こんなの欲しかった！リアルな困りごとに寄り添った新提案『抱っこひも専用ハンガー』

株式会社 赤ちゃん本舗

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、アカチャンホンポ オリジナル商品の『キレイをキープ！抱っこひもハンガー』を2026年3月上旬より順次、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で販売しております。

本商品は、おでかけに欠かせない抱っこひもを型崩れせずにキレイに収納できる抱っこひも専用のハンガーです。

■開発背景

本商品は、当社の担当バイヤーのある気づきから誕生した抱っこひも専用ハンガーです。

バイヤーが自宅で目にした、玄関に無造作に置かれたランドセル。入学当初は大切に扱っていたはずなのに、毎日使うものだからいつしか「とりあえず置く」が当たり前になってしまう…その光景が、開発のきっかけとなりました。

『抱っこひもでも、同じことが起きているのではないか』

その気づきをきっかけに、社内の調査・研究機関である「赤ちゃんのいる暮らし研究所」と連携し、子育て中のママ・パパへのインタビュー調査（※）を実施。すると、抱っこひもの収納に悩んでいるという声が多数寄せられました。（※）2025年8月アカチャンホンポ店頭インタビュー結果（n=43）

「よく使うものだからすぐ使えるようにしておきたいけど、赤ちゃんに触れるものだから床に置きっぱなしにしておくのは、ホコリなど衛生面も気になりイヤ…」

ベビー用品の専門店として、抱っこひもをたくさんお届けしてきたアカチャンホンポだからこそ、ニッチな商品であったとしても、このリアルな困りごとに寄り添った商品を届けたい！その想いから開発に至りました。

■商品特長

POINT１：抱っこひものために考えられた、ずり落ちづらく、型崩れしにくい設計

肩ひもをかける部分は滑り止め加工、両端にはストッパー付きで、肩ひもがずるずる落ちてくるストレスなし。キレイに掛けられるので型崩れ防止にも役立ちます。

POINT2：フックは360°回転！掛けたい場所に合わせて調節可能

フックの向きは調節でき、好きな角度で固定できます。フックの先端は滑り止め付きだから、かもいなどにちょい掛けする時も落ちにくく便利。

滑り止め部分の肉球がバイヤーのこだわりポイント！

POINT3：抱っこひもの洗たくにも活躍！乾いたらそのまま収納場所へ

よだれや汗などの汚れが気になるから、頻繁に洗たくしたい抱っこひも。このハンガーなら干している間も型崩れしにくく、乾いたらいつもの置き場所へそのまま移動できます。

■商品概要

■商品名：キレイをキープ！抱っこひもハンガー

■価格：598円（税込657円）

■商品URL：https://bit.ly/4sivGl3

【赤ちゃんのいる暮らし研究所とは】

赤ちゃんのいる暮らし研究所は、2023年3月、「赤ちゃんのいる暮らし」に関わる人たちの課題を解決するために、赤ちゃん本舗に設立されました。妊娠・出産・子育て中の暮らしやモノ・コトについて情報収集し、インサイトを調査、分析することで、商品・企画やサービス開発に役立てています。また、ママ・パパや社会への情報発信とともに暮らしの困り事に寄り添うことで、スマイルな育児の実現を目指します。

https://www.akachan.jp/ah_labo/

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様の気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp