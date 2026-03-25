京都創業1575年からの名跡を引き継ぐ香老舗「香十」 渋谷ヒカリエ ShinQsにオープン

株式会社香十天薫堂

1575年京都で創業した香老舗「香(こう)十(じゅう)」の名跡を受け継ぐ日本香堂グループの「香十」は、2026年3月28日（土）、渋谷ヒカリエ ShinQs 5階に新店舗「香十 渋谷店」をオープンします。

本店舗は香十として渋谷エリア初出店となります。若い世代や国内外からの来訪者が集まる渋谷の地で、日本の香り文化をより身近に体験できる場として展開します。

渋谷店では、香十の江戸時代の香匠・八代 高井十右衛門の銘香レシピを再現したお香シリーズ「高井十右衛門」をはじめ、日常使いに適した和花と香木をモチーフにしたお香シリーズ「いろは」、名刺入れや財布、手帳などに香りを移して楽しむ定番人気の「名私香」などを展開します。このほか、お香やお香立て、香炉、匂袋、香水、クローゼットに入れる薫衣香など、日常使いから贈答用まで幅広いアイテムを取り揃えています。また、茶道や香道で使用される香木や香道具など、

本格的な香文化に触れられるアイテムも展開しています。

さらに、渋谷店限定商品として、渋谷の象徴である「ハチ公」をモチーフにしたオリジナルデザインの“香りを持ち歩く”カード型フレグランス「名私香（木蓮の香り）」を発売します。日常の持ち物にさりげなく香りを添えることができる、ギフトにも適したアイテムです。

またオープン記念として、税込1,100円以上お買い上げのお客様に、おひとり様につき1点、3種類のお香と香立てがセットになった「お香揃え」をプレゼントします。

渋谷店限定商品 カード型フレグランス「名私香(木蓮の香り)」440円（税込）渋谷店限定商品 カード型フレグランス「名私香(木蓮の香り)」440円（税込）

■店舗名：香十 渋谷店

■オープン日：2026年3月28日（土）

■住所：〒151-8510 東京都渋谷区渋谷2丁目21-1

渋谷ヒカリエ ShinQs 5F

■TEL：03-6434-1698

※OPEN記念企画として、1,100円（税込）以上お買い上げで

おひとり様限定お香揃えをプレゼントいたします。

1575年創業、宮中や豊臣秀吉、徳川家康にも献上した香老舗『香十』

香十（こうじゅう）は、1575年に京都で創業した御香所（おんこうどころ）です。

清和源氏の末裔、安田又右衛門源光弘を初代とする「香十」は、天正年間の初め、

京で創業。そのころより御所御用を務めていたとされます。

香十第二代政清は太閤豊臣秀吉公に、香十第四代政長は徳川家康公に召されたと

伝えられ、駿府と江戸を往還し京に名跡の地歩を築きます。

江戸時代には、第八代十右衛門が多くの銘香を創り、名人と言われ、以後代々の

香十主人は、十右衛門名を継承することになります。そして光格天皇献上香「千歳」はじめ、

表千家へ「九重」、茶道薮内に「若草」の銘香を家元へ納めたと記録され、

香十練香の名声が高まりました。

十右衛門自身が書き遺した『香十 十右衛門家傅薫物調合覚書』の文献が

現存しその技術と理念を今日に伝えています。

現在は、日本香堂グループが、香司名跡の伝統や技術を受け継ぎながら、

現代の感性と融合したアイテムとして、お香、お線香、香水、

塗香、練香、衣香、室礼香、香り袋、名私香、香道具などを多様な香りに

まつわるアイテムを展開しています。京都、銀座、東京、浦和などに

店舗を展開。銀座本店では、日本の香文化を

体験できるワークサロン「座 香十」もございます。

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