Chief Sustainability Officer：ペトラ・ファーレ）は、2026年度の事業テーマ 「料理と食事」にまつわる4月の新商品90点以上を 2026年4月1日（水）より順次、全国のイケア店舗およびIKEAオンラインストアで販売開始します。また「新生活時期」という暮らしの節目に際し、全イケア従業員（以下、コワーカー）を対象にした「家での暮らし」に関するアンケートを実施し、110名以上のコワーカーならではの回答をまとめた、「コスパ」と「タイパ」で「家での料理と食事」を楽しむためのソリューションやアイデアを発表します。

イケアは、「家での暮らしのパートナー」として「家で過ごす時間」を豊かにするためのインスピレーショナルなアイデアを提案しています。2026年度（2025年9月開始）は「料理と食事」に注力しており、キッチン・ダイニング・リビングを中心とした「家での暮らし」を、世代や文化を超えて人と人をつなぎ、暮らしの中にかけがえのないひとときを生み出す共通言語である「食」という切り口から見つめ直し、「家」を料理や食事を通じて家族や友人、そして自分自身との時間を楽しむ場として捉え、さまざまな取り組みを進めています。

「家を愛する。家を楽しむ。」をテーマとする今回の4月の新商品。一つひとつ木目が違うので独自の個性があり、あたたかい雰囲気を作り出すBERGSHYTTAN/ベリシタン テーブルやベンチ、春らしい爽やかな新色が加わった大人気のRASKOG/ロースコグ ワゴン、さらにはパステルカラーで食卓を彩るKEJSERLIG/シェイセルリグ ボウルやBLASSAL/ブローセール ティースプーンなどが登場します。自分自身の「家時間」だけでなく、友人や家族など一緒に過ごす人たちとのブランチやパーティー、お泊まり会といった「家時間」も、シンプルな工夫で気負わず始めることができ、空間を素敵に彩ることができる、アイデアの凝らされたモダンなデザインの商品が揃います。

またイケアは、「新生活時期」という暮らしの節目に際し、全イケアコワーカーを対象にした「家での暮らし」に関するアンケートを実施しました。以下が新生活時期のお悩みをもとにした、イケアをよく知るコワーカーならではのアイデアの主なハイライトです。

コワーカー110名以上が回答！新生活の「家での料理と食事」を楽しむためのアイデア

新生活が始まるこの時期、特に一人暮らしの方に多く聞かれるように、「自炊が面倒」「毎日の用意が大変」といった理由で自炊のハードルが高まります。また物価高で「外食を控えたい」「節約をしたい」と思う一方、「食事の楽しさは失いたくない」といった声が増えます。コワーカーの共感の声も多かった、これらのお悩み別に、「コスパ」＆「タイパ」で「家での料理と食事」を楽しむためのアイデアを紹介します。

＜お悩み１.「平日（仕事のある日）は自炊が難しい」＞

※コワーカーの約半数が共通する悩みだったと回答

実践アイデア：

ひとりでも、ご家族や友人とでも、「食事を楽しむ時間」の確保を主軸に置いた、休日にまとめて仕込み、平日は温めるだけや調理するだけにするスタイル。イケアのシンプルで機能的な食材保存グッズを取り入れ、料理を「頑張るもの」から「流れ作業」へと変えることで、悩みを解決していることがわかりました。

活用しているイケアの商品：

＜ロングセラーシリーズの組み合わせアイデア＞

調理～食事～保存～後片付けを１商品で完結

IKEA 365+(https://www.ikea.com/jp/ja/cat/ikea-365-food-storage-49524/)

保存容器（ガラス）(https://www.ikea.com/jp/ja/cat/ikea-365-food-storage-49524/)

\199～

サイズ違いでさまざまな展開があり、オーブン対応の耐熱ガラス製の頑丈な保存容器。

パスタや副菜は電子レンジで、グラタンなどはオーブンで調理でき、そのまま食卓に出しても映えるデザイン。食べきれなかった分は、ふたを付けてそのまま保存できるため、「調理・食事・保存」を一つで完結でき、忙しい日々のタイムロス削減につながっています。

ガラス製で色移りやにおい移りがなく、油汚れも落としやすいため、劣化しにくく長く使える点も魅力。使うたびに手間やストレスを感じにくいことが、コワーカーに長年愛用されている理由の一つでした。

