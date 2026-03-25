京都創業1575年からの名跡を引き継ぐ香老舗「香十」 渋谷ヒカリエ ShinQsにオープン
1575年京都で創業した香老舗「香(こう)十(じゅう)」の名跡を受け継ぐ日本香堂グループの「香十」は、2026年3月28日（土）、渋谷ヒカリエ ShinQs 5階に新店舗「香十 渋谷店」をオープンします。
本店舗は香十として渋谷エリア初出店となります。若い世代や国内外からの来訪者が集まる渋谷の地で、日本の香り文化をより身近に体験できる場として展開します。
渋谷店では、香十の江戸時代の香匠・八代 高井十右衛門の銘香レシピを再現したお香シリーズ「高井十右衛門」をはじめ、日常使いに適した和花と香木をモチーフにしたお香シリーズ「いろは」、名刺入れや財布、手帳などに香りを移して楽しむ定番人気の「名私香」などを展開します。このほか、お香やお香立て、香炉、匂袋、香水、クローゼットに入れる薫衣香など、日常使いから贈答用まで幅広いアイテムを取り揃えています。また、茶道や香道で使用される香木や香道具など、
本格的な香文化に触れられるアイテムも展開しています。
さらに、渋谷店限定商品として、渋谷の象徴である「ハチ公」をモチーフにしたオリジナルデザインの“香りを持ち歩く”カード型フレグランス「名私香（木蓮の香り）」を発売します。日常の持ち物にさりげなく香りを添えることができる、ギフトにも適したアイテムです。
またオープン記念として、税込1,100円以上お買い上げのお客様に、おひとり様につき1点、3種類のお香と香立てがセットになった「お香揃え」をプレゼントします。
渋谷店限定商品 カード型フレグランス「名私香(木蓮の香り)」440円（税込）
渋谷店限定商品 カード型フレグランス「名私香(木蓮の香り)」440円（税込）
■店舗名：香十 渋谷店
■オープン日：2026年3月28日（土）
■住所：〒151-8510 東京都渋谷区渋谷2丁目21-1
渋谷ヒカリエ ShinQs 5F
■TEL：03-6434-1698
※OPEN記念企画として、1,100円（税込）以上お買い上げで
おひとり様限定お香揃えをプレゼントいたします。
1575年創業、宮中や豊臣秀吉、徳川家康にも献上した香老舗『香十』
香十（こうじゅう）は、1575年に京都で創業した御香所（おんこうどころ）です。
清和源氏の末裔、安田又右衛門源光弘を初代とする「香十」は、天正年間の初め、
京で創業。そのころより御所御用を務めていたとされます。
香十第二代政清は太閤豊臣秀吉公に、香十第四代政長は徳川家康公に召されたと
伝えられ、駿府と江戸を往還し京に名跡の地歩を築きます。
江戸時代には、第八代十右衛門が多くの銘香を創り、名人と言われ、以後代々の
香十主人は、十右衛門名を継承することになります。そして光格天皇献上香「千歳」はじめ、
表千家へ「九重」、茶道薮内に「若草」の銘香を家元へ納めたと記録され、
香十練香の名声が高まりました。
十右衛門自身が書き遺した『香十 十右衛門家傅薫物調合覚書』の文献が
現存しその技術と理念を今日に伝えています。
現在は、日本香堂グループが、香司名跡の伝統や技術を受け継ぎながら、
現代の感性と融合したアイテムとして、お香、お線香、香水、
塗香、練香、衣香、室礼香、香り袋、名私香、香道具などを多様な香りに
まつわるアイテムを展開しています。京都、銀座、東京、浦和などに
店舗を展開。銀座本店では、日本の香文化を
体験できるワークサロン「座 香十」もございます。
香十 銀座本店
香十 銀座本店 店内