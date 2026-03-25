2026年河合塾仙台校 高校生・中学生対象4/11「学習ガイダンス」・4/12「現役合格セミナー」のご案内

学校法人 河合塾

河合塾仙台校は新学期を迎える高校生・中学生を対象に、4月11日（土）に学習ガイダンスを、

12日（日）に大学別のセミナーを開催します。

■学習の基本と最新入試情報で、新学期スタートダッシュ！

新しい学年が始まった４月は、学習習慣を身に着ける絶好の機会です。4月11日に開催する「学習ガイダンス」では、わかっているようで実はわかっていない学習法などについてわかりやすくアドバイスします。また、4月12日に行う「現役合格セミナー」では、難関大学の今春の入試問題を分析し、現役合格するための準備や心構えと、今から何をするべきか説明します。

講演は、仙台校校舎長の神本優（かみもとまさる）が担当。今年も数多くの合格者を輩出した受験対策のプロが豊富な経験をもとにお話しします。

■イベント詳細

河合塾仙台校 校舎長 神本優 麹町校・横浜校など首都圏校舎の校舎長を歴任。チューターとして、35年近い経験を持ち多くの受験生を第一志望合格へと導いている。

●対象 ：高校生・中学生および保護者

●会場 ：河合塾仙台校ベリスタ館（仙台市青葉区本町2-12-12）

●講演者：神本優（河合塾仙台校校舎長）

●参加料：無料

●申込方法：ホームページからお申し込みください。

▶ https://bit.ly/kawai_sendai2604

●2026年4月11日（土）「学習ガイダンス」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30937/table/320_1_8c9b76fbd2111355232141c87e02697a.jpg?v=202603251251 ]

●2026年4月12日（日）「現役合格セミナー」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30937/table/320_2_046a65e4839ef40653e2a3b0ba1ada55.jpg?v=202603251251 ]

●イベントに関するお問い合わせ ：河合塾仙台校（022-215-5112）