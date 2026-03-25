セルプロモートのITフリーランス伴走支援「MyConsul」、案件の検索サイトをリリース

セルプロモート株式会社

IT人材の地位向上を目指し「IT×人材」をキーワードに事業を展開するセルプロモート株式会社（代表取締役：林 亮太、本社所在地：東京都新宿区、以下「当社」）は、ITフリーランス人材向けの案件検索サイトを自社開発し、2026年3月より正式リリースいたしました。本サイトは登録・閲覧無料でユーザーに提供いたします。

■社会的背景

近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという選択肢はますます注目を集めています。日本のフリーランス市場は10年で約40%成長し、現在の人口は1,303万人に上るとされ、労働力人口の約2割を占めるキャリアの選択肢として定着しています（※）。IT分野でも生成AIの普及が追い風となり、エンジニアを中心にフリーランスとして独立して活躍する人材は増え続けています。

開発言語や業種、働き方なども多様な案件が広がる中、エンジニアが自分自身のスキルやキャリア志向にマッチした案件を見極めることは容易ではありません。さらに、ITフリーランスエージェントの数も年々増加しており、「どのエージェントが自分に合うのか」が登録前には見えにくいという課題も生じています。

こうした状況を踏まえ、当社はまず自社が保有する案件情報を直接公開することにしました。「登録前に案件の質を見て判断してほしい」という透明性への意志であり、当社のフリーランス支援サービスMyConsul（マイコンサル）が大切にする「深く・長く・一人ひとりの人生に伴走する」というコンセプトの体現でもあります。

※出典：ランサーズ株式会社「フリーランス実態調査 2024年(https://www.lancers.jp/research_news/2024)」

■案件検索サイトについて

今回公開した案件検索サイトでは、当社が保有する案件を一覧で検索・閲覧・応募することができます。Python・TypeScript・Java・Ruby などの開発言語をはじめ、フロントエンド・バックエンド・インフラ・マネジメント・コンサルなど幅広いポジションの案件を掲載しています。リモート案件も多数掲載しており、希望の働き方に合わせて検索が可能です。中間業者を介さずに自社案件に直接アクセスでき、透明性の高い案件情報を提供します。

▼ 案件検索サイトはこちら

https://myconsul.cellpromote.biz/engineer/project

■MyConsul（マイコンサル）について

「MyConsul」は、セルプロモートがITフリーランス向けに提供する伴走型の支援サービスです。案件紹介にとどまらず、契約・条件交渉のサポートから参画後のキャリア相談まで、担当者が一貫して支援します。サービス名には「自分だけのコンサルタント」という意味を込めており、案件が決まって終わりではなく、長期的なキャリア形成まで伴走することを大切にしています。ITフリーランスが長く参画すればするほど還元が受けられる各種インセンティブ制度をはじめ、孤独感を解消するためのコミュニティ運営なども行っています。

▼ MyConsulサービス紹介ページはこちら

https://service.cellpromote.biz/myconsul01

■今後の展望

当社は今回の案件検索サイト公開を起点として、より多くのITフリーランスの方へのリーチを拡大してまいります。同時に、当社が一貫して大切にしてきた「エンジニアの人生に本気で伴走する」というコンセプトをより深化させていきます。案件情報の拡充はもちろん、検索機能の強化やスカウト機能など、エンジニアが使いやすいサービスへ継続的にアップデートしていく予定です。案件探しの入口を広げながら、その先のキャリア相談・条件交渉・参画後のフォローまで、一人ひとりにとって本質的なサポートとは何かを問い続け、サービスにも反映させてまいります。

■セルプロモート 概要

セルプロモートは「IT」と「人材」をキーワードに、他社とは異なる独自のアプローチから社会に多様な価値を提供することを目指しています。挑戦を歓迎する環境をつくり、常に時代の変化を先読みしながら、IT人材が主役となる新時代を切り開きます。社会の持続的な発展と成長には、まだ世間に知られていない高いポテンシャルを秘めた人材や企業を見いだし、プロモートすることが不可欠です。セルプロモートは、次世代を担う人々と共に歩み、新たな時代を築くことで、社会の発展に貢献していきます。

会社名 ：セルプロモート株式会社

代表者 ：代表取締役 林 亮太

URL ：https://cellpromote.biz/

設立 ：2019年1月

資本金 ：5,500万円

所在地 ：東京都新宿区新宿1-9-1 第2タケビル3階

事業内容：SIソリューション事業、DXコンサルティング事業