また、重ねて収納できて中身が見えるため管理しやすく、作り置きのおかずを2～3日分保存したり、一週間分のお弁当を用意してそのまま温めて使うなど、無理なく続けられる工夫も挙げられていました。

2018年の発売以来、食品用保存容器のカテゴリーでトップセラー商品です。

下ごしらえ・冷凍・ストック管理をラクに

コワーカーの多くが、野菜をまとめてカットしたり、食材を下ごしらえし、冷蔵・冷凍で小分け保存をする際に活用。また、安い時にまとめ買い→冷凍して活用し、食材高騰はもちろん節約アイデアとしての提案もありました。

フリーザーバッグ (https://www.ikea.com/jp/ja/campaigns/freezer-bag-puba42e1510/)

シリーズ(https://www.ikea.com/jp/ja/campaigns/freezer-bag-puba42e1510/)

\199～

食材の鮮度を保ち、冷凍だけなく、50°までの食品を入れられるフリーザーバッグ。様々なサイズの約20種類を展開。

イケア・ジャパンで長年個数売上No.1で累計売上8,400万個以上。

FILFISK/フィルフィスク(https://www.ikea.com/jp/ja/p/filfisk-3-piece-resealable-bag-set-multicolour-silicone-40506917/)

シリコン保存バッグ3点セット(https://www.ikea.com/jp/ja/p/filfisk-3-piece-resealable-bag-set-multicolour-silicone-40506917/)

\1,499

3つのサイズ違いで使い分けができる保存バッグ。便利なジッパー付きで、電子レンジで簡単にケーキを作ったりパスタをゆでたりできます。80°までなら湯せん調理にも対応しています。

＜お悩み２.「自炊のハードル＝さまざまな調理器具の使い分け＆洗い物と後片付け」＞

※コワーカーの約3割が共通する悩みだったと回答

実践アイデア：

たのしく料理を続け、おいしく食事を楽しむため、コワーカーの約2割が取り入れており、特に新生活で一人暮らしを始める方にお勧めしたいと回答した、「1つの調理器具で調理をする」というアイデア。イケアの汎用性の高い商品で、様々なジャンルの料理を簡単に楽しんでいることがわかりました。

活用しているイケアの商品：

＜選ぶ時間を減らすだけでなく、洗い物も減らすアイデア＞

調理ハードルを下げ 料理バリエーションを増やす

STENSNULTRA/ステンスヌルトラ

ベジタブルチョッパー

\799

※2026年4月の新商品

みじん切り、調理、保存。 便利なベジタブルチョッパー。



料理初心者にはハードルが高い、みじん切り。さまざまな料理に合わせて簡単に食材をみじん切りにできるので、料理のバリエーションも広がります。器具を取り外して、容器のなかで調理をしたり、保存用のふたも付属しているのでみじん切りにしたものをそのまま冷蔵庫で保存ができます。それぞれのパーツを簡単に分解できるので、お手入れも簡単です。

“ワンパン料理”で調理工程をシンプルに

SKAGGTORSK/シェッグトルスク(https://www.ikea.com/jp/ja/p/skaeggtorsk-frying-pan-non-stick-coating-light-beige-green-60614529/)

フライパン(https://www.ikea.com/jp/ja/p/skaeggtorsk-frying-pan-non-stick-coating-light-beige-green-60614529/)

\1,799

※2026年1月の新商品

イケアらしいユニークなコンセプトの仕切り付きフライパン。



主菜と付け合わせを同時に調理できるため、フライパンを何枚も使い分ける必要がなく、後片付けも最小限にできます。



お弁当作りや一人分の調理はもちろん、ハンバーグを複数個焼けるなど、単身世帯に限らず幅広いシーンで活躍し、調理の手間とフードロスを同時に減らせる点が、高く評価されていました。イケアで販売するフライパン全38アイテムのすべてがPFASフリーで、こちらの商品も健康にも環境にも優しいPFASフリーフライパンのひとつです。

