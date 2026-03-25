医療法人社団洛和会×ルネサンス、３月27日に地域密着型健康教室を開催

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、以下「当社」）は、2026年3月27日、医療法人社団 洛和会(所在地：京都市山科区、理事長：矢野 裕典、以下「洛和会」)と共催により、スポーツクラブ&サウナスパ ルネサンス・イオンタウン山科椥辻にて、地域密着型健康教室を開催いたします。

当社は、2025年10月26日に医療法人社団 洛和会と連携協定を締結し、地域住民の健康維持・向上を支援するとともに地域社会に貢献する取組を進めており、本イベントはその取組の一環として実施するものです。当日は洛和会音羽病院の理学療法士による「フレイル予防」に関するセミナーをはじめ、大阪国際がんセンター認定がん専門運動指導士による「フレイル予防」の運動の体験プログラムを提供します。健康寿命延伸への関心が高まる中、専門家による知識と実践を通じて、参加者が日常生活に活かせるヒントを得られる内容となっています。

■イベント概要

・イベント名：この街で“ずっと”元気に。～メディカル×フィットネスプログラム～

・日時：2026年３月27日（金曜日）14時～15時

・場所：ルネサンス・イオンタウン山科椥辻（京都市山科区椥辻草海道町15-１イオンタウン椥辻３F）

京都市営地下鉄 東西線椥辻駅徒歩３分

・参加費：無料

・対象：ご興味ある方はどなたでも参加できます。

・参加方法：電話でお申込みください。電話番号 075-582-5010

※お申込みは先着順とし、定員（20人）に達した時点で受付を終了します。

■プログラム内容

（1）「なぜ今、運動が必要か？」セミナー 講師：洛和会音羽病院理学療法士

（2）「フレイル予防運動の実践」運動体験 講師：大阪国際がんセンター認定がん専門運動指導士

（注意事項）

・受付は13時30分から開始します。受付時刻より前にお越しいただいても受付できませんので、ご了承ください。

・イベント内容等は、予告なく変更となる場合があります。

■医療法人社団 洛和会について

所在地：京都市山科区音羽八ノ坪51-4

設立：1950年

代表者：理事長 矢野 裕典

主な事業内容：医療、介護、健康、保育、教育、研究、障がい福祉

▶ホームページ：https://www.rakuwa.or.jp

■関連リンク

▶がん特化型運動施設 ルネサンス運動支援センター：https://cancer.s-re.jp/

▶スポーツクラブルネサンスのがん運動支援プログラム：https://www.s-re.jp/program/cancer

▶ルネサンス運動支援センター「note」：https://note.com/cancer_s_re_jp/

■会社概要

ルネサンスは、「生きがい創造企業としてお客様に健康で快適なライフスタイルを提案する」という企業理念のもと、スポーツクラブや介護リハビリ施設などで333施設(2025年12月31日現在)を運営しています。また、企業や健康保険組合の健康づくり支援や全国の自治体の介護予防事業の受託、オンライン事業、ホームフィットネス事業、海外市場へ向けた取組など、長期ビジョンである「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を目指し、健康分野におけるサービスを多岐にわたって展開しています。

本社所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア

代表者：代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 望月 美佐緒

設立：1982年８月13日

▶ホームページ：https://www.s-renaissance.co.jp/

【がんリハビリついてのお問合せ先】

株式会社ルネサンス 商品開発部 がんリハビリ事業研究チーム 西畑

URL：https://rena-bg.s-re.jp/contact