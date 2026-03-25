いちごとメロンの果汁入り氷と練乳仕立てアイスの極上ハーモニー しゃりしゃりジューシー！「ホームランバー いちご＆メロン」

協同乳業株式会社

協同乳業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：深松 聖也）は、子どもから大人まで幅広い年代に愛される当たりくじ付きアイスバーの「ホームランバー」シリーズより、いちごとメロンの果汁を使用した新商品『ホームランバー いちご＆メロン』を3月30日（月）より全国のスーパーマーケットにて発売開始いたします。

ホームランバーは、1960年に日本初*のアイスクリームバーかつ日本初の当たりくじ付きアイスとして誕生し、以来65年以上愛され続けているロングセラー商品です。“いくつになっても「子ども心」をくすぐるアイス”を目指し、時代の嗜好に合わせた商品づくりを行ってまいりました。

今回、新発売する『ホームランバー いちご＆メロン』は、果汁入り氷と練乳仕立てのアイスの２層を楽しめるアイスバーです。外側の果汁入り氷は、いちごとメロンの果汁をそれぞれ6％使用し、いちごはジューシーで甘酸っぱく、メロンは芳醇でみずみずしい味わいに仕上げています。シャリッとした氷の層の中は、練乳仕立てアイスとなっており、やさしい甘みとミルクの余韻が口の中に広がる、さっぱりしながらも満足感のある味わいをお楽しみいただけます。

さらに、LINEで手軽に応募できるデジタルキャンペーンも実施中です。

*当社調べ

【キャンペーン概要】

キャンペーン名：家族で楽しむワクワクプレゼント

対象商品 ：ホームランバー(R)アソートパック バニラ&チョコ

ホームランバー(R)アソートパック ミルク&キャラメル

ホームランバー(R)アソートパック いちご＆メロン

応募方法 ：【ポイントを集めて応募】

パッケージ中面の二次元コードを読み取り、

公式LINEを友だち追加後、ポイントを貯めて応募

賞品 ：ヒット賞 ：4ポイント集めて抽選！

えらべるデジタルギフト500円分がその場で当たる

ホームラン賞：ホームランが出ればもれなく！

ホームランバーオリジナルパスケースがその場で当たる

マイレージ賞：20ポイント集めて毎月先着！

ホームランバーオリジナルパスケースがもれなく貰える

当選人数 ：ヒット賞 ：年間6000名様

ホームラン賞：年間600名様

マイレージ賞：毎月50名様(年間600名様)

※同一二次元コードからのポイント取得は1回限りです。

※通信費、接続料はお客様ご負担となります。

※賞品は予告なく変更する場合がございます。

※マイレージ賞のご応募はお1人様1回限りです。1度オリジナル賞品を受け取られた方は賞品が

変更になるまで次の応募はできません。

※マイレージ賞は毎月応募人数に達し次第締め切らせていただきます。

締め切り後は翌月以降に再度ご応募ください。

※現在保有のポイントについては新キャンペーンでも引き続きご利用いただけます。

【商品概要】

商品名 ： ホームランバー いちご＆メロン

種類別 ：氷菓

内容量 ：360ml（45ml×８本）

保存温度 ：要冷凍（-18℃以下）

エネルギー ：いちご 40kcal / メロン 40kcal

発売地域 ：全国

希望小売価格：450円（税抜）

発売日 ：2026年3月30日（月）

【ホームランバーとは】

1960年に日本初の当たりつきアイスとして発売した「ホームランバー」は、今年で発売65年となるロングセラー商品です。“いくつになっても「子ども心」をくすぐるアイス”を目指し、これまで味わいやフレーバーなど、時代の嗜好に合わせた商品づくりを行ってまいりました。世相を反映した当たりの賞品も人気で、過去には空とぶ円ばんUFOやスピードガンといった景品が人気を博し、最近はドローンやLINEのスマートスピーカーも賞品に登場しました。これまでも、これからも、当たりつきのワクワク・ドキドキ感をお届けします。

【協同乳業株式会社とは】

協同乳業は、生産者とともに歩む新しい酪農事業を立ち上げることを目的に1953年12月に長野県で創業し、2022 年6月から全農グループの一員となりました。創業以来、「酪農と乳業の共生」を経営理念に掲げ、酪農家が毎日ひたむきに搾る生乳を原料として使用し、美味しさにこだわるとともに、生産技術の向上や研究開発を追求しています。また、発祥の地である長野県では、今も社員獣医師がきめ細かい丁寧な診療で酪農家の良質な乳生産と酪農経営を支えており、これは当社独自の取組みとなっています。長年愛されてきた商品ブランド「メイトー」と酪農家の想いを乗せた「農協」ブランドを通じて、”自然の輝きに、おいしさをそえて"をコンセプトに、生産者と消費者から愛され続ける企業を目指します。

■商品に関するお客様お問い合わせ先

協同乳業株式会社 お客様相談室 0120-369817（ミルクハ イーナ）受付時間 / 9:00～17:00

https://www.meito.co.jp/