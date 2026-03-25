CONVERSE × AVIREX

コンバースジャパン株式会社

「CONVERSE（コンバース）」のJSAA（公益社団法人 日本保安用品協会）A種認定を取得したプロテクティブスニーカーライン「CONVERSE WORKING（コンバース ワーキング）」よりアメリカを代表するミリタリーウェアブランド「AVIREX（アヴィレックス）」とのコラボレーションによるプロテクティブスニーカー「ALL STAR PS II CENTERZIP HI / AVIREX（オールスター PS II センタージップ HI / AVIREX）」を発売いたします。2026年3月31日より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて展開いたします。

JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー

ALL STAR PS II CENTERZIP HI / AVIREX

価格：20,900 円（税込）

サイズ：23.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ブラック

素材：アッパー シンセティック・メッシュ / アウトソール ラバー

発売日：2026年3月31日

※「クラリーノ(R)」は（株）クラレの人工皮革の登録商標です。

ALL STAR PS IIをベースに、ミリタリーウェアブランド「AVIREX」とのコラボレーションによって誕生したセンタージップ仕様のモデル。ミリタリーブーツを想起させるデザインに、着脱性に優れたセンタージップディテールを組み合わせ、実用性を高めています。アッパーにはリップストップナイロンとシンセティック素材を組み合わせ、タフな印象と軽量性を両立。AVIREXらしい無骨なムードを表現しながら、JSAA A種認定の基本スペックを備えたプロテクティブスニーカーです。

■ CONVERSE WORKING（コンバース ワーキング）とは

JSAA規格が定める安全性や耐久性、コンバースならではのデザイン性を兼ね備えたプロテクティブスニーカーライン「CONVERSE WORKING」。

つま先部の耐衝撃性や耐圧迫性、表底の剥離抵抗、耐滑性、踵部の衝撃吸収性などの性能に加え、作業において必要となるクッション性や屈曲性など機能を付加。

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

■お問い合わせ先

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 URL： https://converse.co.jp/