ぜひ新生活も始まる4月にイケアの新商品やコワーカーならではの暮らしのアイデアを取り入れ、素敵な日常を過ごしませんか？

詳しい内容は、下記のリンクをご参照ください。

■「料理と食事」にまつわる4月の新商品：https://www.ikea.com/jp/ja/new/

【一部商品のご紹介 （価格は税込み）】

BERGSHYTTAN/ベリシタン

テーブル

\59,990

大勢で集まるのに十分なスペースがあるゆったりとした突き板のテーブルは、家族の食事やパーティー、遊ぶ時間にみんなが集まる場所になります。 1台ごとに木目が違うので、独自の個性があり、レストランなどの公共エリアで使用する家具の品質基準をクリアしているので、耐摩耗性がとても高く、毎日のさまざまな使い方に対応できます。

BERGSHYTTAN/ベリシタン

ベンチ

\24,990

しっかりとしたデザインなので、家族での食事、パーティー、遊び時間に最適で、空間をあたかみのある雰囲気に変わるベンチ。区切りがないので、人数が1人増えても、必ず座る場所をつくることができるのも魅力です。

RASKOG/ロースコグ

ワゴン

\3,499

キッチンだけでなく、リビング、ダイニング、ベッドルーム、子ども部屋など家のあらゆる場所で活躍する、イケアで大人気のワゴンに春らしい爽やかな新色が登場します。

VARIERA/ヴァリエラ

カトラリートレイ アジャスタブル

\499

幅を29.9cm～51.6cmまで調節できるカトラリートレイ。さまざまな引き出しにしっかりフィットするので、キッチン・ダイニング用品をすっきり整理すれば、必要なものがすぐに見つかり、探し回ることもなく、調理などがスムーズにすすみます。

NALBLECKA/ノールブレッカ

キッチンカウンタートップオーガナイザー

\799

ワークトップをすっきりと整理してスタイリッシュに保つのに役立ちます。 このオーガナイザーは、ふた付き容器やスパイスミル、ボトルに定位置をつくります。 単独で使うこともできれば、最大2個まで積み重ねることもできます！お手入れが簡単で、耐摩耗性に優れ、再生可能な天然素材である竹製なので、キッチン以外でも家のさまざまな場所のコーナーで使用できます。

KEJSERLIG/シェイセルリグ

ボウル

\799

カラーを取り入れて、スタイリッシュなテーブルコーディネートができるボウル。心地よくリラックスした雰囲気をつくります。

BLASSAL/ブローセール

ティースプーン

\1,299

耐久性のある磁器製のスプーン。異なる4色の小さくて表情豊かなこのティースプーンは、すっきりとした丸みを帯びた形で、ジャムやハチミツ、塩、オリーブオイルを取り分けるのに最適です。また、デザートに色を添えるにもぴったりです。

SIMKRABBA/スィムクラッバ

サイドプレート

\179

シンプルでクラシックな形のプラスチック製で、落ち着いたグリーングレーカラーのサイドプレート。光沢とマットの仕上げを組み合わせた、流行に左右されないデザインなだけでなく、縁が強化されているため、持ちやすくて頑丈なのも特徴です。ポリプロピレン製の割れにくい食器で電子レンジと食洗機に対応しているので、家族全員にとって暮らしがより簡単になります。

KALAS/カラース

ボウル

\199

子ども用食器として大人気のKALAS/カラース シリーズに季節限定の新しいカラーが登場。鮮やかなカラーが屋内、屋外の食卓を彩ります。衝撃に強く、軽量で、耐久性があるので、小さな子どもが自分で食べる練習をするのにぴったり。ピクニックなどのアウトドアアクティビティに持っていくのにも便利です。

イケアの商品開発

よいデザインならば価格は高くて当たり前という考えはイケアにはありません。優れた品質とデザインこそ、多くの人が手に入れられる価格であるべきだとイケアは信じています。製品開発者、デザイナーは、イケア独自の製品開発哲学である「デモクラティックデザイン」の5つの要素（優れたデザイン、機能性、低価格、品質、サステナビリティ）のバランスを考慮し、製品をデザインします。

※写真はイメージです。

※プレスリリースに記載されている内容は、公開日時点の情報です。お客さまがこの情報をご覧になる日によっては、生産・販売が終了している場合や、価格・仕様などが異なる可能性がございます。あらかじめご了承下さい。

イケア・ジャパン 公式HP http://ikea.jp/

イケア・ジャパン ニュースルーム http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsroom